Seis episodios y una pesadilla familiar: la nueva serie española de Netflix que se devora en una tarde

Las miniseries son uno de los contenidos predilectos de los suscriptores de Netflix, muchos de los cuales eligen embarcarse en una aventura breve, pero intensa, sin destinar demasiado tiempo. A raíz de esto es que desde el 13 de marzo, día en el que se estrenó, Esa noche se convirtió en una de las favoritas de los usuarios de la plataforma.

La serie combina drama psicológico, misterio y tensión constante, explora cómo un solo error puede cambiar la vida de varias personas para siempre LAIA LLUCH/NETFLIX

Dirigida por Jorge Dorado y Liliana Torres, retrata en seis episodios la historia de las hermanas Arbizu, quienes viajan a la República Dominicana para disfrutar de unas vacaciones familiares que terminan transformándose en una pesadilla absoluta. Todo cambia de forma drástica cuando la hermana menor, Elena (Clara Galle), atropella accidentalmente a un hombre en una ruta solitaria. Presa del pánico y ante el temor de terminar en una prisión extranjera y perder la custodia de su hija recién nacida, decide no informar a las autoridades.

A partir de ese momento, involucra a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), en un oscuro pacto de silencio para encubrir el crimen. Lo que sigue es un descenso a la paranoia donde el entorno paradisíaco del Caribe se vuelve asfixiante.

Esa noche, la miniserie de seis episodios que se convirtió en todo un fenómeno de Netflix (Foto: Netflix)

El gran giro que revoluciona al gigante del streaming ocurre cuando la historia salta 23 años hacia el futuro. En este plano temporal, la hija de Elena, ya adulta, comienza a investigar el pasado de su madre y sus tías, enfrentándose a las consecuencias devastadoras de aquella decisión tomada en la oscuridad.

“Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris, para pedirles ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia", dice la sinopsis oficial que invita a darle play.

“Puede que empiece en un terreno irregular, pero una vez que realmente empieza a desenterrar las verdades y preguntas que los personajes preferirían ignorar, no hay vuelta atrás”; “Un drama familiar sorprendentemente emotivo, psicológicamente complejo y maravillosamente desarrollado, que vale la pena ver” y “Es una serie muy buena si te gustan los géneros de crimen, thriller y misterio”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los críticos especializados en el sitio web FilmAffinity.

Tres producciones para ver en Netflix si te gustó Esa noche

1. Ángela (2024)

Ángela lleva una vida aparentemente idílica, pero tras esta fachada se esconde una dura realidad. Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo, hasta que un día aparece Edu. Duración: seis episodios. Ver Ángela.

Ángela, tráiler oficial

2. Sagrada familia (2022)

Una familia que esconde un terrible secreto se muda a un barrio de Madrid para empezar de cero. Allí, las nuevas relaciones complican sus planes y el pasado amenaza con reaparecer. Es entonces cuando se descubre de lo que es capaz una madre. Duración: dos temporadas. Ver Sagrada familia.

Tráiler de Sagrada familia

3. El desorden que dejas (2020)

Raquel, una profesora de literatura, acepta hacer un reemplazo en un instituto de un pueblo. En su primer día, encuentra en su bolso una nota que dice “¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?”. Duración: ocho episodios. Ver El desorden que dejas.