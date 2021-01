Intimidad: revelan la peculiar fantasía que Pampita le cumplió a un exnovio

En Intrusos, Gabriel Oliveri, amigo de Pampita, se refirió a una cita especial de la modelo con una de sus exparejas y la caracterizó como una mujer "muy generosa" Crédito: Instagram @pampitaoficial

21 de enero de 2021 • 13:06

Un amigo de Carolina Pampita Ardohain reveló una intimidad de la modelo. Se trata de Gabriel Oliveri, quien contó la fantasía hot que la conductora le cumplió a una expareja. "Ella es muy creativa y muy generosa", sostuvo el relacionista público.

"Es muy creativa para su vida personal", sostuvo Oliveri en el programa Intrusos. Luego, continuó: "Una vez yo estaba en un cumpleaños, me llamó a las cuatro de la mañana. Me dijo que le gustaría ir al hotel para hacer una especie de Las 50 sombras de Grey".

Si bien el gerente de marketing del Four Seasons mantuvo el nombre de la expareja en el anonimato, sí dio varios detalles. "A la persona con la que estaba en pareja en ese momento le vendó los ojos en el auto, lo llevó de la mano sin que supiera a dónde iba, y no sé hasta qué hora de la mañana no le sacó la venda en la habitación", agregó.

"Ella no necesita hacer todo eso. Pero lo llevó de la mano vendado. Ella es muy creativa y muy generosa. Siempre está regalando cosas", sumó Olivieri sobre su amiga.

Pese a que los conductores quisieron conocer la identidad de la expareja y propusieron a varios candidatos, como Mariano Balcarce, Pico Mónaco, Benjamín Vicuña y Martín Barrantes, Olivieri se mantuvo firme y no develó el nombre.