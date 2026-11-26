El ex participante de Gran Hermano 2023-24, Alan Simone, confirmó durante su presencia en el ciclo Date Cuenta que mantuvo una relación amorosa de casi un año con Marta Fort. El joven brindó detalles sobre un noviazgo que permaneció oculto ante el público durante meses, donde, según sus palabras en el stream de DGO, el vínculo atravesó momentos complejos antes de su disolución definitiva. Simone declaró al respecto: “Nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar y que después ocurran problemas”.

El entrevistado aclaró que los motivos de la separación no involucraron a terceras personas. Ante la consulta sobre las razones del alejamiento, Simone atribuyó la ruptura a una falta de compatibilidad personal entre ambos. “Cosas personales de nosotros que no encajaban, no éramos compatibles”, afirmó el mediático en el programa.

Alan Simone también tuvo una relación sentimental con Sabrina Cortez, otra ex GH

Durante el diálogo, Simone desmintió las versiones sobre una supuesta exclusividad rígida, ya que admitió que ambos mantuvieron agendas independientes durante el tiempo que compartieron. El exparticipante de Gran Hermano corrigió las estimaciones de los conductores sobre la duración del romance, al precisar que el tiempo total resultó inferior al año y medio que se especuló inicialmente.

La charla en Date Cuenta derivó en consultas sobre la intimidad de la pareja, aunque Simone prefirió mantener la reserva frente a la pregunta directa de los panelistas. La incomodidad en el estudio creció cuando el conductor Fede Lezcano reveló que ambos protagonistas conservan un bloqueo mutuo en WhatsApp, lo cual evidenció la tensión persistente tras el final de la relación. A pesar de los cuestionamientos, Simone sostuvo que un encuentro casual en un evento no representaría un conflicto mayor: “Creo que está todo bien”.

Marta Fort y Juan Manuel Ramírez se separaron recientemente en medio de un escándalo (Fuente: Instagram/@martacfort)

El contexto de esta revelación adquiere relevancia debido a la reciente actualidad sentimental de Marta Fort. La hija de Ricardo Fort confirmó hace unos días su separación del empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez, con quien salió desde mediados de año. El vínculo con Ramírez surgió tras una dinámica en el programa Blender At Night.

Ahora, las declaraciones de Simone sobre su propio paso por la vida de la mediática añaden un nuevo capítulo a la cronología de sus relaciones personales, mientras el exparticipante inicia una nueva etapa profesional en plataformas de contenido para adultos.