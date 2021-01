Sandra Domínguez, sobre el estado de salud de Carmen Barbieri: “Recen por ella”

En las últimas horas, la salud de Carmen Barbieri empeoró y tuvo que ser trasladada a terapia intensiva. Sorprendida por la noticia, su íntima amiga, Sandra Domínguez, contó detalles de su estado de salud y, entre lágrimas, pidió que recen por ella .

“Estoy asombrada porque todo este tiempo tuve comunicación continua con ella. Hasta hoy a la mañana me había mandado una imagen de un león con la leyenda ‘fuerza’. No me hablaba pero me mandaba estas cositas así que fue un shock para mí”, comentó la exvedette en comunicación telefónica con el programa de elnueve, Hay que ver.

En cuanto al estado de salud de Barbieri, Domínguez explicó los motivos por los cuales la trasladaron a terapia intensiva. “Ella venía con fiebre, no se le terminaba de ir nunca. Cada vez que le subía le ponían oxígeno. De manera preventiva la pasaron a terapia porque tienen un tipo de oxígeno más fuerte, distinto. Estaba saturando mal en sangre. El cuadro de neumonía que no baja se volvió grave, entonces necesita otro tipo de oxígeno”, reveló según el informe de los médicos.

Tras aclarar que las próximas 24 horas son claves, la actriz pidió que recen por ella : “Van a evaluarla durante estas 24 hs, donde se testea si este oxígeno aliviana el cuadro; si eso no pasa, pueden llegar a intubarla, así que les pido a todos por favor que recen, que todo va a ayudar y le va a llegar”.

Muy angustiada, Sandra contó que durante todos estos días de internación pudo ver a su amiga a través de un vidrio hasta ayer, que no tenía fuerzas para levantarse de la cama. “Estos días la fui a ver detrás de un vidrio como hizo Fede [Bal] y eso le levantaba mucho el ánimo. Pero últimamente estaba agitada y agotada. Ayer me dijo: ‘San, no tengo fuerzas ni para levantarme de la cama y dar estos pasitos hasta el vidrio’. Eso fue ayer, así que para mí ahí empezó a declinar”, señaló preocupada.

Mientras asegura estar en contacto permanente con Federico, la rubia advirtió cuáles son los factores de riesgo para la capocómica. “Ser asmática es una condición complicada para este virus. Continuamente Carmen tenía broncoespasmos, bronquitis. Y justamente es la parte bronquial y pulmonar lo que más se complica con este virus. A ella la internaron con una neumonía incipiente y al no bajarle la fiebre yo me daba cuenta que iba creciendo”, remarcó, al tiempo que aclaró que por el momento no están evaluando tratarla con plasma .

LA NACION