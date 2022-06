Santi Maratea organizó una multitudinaria fiesta para celebrar sus 30 años, pero no asistió

El influencer Santiago Maratea organizó una fiesta por su cumpleaños número 30, la cual tuvo lugar el pasado sábado y contó con la presencia de más de 500 invitados. A pesar del éxito que tuvo el festejo, la noticia pasó por otro lado. Y es que este personaje solidario faltó a su propia celebración.

Horas después del evento, Maratea admitió en un video que compartió en Instagram: “Acaba de terminar mi cumple, pero no sé si estuvo bueno porque no fui”. Luego, calificó su ausencia como una “verdadera obra de arte” y acotó: “Quería que fuera la mejor fiesta, y eso es lo importante. No importa si yo estaba”.

“A todos los que fueron les digo gracias. Fueron mis invitados de honor. Y no los estoy boludeando, gasté un huevo de plata para que todos disfruten”, detalló. También se refirió a los “agasajos” que repartió entre sus invitados como “un encendedor” y un “churrillo” -un cigarrillo con marihuana-.

El influencer regalo cigarrillos de marihuana con un encendedor que contenía una inscripción

El encendedor en cuestión tenía la siguiente frase: “Acabás de ser parte de una obra de arte, quizás lo entiendas cuando cumplas 30. ¡Gracias x venir!”. Se entregaron a demás, tanto antes como después de la fiesta en el Polo Cultural Saldías, máscaras con su cara junto con demás souvenirs que no trascendieron.

Asimismo, reveló que a pesar de no haber participado del festejo por sus 30 años, estuvo a pocas cuadras de allí -más precisamente a cuatro- por si algo pasaba: “Estaba ahí con mis amigos que me ayudaron a organizar, y tipo seis de la mañana se picó y las 50 personas que habían quedado en la fiesta se unieron”.

Luego, el influencer planteó una reflexión sobre su llamada obra de arte: “Siento que me representa, habla de mí. ¿Por qué? Porque fue un cumpleaños, muy parecido a un cumpleaños, pero tuvo algo diferente. Siento que mi cumple de 30 representa como llegué a los 30″.

Máscaras con la cara del instagramer fueron repartidas entre los más de 500 invitados

Para finalizar, Maratea compartió un link para que sus seguidores puedan enviarle dinero a modo de regalo de cumpleaños. “Es un link de 100 pesos de regalo de cumpleaños para bancar a un artista independiente, que soy yo. Y para pagar la tarjeta de crédito de ese artista independiente”, cerró.