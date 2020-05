Cinco series con capítulos de menos de treinta minutos para ver de un tirón

The Letdown, una perlita con episodios breves que se sincera sobre la maternidad

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de mayo de 2020 • 21:04

En tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus, recomendamos series cuyos capítulos no exceden los treinta minutos, ideales para maratonear en pocos días.

*TRANSPARENT (Amazon Prime Video)

Transparent

Cuando Jill Soloway creó Transparent allá por 2014 , trasladó su impronta estética y narrativa vista en su film Afternoon Delight (donde también tenía a la gran Kathryn Hahn como as bajo la manga) a un proyecto televisivo ambicioso y fascinante que mostraba cómo impactaba en la vida de tres hermanos la decisión que tomaba su padre de hacer una transición de género. Si bien la indiscutible calidad de la serie, que le valió varios premios Emmy, se vería opacada a posteriori por las acusaciones de acoso contra su protagonista, Jeffrey Tambor (quien renunció al drama), Transparent, con cuatro temporadas y una despedida musical, resiste múltiples revisiones por las tramas que lo exceden a Tambor mismo.

En cada uno de los episodios notamos que Soloway no solo quiso contar la historia de su padre (la transición del personaje de Maura está inspirada en la de él), sino la de esos personajes aparentemente secundarios pero sumamente vitales como son sus hijos. En ese aspecto, la interpretación de Gaby Hoffmann merece ser destacada. La actriz personifica a la joven Ali con una vulnerabilidad que la vuelve única, y que le permite a Transparent emprender esos necesarios viajes al pasado de una familia que siempre estuvo signada por la diversidad y la constante mutación.

Trailer del final de Transparent. Fuente: Youtube 00:30

Video

*CASI FELIZ (Netflix)

Casi feliz Crédito: Netflix

Casi feliz llegó a Netflix este mes y se convirtió en una de las series favoritas de la audiencia argentina . Dentro de las recientes producciones autorreferenciales que se pueden disfrutar en diversos servicios de streaming , esta comedia dramática escrita y protagonizada por Sebastián Wainraich y dirigida por Hernán Guerschuny (quien ya había trabajado con el conductor y comediante en Una noche de amor, junto a Carla Peterson) se erige como una de las mejores. Wainraich narra la historia de un Sebastián sin apellido, conductor de un programa de radio y humorista, quien está separado de su mujer Pilar ( Natalie Pérez , en una muy natural interpretación), y cuya vida cotidiana parece estar siempre sobrevolada por la nostalgia, por la imposibilidad de disfrutar el presente.

Mucho de eso hay en el plano final, hermoso y agridulce al mismo tiempo, con los hijos de Sebastián como testimonio de que la vida es el aquí y ahora. Casi feliz también cuenta con grandes figuras invitadas , entre quienes se destacan Julieta Díaz y Peto Menahem como el hermano del protagonista, pieza clave del mejor capítulo de la serie .

Trailer de Casi feliz - Fuente: Netflix 01:41

Video

*THE LETDOWN (Netflix)

The Letdown

En 2018, la dupla Alison Bell-Sarah Scheller creó The Letdown, la atípica sitcom australiana centrada en las dificultades que atraviesa Audrey (Bell), una madre primeriza que sufre por sentir que está fallando en la crianza de su hija de dos meses, Stevie . Más allá de que las viñetas cómicas son muy efectivas -como equivalente vernáculo tenemos a la excelente Según Roxy-, las mejores secuencias de la serie que ya tiene dos temporadas llegan cuando Audrey se entrega a la imperfección y se reconoce como una mujer que no tiene que hacer lo que debe sino lo que está dentro de sus posibilidades.

En este plano, la ayuda de su marido Jeremy (Duncan Fellows) y del ya clásico "grupo de mamás" le brindarán a la protagonista una nueva perspectiva sobre cómo manejarse ante lo desconocido, por más miedo que pueda llegar a generar. De hecho, la primera vez que vemos a Audrey, ella está con su hija en un auto en plena noche y en una zona insegura. ¿El motivo? Ese espacio le brinda a la niña la paz suficiente para dormirse. Ese primera secuencia marca el tono de una serie que aborda el sensible tópico de la maternidad sin juzgar, sin prejuicios, y con una bienvenida honestidad.

The Letdown - Segunda temporada - Trailer - Fuente: Netflix 00:40

Video

*DERRY GIRLS (Netflix)

Derry Girls Crédito: Netflix

Los estrenos de series comandadas por protagonistas jóvenes proliferan. Desde Home Before Dark de Apple TV+ que ya recomendamos en otra oportunidad , a la brillante Sex Education, los niños y adolescentes tomaron el mando con Stranger Things como mascarón de proa. Por lo tanto, es natural que algunas series se pierdan entre tanta oferta, y una de esas producciones parece ser la extraordinaria Derry Girls . Esta comedia que tiene como showrunnwer a Lisa McGee -que cuenta con dos temporadas y una tercera en carpeta- pone el foco en la vida de un grupo de adolescentes que vive en Derry, Irlanda del Norte, y estudia en un colegio para mujeres de monjas católicas. Algo queda claro desde el comienzo: el contexto es fundamental.

El relato transcurre en los 90, y muestra los conflictos que padece una ciudad convulsionada, signada por la disputa entre los barrios católicos y protestantes, entre republicanos y unionistas. El último episodio de la primera temporada aborda sin golpes bajos ese tópico, pero jamás olvida a esas encantadoras protagonistas que la creadora de la serie conoce muy bien -ella misma es oriunda de Derry-, a quienes concibe con una necesaria pluridimensionalidad. Asimismo, Derry Girls sabe cómo conjugar los conflictos políticos y religiosos con los intereses individuales de los personajes , muchos de los cuales están digitados por peleas familiares y búsqueda de la identidad.

Derry Girls - Trailer de la segunda temporada - Fuente: YouTube 01:00

Video

*ESTA MIERDA ME SUPERA (Netflix)

Esta mierda me supera Crédito: Netflix

Como mencionábamos previamente, uno de los grandes desafíos de los showrunners que quieran abocarse a relatos coming of age es encontrar ese plus que haga que sus historias se destaquen. Con Esta mierda me supera, Jonathan Entwistle y Christy Hall triunfaron en dos aspectos. Por un lado, encontraron una protagonista perfecta: Sophia Lillis , a quien pudimos ver en la remake de IT y en la miniserie de HBO Sharp Objects, y quien aquí carga el peso del relato. Por otro lado, los creadores eligieron como material de base nada menos que a una novela gráfica de Charles Forsman, que ya sabemos que es garantía de calidad , y como ejemplo tenemos a The End of the F***ing World , que bien podría integrar esta lista.

Lillis interpreta a Syd Novack, una joven de 17 años enojada con el mundo (el título original de la serie es "No estoy de acuerdo con esto", toda una declaración de principios), especialmente por la muerte de su padre y la compleja convivencia con su madre. Esa bronca se manifiesta a través del poder de la telekinesis, el cual deberá ir controlando con la ayuda de su amigo Stan (Wyatt Oleff). Si bien los 7 breves episodios no alcanzan para ir al hueso en muchas subtramas, sobre el final llega el cliffhanger que nos deja expectantes por lo que sucederá con esta heroína en formación. ¿Perlita? Al igual que en The End of the F***ing World, Graham Coxon pone la música y todo mejora.

Esta mierda me supera | Adelanto - Fuente: Netflix 07:06

Video