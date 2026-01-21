Las fotos íntimas que compartió Santiago Korovsky por el cumpleaños de Celeste Cid

En un gesto de afecto que rápidamente se volvió viral, Santiago Korovsky compartió una serie de fotos que revelaron momentos íntimos de su relación con Celeste Cid con motivo de su 42 cumpleaños. Las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, funcionaron como un acto de amor y una ventana que dejó ver la solidez actual de su relación.

Celeste Cid y Santiago Korovsky (Foto: @santikorovsky)

Korovsky acompañó la selección de fotos con un mensaje romántico y cargado de elogios: “Feliz cumple hermosa, sos lo más lindo que existe. Compartir el camino con vos es mi parte favorita del viaje”. Además, agregó un mensaje sobre cómo se transformó su vida desde que la conoció: “Gracias por hacer mi vida más linda, más loca y más impredecible. Te amo mucho”.

La publicación reunió escenas personales de la pareja, aunque la actriz se robó todo el protagonismo. Entre las fotografías más destacadas hay una en la que Cid fue retratada mientras dormía en la cama, una postal que mostró un fragmento de la intimidad que comparten fuera de las cámaras.

Una foto de Celeste Cid durmiendo, tomada por novio Santiago Korovsky (Foto: @santikorovsky)

Además de esa imagen más privada, el collage mostró escenas de viajes, momentos divertidos y citas que resumen la vida juntos en distintos escenarios. En varias tomas se los vio en actitud distendida, con posturas relajadas que reflejan su conexión cotidiana.

En una de esas escenas, la pareja aparece sentada en un banco frente al mar. Ella en su regazo mientras mira a su novio, en una postal romántica e íntima que transmite la tranquilidad con la que viven su noviazgo.

Santiago Korovky en un día de playa junto a Celeste Cid (Foto: @santikorovsky)

Celeste Cid en una foto en pleno otoño (Foto: @santikorovsky)

La secuencia incluyó además varias escenas de viajes pasados que reflejan diversión, relajación y risas. Entre ellas, una mostró a Celeste en los autos chocadores y otra en donde se la ve al mando del timón, abrigada y con un atardecer de fondo de ensueño.

Celeste Cid en publicaciones de Santiago Korovsky (Foto: @santikorovsky)

Como era de esperarse, Celeste Cid no tardó en responder al emotivo homenaje de su pareja. En un comentario a la publicación, escribió: “Te amo mucho. Es hermoso estar haciendo una fila en Migraciones con vos hace media hora y que aún nos quede una más por delante y sea el mejor plan. Vos sos el mejor plan siempre”.

La respuesta de Celeste Cid a la declaración de amor de Santiago Korovsky (Foto: @santikorovsky)

Su historia de amor

La pareja oficializó su romance el año pasado en esta misma fecha. El protagonista y creador de la serie División Palermo, la cual se emitió por la plataforma Netflix y tuvo un éxito rotundo, fue quien se encargó de expresar su amor hacia la actriz mediante historias de Instagram.

Tras su separación del músico Miguel “Abril” Sosa, Celeste Cid volvió a confiar en el amor al conocer a Santiago Korovsky. Aunque ambos mantienen un perfil bajo, sin mostrarse asiduamente juntos en las redes sociales, se conocieron durante el 2024 y su primera salida juntos fue a la avant premiere de la película Simón de la Montaña, donde comenzaron a circular los rumores que tiempo después se confirmaron