La perturbadora serie de siete capítulos basada en un caso real que llegó a Netflix y se volvió furor

Mató a su mejor amiga con un hacha después de ser la amante de su marido. No, no es solo una premisa correspondiente a una ficción, sino que ocurrió en la vida real y acaba de llegar a Netflix. Amor y muerte (Love and Death), protagonizada por Elizabeth Olsen y Jesse Plemons es actualmente una de las series más vistas de la plataforma en la Argentina. Está basada en un crimen que conmocionó a la ciudad de Wylie, Texas en 1980 que terminó en un juicio con una cuestionable resolución.

Las producciones basadas en crímenes reales se convirtieron en una de las opciones favoritas de los suscriptores de Netflix a la hora de elegir a qué darle play. Si bien la plataforma acostumbra a producir sus propias series y documentales, recientemente agregó a su catálogo una serie originalmente estrenada en HBO Max en 2023, dirigida por Lesli Linka Glatter (Mad Men, Homeland), escrita por David E. Kelly (Big Little Lies, The Undoing) y basada en el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs (1984) de John Bloom y Jim Atkinson.

Amor y muerte llegó a Netflix y se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma en la Argentina HBO

“Texas, años 80. Una insatisfecha ama de casa de un pequeño pueblo se vuelve el centro de atención cuando su aventura amorosa culmina en asesinato. Basada en una historia real”, reza la sinopsis oficial. La historia, dividida en siete capítulos de entre 45 y 58 minutos de duración, cuenta la historia de Candace “Candy” Montgomery (Elizabeth Olsen), una mujer de Texas casada con Pat Montgomery (Patrick Fugit) y con hijos que aparenta tener una vida tranquila, feliz y completa. Pero su insatisfacción y su deseo por otra realidad la llevan a comenzar un romance clandestino con Allan Gore (Jesse Plemons) el esposo de Betty Gore (Lily Rabe), su mejor amiga, quien también busca escapar de su cotidianidad. Pero, “la mentira tiene patas cortas” y su affaire implicará un sangriento final.

La serie tuvo una buena recepción de la crítica: estuvo nominada al Critics Choice Awards y al BAFTA. Plemons y Olsen recibieron nominaciones al Emmy y al Globo de Oro respectivamente. Y es que una historia basada en un escalofriante crimen real con buenas actuaciones suele ser una fórmula prácticamente infalible.

Amor y muerte, adelanto

Amor y muerte está basada en un caso real ocurrido en Texas en la década del ochenta. A simple vista Candy Montgomery era una persona normal, amable y dulce. Estaba casada, era ama de casa, servía a la comunidad y era una activa asistente a la Iglesia Metodista Unida de San Lucas. Allí cruzó caminos con quien se convertiría en su mejor amiga Betty Gore. En 1978 durante un partido de vóley conoció a Allan Gore y tomó una decisión: iba a tener una aventura con el. Aunque en un principio el se negó, entre coqueteos, miradas pícaras e intensas conversaciones, comenzaron una relación clandestina mientras Betty estaba embarazada de su segundo hijo.

La serie está protagonizada por Elizabeth Olsen, Patrick Fugit, Jesse Plemons y Lily Rabe HBO Max

Después de seis meses, Gore decidió terminar el affaire y enfocarse en recomponer su matrimonio. Pero nadie, jamás, pudo haberse imaginado lo que ocurriría el viernes 13 de junio de 1980. Allan estaba fuera de la ciudad y como su esposa no atendía el teléfono, le pidió a un vecino que fuera a ver si todo estaba bien. Pero se encontró con una escena atroz: la mujer estaba sumergida en un charco de su propia sangre asesinada por 41 hachazos, a solo metros de su bebé que lloraba desconsoladamente. Según Texas Monthely, el arma estaba allí parcialmente oculta debajo del congelador.

En 1980 Candy Montgomery asesinó de 41 hachazos a su amiga Betty Gore HBO Max

De acuerdo con People, al enterarse de la muerte de su esposa, Gore llamó a Candy para contarle lo sucedido y pedirle que cuidara a su hija. Pero, la mañana siguiente, la Policía confirmó que la muerte fue un asesinato y Montgomery fue apuntada como la principal sospechosa, especialmente luego de que el viudo reconociera el affaire.

La mujer decidió presentarse ante la justicia. Luego de varias evaluaciones psicologías, en su declaración, dijo que el día del asesinato mantuvo una discusión con Betty sobre la infidelidad y que la atacó en “defensa propia”. El 29 de octubre de 1980, quedó absuelta. Lo último que se supo de ella fue que junto a su marido, de quien se separó, se mudaron a Georgia.