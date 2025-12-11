¿Se separó el Kun Agüero? El exfutbolista le hizo frente a los rumores y contó la verdad

Este martes, Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que Sergio ‘Kun’ Agüero y su mujer, Sofía Calzetti, atravesarían una de las crisis más grandes en su relación y que incluso vivirían en casas separadas producto del grado de tensión que generó el descubrimiento de una supuesta infidelidad.

“Intentaron pelearla, pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público”, remarcó el periodista y sumó que el affaire del exfutbolista se habría dado con una famosa influencer. “El detonante de la separación no es un engaño tradicional, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer. Esta infidelidad no fue en Argentina, sino en Miami”, detalló Etchegoyen, quien no quiso revelar el nombre de la aparente tercera en discordia.

Según la información que trascendió, la pareja estaría al "borde" de la separación (Foto: Instagram @soficalzetti)

“Después que ella se enteró de esto, ellos tuvieron un impasse que no sé ahora si trascendió y luego con el tiempo intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación”, explicó el conductor sobre el duro golpe que habría sido para ambos este hecho.

¿Qué dijo el Kun Agüero sobre los rumores de infidelidad?

En medio de estos rumores, Yanina Latorre decidió comunicarse con el ex Independiente y consultarle todo. Indignado por los dichos, Agüero le envió un audio que le permitió reproducir al aire de su programa en El Observador 107.9. “Estoy viendo Baby High o algo así, con Oli. Acá estamos. Pero no, no, estamos muy bien. Es totalmente falso todo. Les mando un beso a todos ahí”, exclamó.

Lo que había llamado la atención de muchas personas es que la pareja tampoco compartía desde hacía varias fechas imágenes o videos en conjunto en sus redes sociales. Las últimas fotos en las que pudo verse a los enamorados juntos en Instagram data del mes de septiembre, cuando ambos celebraron el primer año de vida de su hija Olivia.

La última publicación conjunta de la pareja se dio en el mes de septiembre (Foto: Instagram @sofiacalzetti)

“Un día, un recuerdo que quedará con nosotros para siempre. No hay nada más lindo que verte disfrutar Olivia, sos pura luz, nunca dejes de brillar”, escribió Sofía Calzetti en aquel posteo. A lo que el Kun reaccionó con un emoji de corazón rojo en referencia al amor que sentía por su mujer y su hija.