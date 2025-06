Arnold Schwarzenegger revela cómo hicieron las paces con Sylvester Stallone después de “hacerse cosas desagradables”

Evidentemente, Sylvester Stallone no suele dar la mejor de las impresiones en sus colegas. Hace algún tiempo, Richard Gere reveló la violenta experiencia que vivió con el actor de Rocky cuando los dos eran apenas jóvenes actores en ascenso. Ahora, Arnold Schwarzenegger se refirió sin tapujos a la mala relación que mantuvo con él durante décadas.

“Nos odiábamos”, le dijo el actor y exgobernador de California, de 77 años, a Andy Cohen en el podcast Radio Andy. Como es sabido, los constantes enfrentamientos entre el actor de Terminator y su par de Rambo, de 78 años, comenzaron en los años ochenta. Para ese entonces, el primero ya era una estrella del cine de acción y fantasía gracias a la saga de Conan y Stallone ya se había consagrado dándole vida al mítico boxeador.

Arnold Schwarzenegger en Depredador y Sylvester Stallone en Rambo

“Nos atacábamos constantemente. Le hacíamos al otro cosas desagradables y nos insultábamos sin piedad”, rememoró el protagonista de la serie Fubar. Pero el dinero pudo más que el orgullo y finalmente, un negocio los reconcilió.

“De repente, empecé a trabajar con Robert Earl y Keith Parish para crear la franquicia Planet Hollywood, esos restaurantes”, explicó Schwarzenegger. “Y, sin previo aviso, recibí una llamada de mi abogado, que también era el abogado de Sly, y me dijo: ‘Arnold, ¿hay algún lugar para Sly en Planet Hollywood?’”.

Al reflexionar sobre aquel momento, recordó haber pensado: “Es una buena idea, porque podría unirnos. Y yo lo deseaba. En ese momento, ya había superado mi locura”.

La cadena de restaurantes se lanzó en la ciudad de Nueva York en 1991 con el respaldo de Schwarzenegger, Stallone y varias otras celebridades. “Efectivamente, lo logramos”, dijo la estrella de El vengador del futuro sobre su colaboración con Stallone. “Y luego se nos unieron Bruce Willis. Whoopi Goldberg y Chuck Norris... Realmente era un elenco bastante internacional".

Stallone y Schwarznegger junto al boxeador Sugar Ray Leonard, en 2005 ALBERT FERREIRA - X01581

Aquella sociedad comercial derivó en una amistad y las tensiones quedaron atrás. Y entonces, solo faltaba llevar ese nuevo buen vínculo a la pantalla grande. Así, surgieron los filmes Plan de Escape (2013) y varias entregas de la franquicia Los indestructibles.

Esta no es la primera vez que el exgobernador republicano se refiere al tema. En una entrevista conjunta que brindaron para el programa especial TMZ Presenta: Arnold & Sly: Rivales, Amigos, Íconos, emitida en abril de 2024, Stallone admitió que cuando Schwarzenegger irrumpió en escena, reaccionó pensando: “Por fin, algo que me motiva. Porque él es, me atrevo a decirlo, competencia... Una amenaza. En cuanto lo vi, fue como un ¡bang! ¡Dos alfas chocando!“.

“No hay otra manera de decirlo: fue muy útil en mi carrera porque tenía algo que podía perseguir”, coincidió Schwarzenegger.

La pelea entre Richard Gere y Sylvester Stallone

Exactamente una década antes de que se estrenara Reto al destino, el film que lo catapultó a la fama, Richard Gere tuvo una gran oportunidad en la pantalla grande. En 1974, el actor recibió la propuesta de participar de The Lords of Flatbush, un film coral centrado en las vivencias de un grupo de motoqueros de la década del 50. Entre sus compañeros de elenco se encontraban jóvenes actores con prometedoras carreras como Stallone, Henry Winkler y Paul Mace. Por supuesto que Gere aceptó, pero la experiencia no terminó como él esperaba.

Las verdaderas razones del odio entre Richard Gere y Sylvester Stallone: un jean manchado y la atención de Lady Di Archivo

Según explicó Stallone en una entrevista, desde el momento en que vio a Gere por primera vez sintió una “aversión inmediata” por él. “Se pavoneaba con su chaqueta de motociclista de gran tamaño como si fuera el tipo más malo de la mesa redonda”, describió.

Stallone, que todavía no le había prestado su cuerpo ni a Rocky Balboa ni a Rambo, también buscaba hacerse un lugar en Hollywood. Por eso, más allá de que su compañero de elenco no era exactamente su persona favorita en el mundo, intentó que la convivencia en el set fuera lo más armónica posible. La paz se terminó pronto y, en este caso, la causa no fue una guerra de egos, sino un simple trozo de pollo.

“Estábamos ensayando en Coney Island y llegó la hora del almuerzo y decidimos tomar un descanso. Hacía frío, así que me senté en el asiento trasero de uno de los autos de la producción. Mientras yo comía mi pancho, él se subió con medio pollo cubierto de mostaza y con grasa casi goteando del envoltorio de aluminio”, recordó el actor de Los indestructibles. “Esa cosa va a chorrear por todos lados... Si me cae en los pantalones, te vas a enterar”, le advirtió a su colega. Gere lo miró, le sonrió y le respondió. “No te preocupes por eso”.

Al ver que, efectivamente, la salsa cayó sobre su pantalón de jean, Stallone enfureció. “Le di un codazo en la cabeza y básicamente lo empujé fuera del auto”, recordó el actor, sin remordimiento. Y continuó. “El director tuvo que tomar una decisión: uno de nosotros tenía que irse. Y yo fui el que se quedó”. Efectivamente, Gere fue despedido y reemplazado por el actor Perry King.

El tiempo pasó y el destino quiso que ambos se convirtieran en estrellas. Tal vez por propia decisión, o quizá también porque brillaron en distintos géneros, no volvieron a cruzarse en los sets. Pero en 1994 se vieron nuevamente las caras en una ocasión muy particular.

Según relató Elton John en Me, su autobiografía, Gere y Stallone terminaron nuevamente a los golpes, y esta vez, fue por una mujer: nada menos que Diana Spencer, la princesa de Gales. El episodio ocurrió en la casa del músico, en medio de una cena en homenaje al encargado de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, quien le había encargado realizar la música de la película El Rey León.

“Richard y Diana entraron en confianza rápidamente”, escribió el músico, asegurando que en ese entonces Lady Di ya estaba separada del príncipe Carlos y que Gere también había terminado su relación con la supermodelo Cindy Crawford. “Mientras el resto de nosotros conversaba, no pude evitar notar una atmósfera extraña en la habitación. A juzgar por la forma en que los miraba, la floreciente amistad entre Diana y Richard no le estaba cayendo muy bien a Sylvester”, rememoró. “Creo que él llegó a la fiesta con la intención de conquistar a Diana, pero se dio cuenta que sus planes estaban arruinados”.

Stallone y Gere, una enemistad con historia Instagram: @officialslystallone- @richardgereofficial

Cuando llegó el momento de sentarse a comer, John recuerda que tanto Gere como Stallone desaparecieron del lugar. Fue el actual esposo de Elton, David Furnish, quien encontró a los dos actores “enfrentándose el uno al otro, con la intención de disputarse la atención de Diana con los puños”.

Si bien Furnish logró separarlos, Elton asegura que la tensión entre los tres se mantuvo el resto de la noche. “Después de cenar, Diana y Richard volvieron a ocupar sus lugares en los sillones frente al fuego, mientras que Sylvester se fue a su casa”, escribe John y asegura que le escuchó decir a Stallone lo siguiente: “Nunca hubiese venido si sabía que el maldito príncipe encantador iba a estar allí”.