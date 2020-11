Sandra Mihanovich reveló la curiosa historia de una de sus canciones más famosas

Sandra Mihanovich, entrevistada por Jey Mammon en Estelita en casa, recordó el origen de su hit "Soy lo que soy"

7 de noviembre de 2020 • 12:21

Invitada a Estelita en casa, el programa que conduce Jey Mammon por América, la reconocida artista Sandra Mihanovich habló sobre el origen de su emblemático tema "Soy lo que soy".

"Fue maravilloso encontrar esa canción. La conocí en una discoteca gay en Río de Janeiro en el verano del '84", comenzó a relatar. "Yo había ido con mi productor, que me invitó a pasar unos días allá. Nos llevó a una discoteca donde eran todos varones y había una drag queen en una tarima haciendo la mímica de Gloria Gaynor. Yo me volví loca", continuó, en diálogo con Esteilta.

"Me encantó, me pareció extraordinaria y dije 'yo quiero cantar esa canción pero quiero que se entienda'. Por eso tuve mucha suerte: porque, de alguna manera, la canción mía en castellano entró casi antes que la versión de Gloria Gaynor", recordó Mihanovich.

"Por primera vez canté en castellano una canción originalmente escrita en inglés. Yo pensé que no había que traducir las canciones, pero si yo la cantaba imitándola a Gloria Gaynor no tenía ningún valor, no tenía sentido", concluyó.

"Soy lo que soy" fue lanzada en el álbum homónimo de 1984. El mes pasado, luego de interpretarla en el Cantando 2020 junto a Laura Novoa y Patricio Arellano, dijo en el programa Los Ángeles de la Mañana: "No soy tan valiente como creen que soy. Fui encontrando en las canciones lo que quería decir. El hallazgo de 'Soy lo que soy' fue algo enorme. Hoy es un privilegio pensar y decir lo que quiero y que se respete mi manera de ser".