La explosiva razón que dio Yanina Latorre sobre la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi: “Uno de los dos se enamoró...”

El mundo del espectáculo en el país se encuentra en estado de shock luego de que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaran su separación en redes sociales tras 18 años en pareja. Si bien admitieron que se dieron cuenta que lo más sano era “soltar” y que era “tiempo de tomar caminos distintos”, Yanina Latorre reveló un explosivo motivo por el cual se habría roto este vínculo.

En su programa Sálvese Quien Pueda (América TV), Latorre brindó datos de diversas fuentes que le contaron cómo fue la separación de esta pareja, considerada hasta entonces como una de las más sólidas del medio artístico.

Según explicó, la decisión que tomaron no fue fácil y aunque el cariño y el respeto mutuo se mantienen, habría una tercera persona que apareció en la vida de uno de ellos y que podría ser la causa de la ruptura.

Yanina Latorre contó todo lo que sabía de la separación en su programa

Tras mirar su teléfono, Yanina le comentó a su equipo que tenía información. “¿Por qué decís tengo el nombre que sería el motivo de la separación? ¿Hay una tercera en discordia?“, preguntó Fede Popgold, uno de los panelistas del ciclo.

“Hay una tercera persona, no te voy a decir si es tercero o tercera”, dijo la conductora en referencia a que no iba a aclarar de qué lado vendría. “A mí la semana pasada me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona. No voy a decir más”, afirmó la mediática.

“Yo conozco gente muy cercana al entorno de ellos, lo chequeo. A mí me dicen que están separados. El viernes pregunté y el martes lo blanquean, ¿no les parece raro?“, se preguntó Latorre. “Ahí me dieron el nombre de una persona que no voy a decir porque esa persona también está en pareja”, agregó.

En ese momento se abrió el debate en el programa y se llegó a la conclusión de que Nico Vázquez y Gimena Accardi se habrían separado hace un tiempo y decidieron salir a comunicarlo públicamente ahora porque alguno de los dos habría empezado otro vínculo amoroso.

El posteo de Gimena Accardi tras la información que dio Yanina Latorre

Minutos después de la emisión de Sálvese Quien Pueda, Gimena Accardi volvió a hacer uso de sus redes sociales, mismo medio en el que la expareja comunicó su separación, para responder a los rumores de terceros en discordia que sembró el programa conducido por Yanina Latorre.

El descargo de Gimena Accardi tras lo que dijo Yanina Latorre

De esa manera, la actriz desmintió que la ruptura se deba a que alguno se enamoró de otra persona y, por el contrario, aseguró que Nicolás Vázquez todavía es el amor de su vida. “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay tercerxs, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años”, comenzó.

“Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es esto”, cerró contundente.