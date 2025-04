Se estrenó hace siete años, recién ahora llegó a Netflix y ya escaló al podio: la serie de tres temporadas de la que todos hablan

No es la primera vez -ni seguro, la última-que una producción vuelve a estar en boca de todos a años de su estreno, sobre todo si es Netflix el que la suma a su catálogo.

El descubrimiento de las brujas desembarcó en el gigante del streaming hace algunos días y ya forma parte de lo más visto por los suscriptores de Argentina, pero ¿qué es lo que la hace tan atrapante?

Teresa Palmer y Matthew Goode son los protagonistas de la serie (Foto: Netflix)

La serie británica, que se inspira en el libro homónimo de la escritora e historiadora Deborah Harkness, lanzó su primera temporada el 14 de septiembre de 2018 y, la última, el 18 de febrero de 2022. Sin embargo, como recién la N roja la agregó a su amplio catálogo, es una de las ficciones de las que todos hablan.

¿De qué trata El descubrimiento de las brujas?

La producción de fantasía dirigida por Juan Carlos Medina​, Alice Troughton​ y Sarah Walker -y protagonizada por Teresa Palmer y Matthew Goode-, tiene una duración de tres temporadas y gira en torno a la vida oculta de criaturas sobrenaturales que conviven entre humanos.

Todo comienza cuando Diana Bishop, una bruja renuente y académica, descubre un manuscrito mágico en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Al tocar el documento, activa sus poderes de bruja y se ve obligada a adentrarse en un mundo del que había intentado mantenerse alejada. Además, aparece Matthew, un genetista y vampiro con siglos de existencia, se convierte en su aliado y protector, mientras que una relación prohibida entre ellos comienza a florecer.

La serie británica tiene tres temporadas (Foto: Netflix)

“Me encantó... ¡Simplemente, mágica! Cada personaje enriquece cada uno de los capítulos en los que salen y deberían haber hecho más muchos más, para entender su manera de ser, porque algunos de ellos se quedan sin desarrollar... ¡Pero los escenarios, la química entre los actores, el vestuario, el manejo de la luz y de las cámaras, hacen de esta serie una producción muy buena"; “Muy buena. Engancha desde el principio, me fascina este género y soy muy exigente a lo que series y películas se refiere” y “Es excelente!! No leí los libros, pero me dijeron que sí le hacen justicia. Destacan las actuaciones de todos los personajes, me compenetré enseguida con la trama, ya que la hacen bastante dinámica y no se pierden como otras historias en el ‘tire y afloje’ del romance”, son algunos de los comentarios que dejaron los televidentes en las reseñas de Google y por el que recomiendan la serie.

Tres series para ver si te gustó El descubrimiento de las brujas

1. The Witcher (2019)

The Witcher narra la historia de Geralt de Rivia, un brujo mutante que caza monstruos, en un mundo turbulento donde la humanidad es a menudo peor que las bestias. Geralt se ve involucrado en una serie de eventos que lo llevan a un encuentro con una princesa, Ciri, que posee un poder mágico y es perseguida por fuerzas poderosas. La serie explora su destino, sus relaciones con Yennefer y Jaskier, y los peligros que enfrentan en este mundo de fantasía oscura. Duración: tres temporadas. Ver The Witcher.

The Witcher | Tráiler principal

2. Castlevania (2017)

La serie animada gira en torno a una guerra entre los descendientes de la familia Belmont y el conde Drácula. Cada cien años, Drácula resucita y es la labor del clan Belmont derrotarlo antes de que cause mucho dolor y sufrimiento. Duración: cuatro temporadas. Ver Castlevania.

Castlevania, tráiler oficial

3. Shadowhunters: the mortal instruments (2016)

La serie de fantasía, acción y drama sobrenatural trata sobre Clary Fray, una chica que descubre en su cumpleaños que es una Cazadora de Sombras, un híbrido humano-ángel que caza demonios. Su vida da un giro cuando descubre que el mundo está lleno de criaturas mágicas y que ella pertenece a una raza que protege a los humanos de las fuerzas oscuras. Duración: cuatro temporadas. Ver Shadowhunters: the mortal instruments.

Shadowhunters Tercera temporada

