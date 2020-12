El actor mexicano lamentó la violación de su intimidad Crédito: Instagram (archivo)

22 de diciembre de 2020 • 02:46

Se filtró un video íntimo de Gabriel Soto. Ante el escándalo que generó en las redes sociales, el actor mexicano se manifestó al respecto y definió este hecho como "una raya más al tigre" dado que, desde que se divorció de Geraldine Bazán, ha quedado en numerosas ocasiones en el centro de las polémicas.

"No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en la que se violó mi intimidad", comenzó diciendo en un breve, pero sentido video que publicó en sus historias de Instagram a modo de descargo.

Tal como se comentó en redes sociales, en el video -que dura tan solo unos segundos- no se ve el rostro del actor, sino que, por el contrario, fue reconocido por sus tatuajes. De todos modos, el actor se hizo "completamente responsable del tema", aunque también quiso "dejar en claro que pasó hace muchos años".

Luego, se dirigió a sus "amigos de los medios de comunicación" y dijo: "Pido todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja".

Al respecto su novia, Irina Baeva, explicó a la prensa que "no fue en su año" por lo que "no le corresponde dar declaraciones al respeto", pero aclaró: "Gabriel, el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y mi confianza en estos momentos". Y agregó: "Me gustaría pedirles que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado porque hay dos niñas en el medio".

Más escueto, en Twitter, Soto lanzó: "Pues qué les digo..... Disfruten! Vaya violación a mi intimidad!!!". Además, compartió una serie de tuits donde se señala que "difundir este tipo de contenidos está tipificado como delito con sanciones hasta de 6 años de prisión", razón por la cual -según publicó el sitio Tendencias Boomerang- "Ley Olimpia" fue trending topic en México luego de este escándalo.

En este mismo sentido, se hizo eco de una publicación del colectivo nacional Abogadas rosas que establece que "reproducir, difundir, compartir, imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de Gabriel Soto es un delito contemplado y sancionado por la legislación penal. Difundirlo y/o reproducirlo tiene como consecuencias una pena".

