Cinco series basadas en increíbles casos reales

Patricia Arquette y Joey King en The Act, una de las bioseries recomendadas para ver en cuarentena Crédito: Hulu

Las bioseries han ganado terreno en los últimos años y, desde Chernobyl hasta Así nos ven, recibieron tanto el aval del público como de la audiencia. A continuación, recomendamos producciones basadas en hechos reales para ver en streaming en tiempos de cuarentena .

*INCONCEBIBLE (Netflix)

Inconcebible Crédito: Netflix

La excepcional miniserie de Netflix está basada en el artículo periodístico "An Unbelievable Story of Rape" ("Una increíble historia de violación"), escrito por T. Christian Miller y Ken Armstrong, que fue publicado en 2015 por los sitios de investigación ProPublica y The Marshall Project, y que eventualmente se editó en un libro que ganó el Pulitzer en 2016. Tanto ese artículo como la producción creada por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon comienzan contando la historia de Marie (Kaitlyn Dever), una adolescente de 18 años que en 2008 se declaró culpable ante la corte por una falsa denuncia de abuso sexual. Sin embargo, esa declaración tenía un trasfondo: Marie fue inducida a mentir por la policía de Lynwood (Washington), ya que efectivamente había sido abusada. El primer episodio pone el foco en cómo, cuando no hay perspectiva de género, la víctima es oprimida por el sistema, e incluso excluida por éste, al punto de convertirla en una paria.

En los capítulos subsiguientes, Inconcebible avanza en el tiempo para mostrarnos cómo trabajan dos detectives -interpretadas por las extraordinarias Toni Collette y Merritt Weaver - para encontrar a un abusador serial que podría haber sido el responsable de lo que le sucedió a Marie años atrás. La serie tiene el sello de Susannah Grant, especialmente cuando aborda la cruzada quijotesca de esas dos profesionales por hacer justicia, lo cual nos remite al largometraje Erin Brockovich escrito por la guionista, con la que este drama también comparte una mirada feminista sobre los hechos que narra.

*A VERY ENGLISH SCANDAL (DIRECTV Go)

A Very English Scandal

El showrunner y guionista Russell T. Davies alcanzó popularidad en 2019 gracias al drama Years and Years. Sin embargo, antes de la producción que se puede ver por HBO GO, Davies demostró que era una de las voces nuevas más originales y frescas de la industria televisiva, como se puede vislumbrar en series como Queer as Folk, Cucumber y Banana, y la que nos ocupa: A Very English Scandal. Si no supiéramos que la miniserie de tres episodios -dirigidos por Stephen Frears, garantía de calidad- toma un hecho de la realidad para reflejarlo al detalle, todo nos resultaría inverosímil por la alocada combinación de factores que reúne la historia. En su primera media hora, A Very English Scandal muestra la breve pero apasionada relación entre el miembro del Parlamento Jeremy Thorpe (Hugh Grant) y el idealista Norman Scott (Ben Whishaw, en una actuación que le valió, entre otros premios, el Globo de Oro y el Emmy), y su posterior quiebre. Aquí, el contexto es clave: ambos se enamoran en la Inglaterra de los 60, cuando ser homosexual era considerado un delito. De todas maneras, el inicio del vínculo es casi anecdótico si lo contrastamos con lo que acontece luego, sucesos que tienen ribetes policiales que la serie aborda con ácido humor y críticas al establishment.

*HOME BEFORE DARK (Apple TV+)

Home Before Dark Crédito: AppleTV

La plataforma Apple TV+ nos viene entregando producciones muy sólidas, y ancladas en géneros de lo más diversos, desde el drama repleto de estrellas The Morning Show, hasta la más modesta pero brillante serie de terror Servant. Home Before Dark toma un caso real como puntapié: Hilde Lysiak (interpretada por la carismática Brooklynn Prince, la protagonista del film The Florida Project) se convirtió, a los 10 años, en la integrante más joven de la Sociedad de Periodistas Profesionales. ¿Qué la condujo a la investigación periodística a esa temprana edad? La necesidad de resolver un asesinato que se produjo cerca de la vieja casa familiar, y que tiene relación con otro hecho acontecido años atrás que involucra a su padre Matthew (Jim Sturgess), un periodista de Nueva York que inspiró a su hija a encontrar su verdadera vocación. Los 10 episodios de la primera temporada de Home Before Dark son comandados casi enteramente por Prince, en un trabajo similar al de Kristen Bell en Veronica Mars, otra producción sobre una joven -en ese caso, una adolescente- apasionada por investigar, por encontrar la verdad a pesar de todo.

*THE ACT (STARZPLAY)

The Act Crédito: Hulu

The Act es, sin dudas, una de las mejores bioseries que se pueden disfrutar vía streaming. El drama de Hulu que está disponible en la plataforma STARZPLAY se basa en un caso real muy conocido en los Estados Unidos: el asesinato de Dee Dee Blanchard a manos de su joven hija, Gypsy Rose. Si bien ya hay un documental que aborda el mismo hecho -el excelente Mommy Dead and Dearest-, la serie creada por Nick Antosca y Michelle Dean no solo no resulta redundante sino que visualmente deslumbra con el retrato de la vida de esa madre que somete a su hija a un infierno que no vamos a revelar. Joey King está simplemente perfecta en el rol de Gypsy, desde cómo capta su tono de voz (y cómo su timbre varía a medida que su personaje va cambiando sus conductas) hasta su postura; y Patricia Arquette, ganadora del Emmy en 2019 por su interpretación de Dee Dee, demuestra que no hay rol que le quede grande. Recordemos que el año previo la actriz protagonizó Escape at Dannemora, también una bioserie, en ese caso dirigida por Ben Stiller, cuyo ritmo está mucho menos trabajado que el de The Act , producción a la que no le sobra ni un plano.

*AMERICAN CRIME STORY: THE PEOPLE v. O.J. SIMPSON (Netflix)

American Crime Story: The People V. O.J. Simpson

La primera entrega de la antología American Crime Story -creada por Scott Alexander y Larry Karaszewski, con producción de Ryan Murphy- es muy superior a la segunda (The Assassination of Gianni Versace), más detallista y menos superficial. Estrenada en 2016, vale la pena rescatarla y recomendarla para quienes todavía no pudieron verla. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown, exmujer del jugador de fútbol americano O.J. Simpson, fue hallada decapitada en el distrito de Brentwod de Los Ángeles junto a Ronald Goldman, quien fue apuñalado. Las pruebas contra Simpson fueron contundentes y, sin embargo, el deportista quedó libre tras atravesar uno de los juicios más descabellados de la historia. La miniserie se centra casi en su totalidad en dicho juicio, en el que todo es clave, desde la elección del jurado y la alteración de la evidencia, hasta el agitado contexto social . Asimismo, las actuaciones son descomunales: Sarah Paulson, Courtney B. Vance y Sterling K. Brown recibieron numerosos premios, como la miniserie misma. American Crime Story se basó en The Run of His Life, el libro de Jeffrey Toobin que registró el caso que conmocionó a los Estados Unidos, también plasmado en el documental ganador del Oscar: O.J.: Made in America de Ezra Edelman.

