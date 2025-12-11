Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores de reconciliación con Jakob Von Plessen

Un posteo en redes de Jakov Von Plessen que lo mostraba mientras tomaba mate con la marca de yerba de Zaira Nara, bastó para que los rumores de una posible reconciliación entre quienes estuvieron en pareja durante ocho años resurgieran. En medio del revuelo, la modelo rompió el silencio y reveló cuál es el vínculo que tiene con el padre de sus dos hijos.

Jakob Von Plessen subió una foto en la que evidenció que subió la yerba de Zaira Nara y despertó rumores de reconciliación (Foto: Instagram @jakotango)

Durante su participación en el ciclo de streaming de los Mernosketti -el cual conducen Mernuel, Moski y Bauletti-, la empresaria de 37 años desmintió las versiones que la vinculan a su ex. “Yanina (Latorre) hoy me escribió, te juro que cuando me escribe Yanina digo ‘qué pasó’”, expresó sobre el mensaje que la conductora de SQP (América TV) le escribió para consultarle sobre la supuesta reconciliación que circulaba en los medios.

El momento en el que Zaira Nara aclaró su situación sentimental (Foto: Captura)

En ese sentido, aclaró que la imagen que el guía de safari subió no era desde Mendoza -provincia a la que ella viajó de la mano de una marca con la que trabaja para asistir a un exclusivo evento que contó con la presencia del DJ Hernán Cattáneo-, sino de la Patagonia. “Salió una nota sobre que había vuelto con mi exmarido, que primero nunca me casé, es el papá de mis hijos. Salió que yo había estado en Mendoza con él, cuando él estaba con nuestros hijos (Malaika y Viggo) en la Patagonia”.

“Como subió una foto con mi yerba, pero porque tenemos re buena onda. Está con los nenes en el sur. No sé, se ve que vieron montañas y dijeron: ‘Se fue con Zaira a Mendoza a ver a Cattaneo’”, añadió.

Cabe recordar que, según diversas versiones, la separación entre Nara y Von Plessen habría sido un daño colateral del escándalo conocido como Wanda Gate. Von Plessen fue quien ayudó a su entonces cuñado Mauro Icardi a encontrarse con María Eugenia ‘la China’ Suárez en París en septiembre de 2021, mientras el futbolista aún estaba casado con Wanda Nara.

A tres años de su separación, Jakob Von Plessen y Zaira Nara mantienen una excelente relación (Foto: Instagram @jakotango)

Pero, aparentemente, allí pasaron otras cosas. En mayo de este 2025, Majo Martino reveló en el ciclo que conduce Latorre por América TV que en Francia Von Plessen habría tenido un affaire con la modelo argentina Jimena Buttigliengo y que, aunque nunca lo reconocieron, eso habría llevado a que la relación con la madre de sus hijos se terminara al año siguiente.

La reconocida modelo y el conductor del programa Mernosketti, más cerca que nunca

La desmentida de Zaira llegó después de que, durante estas últimas semanas, la modelo fuera vinculada sentimentalmente con Santiago Baietti, más conocido con el apodo Bauleti. Ambos protagonizaron distintos coqueteos virtuales que quedaron a la vista de los usuarios, sobre todo porque el streamer de 23 años insinuó que a fin de año iba a terminar de novio con la mediática.

El posteo en redes de Bauleti que no pasó inadvertido (Foto: Captura X)

Pese a que el regreso con Von Plessen no sucedió, el joven no ocultó su malestar al enterarse de la supuesta noticia. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, publicó en modo chiste desde su perfil de Instagram, mensaje que Ángel de Brito no tardó en replicar en su cuenta de X. Cabe señalar que aquellas palabras fueron las que utilizó Nicki Nicole al enterarse de la infidelidad de Peso Pluma, lo que llevó a terminar su noviazgo.