Sabrina Rojas recordó cuando cumplió su sueño con un famoso galán de telenovelas: “Lo besé”

En los últimos días, Sabrina Rojas dio mucho de que hablar, dado que se sinceró sobre algunos aspectos personales de su vida. Por un lado, dio detalles de su reconciliación con Flor Vigna, luego de que la bailarina insinuara que ella influyó en su separación de Luciano Castro, y por el otro, explicó por qué se desvinculó definitivamente de su expareja, Leandro ‘Tucu’ López. Pero, en las últimas horas, sorprendió a todos con una inesperada revelación sobre cómo y cuándo hizo realidad un sueño adolescente junto a uno de los galanes más conocidos de la televisión.

Actualmente, Sabrina Rojas se enfrenta a un nuevo desafío laboral, esta vez no en las tablas, sino en un rol de conductora: esta semana se puso al frente de Pasó en América (América TV) junto a Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli. Justamente, en la emisión del miércoles, una canción que sonó al aire hizo que abandonara por unos instantes la programación habitual y se remontara a las telenovelas de la década del 90.

Sabrina Rojas volvió a la televisión: conduce Pasó en América junto a Augusto ‘Tartu’ Tartúfoli

“¿Qué suena?”, quiso saber Rojas por la canción que acababan de poner. “¿Andrea del Boca?”, preguntó Tartúfoli. Efectivamente, se escuchaba “Necesito tu nombre”, tema que interpretó la actriz en 1993 para la novela Celeste siempre celeste.

“¡Si habré visto las telenovelas de Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez!”, expresó la conductora. “Toda la vida lo vi a Gustavo Bermúdez, era mi galán cuando yo era chiquita y logré trabajar con él”, indicó. Fue ahí cuando su compañero le preguntó en qué programa trabajaron juntos. “Fue una novela en Telefe que hacía ‘Quique’ Estevanez, pero yo hacía de su pareja y ¡lo besé!”, recordó Sabrina.

La telenovela a la cual se refería era Somos familia, que se estrenó en 2014 y en cuyo elenco también estaban Ana María Orozco, Fabián Vena y Tomás Fonzi.

Sabrina Roja trabajó con Gustavo Bermúdez en la telenovela de 2014, Somos familia (Foto: Captura de video)

“¿Entendés que ese galán que yo veía en mi adolescencia, en mi adultez, pude hacer una de esas escenas que yo tanto veía?”, sentenció la exprotagonista de Desnudos antes de reanudar la temática del programa.

Sabrina Rojas contó por qué dejó de seguir a Tucu López en Instagram y fue tajante

Esta semana, durante su paso por Intrusos (America) Rojas fue consultada por su relación con Leandro ‘Tucu’ López, de quien está separada desde hace unos meses. “¿Lo dejaste de seguir al Tucu en Instagram? ¿Por qué?”, quiso saber Pampito. Ella explicó que ya no lo tiene en sus redes porque ya no tienen vínculo.

Si bien también comentaron que hoy el locutor estaría en pareja con Haydée Codón, vestuarista de Sinvergüenzas, obra que protagoniza, la modelo quiso dar por finalizado el tema: “Ya me da fiaca hablar. Me separé hace cinco meses, no tenemos más nada en común y cuando no tenés más nada en común se da vuelta la página y chau. A mí la vida me urge, chicos. Bastante uno tiene que lidiar con el padre de los niños como para estar lidiando con él”.

Por último, si bien dejó en claro que ya no tienen vínculo, los panelistas le dijeron que él recientemente contó que tenía intención de ver a Fausto y Esperanza, los hijos de ella. Sabrina no lo dudó y fue contundente al respecto y sentenció: Lo quiero, lo adoro, le mandamos un beso, buena onda, todo, pero ya está”.