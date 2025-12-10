A tres meses de su accidente en moto, Thiago Medina mostró las cicatrices que le quedaron en el cuerpo
Tras meses de rumores y cuestionamientos en redes sociales, el exparticipante de Gran Hermano decidió mostrar por primera vez las cicatrices que le dejó el grave siniestro que protagonizó
- 2 minutos de lectura'
Tres meses después del grave accidente en moto que lo dejó internado en terapia intensiva, Thiago Medina decidió mostrar públicamente las secuelas físicas que le dejó aquel episodio que, según sus propias palabras, “le cambió la vida para siempre”. El ex Gran Hermano compartió un descargo contundente en Instagram, donde por primera vez exhibió las cicatrices que marcan su cuerpo y su recuperación.
El joven protagonizó un fuerte accidente en su moto el pasado mes de septiembre, lo que derivó en su inmediata internación y en varias cirugías de urgencia. Durante casi un mes estuvo en terapia intensiva, atravesó un proceso médico complejo y hoy continúa con rehabilitación diaria para recuperar fuerza y movilidad.
En las fotos publicadas, se lo ve frente al espejo, con el torso descubierto, donde se puede apreciar una extensa cicatriz vertical que recorre su abdomen y otra más pequeña a la altura de la costilla. También compartió una imagen de su espalda, en la que se distingue un corte profundo que forma parte del cuadro clínico que enfrentó tras el accidente.
“Lo que es saber que gracias a estas cicatrices sigo vivo es algo que me va a marcar para toda la vida. También saber que todo lo que pasé fue por algo y que pongan en duda una situación así de fuerte me parece una falta de respeto, pero bueno, subo esto para que vean que no fue teatro ni nada de eso. Espero que con esto ya se le vayan todas las dudas que tenían y decir gracias a dios estoy acá y a todos ustedes que oraron y pidieron por mí”, escribió el joven al pie del posteo.
La publicación no tardó en viralizarse y recibió cientos de mensajes de apoyo. Entre ellos, el de Daniela Celis, su pareja y madre de sus dos hijas, quien le escribió: “La cicatriz que te salvó la vida”. A ella se sumaron sus excompañeros de Gran Hermano, como Nacho Castañares, que le dijo: “Llévala con orgullo, como vos sabés”. Por su parte, Julieta Poggio aseguró: “Qué fuerte que fuiste amigo”.
