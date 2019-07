El actor mexicano habló con LA NACION sobre su experiencia protagonizando la serie histórica que se podrá ver todos los viernes por FOX Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Alfonso Herrera no buscó ser actor. El oficio lo encontró a él. El mexicano, que desde su debut en 2002 en la telenovela Clase 406, no dejó de alimentar su prolífica carrera, soñaba con ser aviador. Podría decirse que su vida profesional tiene mucho de los planteos narrativos de Sense8, la cancelada serie de Netflix de las hermanas Lana y Lilly Wachowski en la que interpretaba a Hernando, y la cual aludía a las conexiones inesperadas que se nos despliegan cotidianamente.

Herrera fue descubierto en un taller por la esposa de un director, quien vio talento en él y lo convocó para la cinta coming of age, Amar te duele. Cinco años más tarde, era parte del grupo pop juvenil RBD, donde incursionó en el canto. Desde entonces, no paró de trabajar.

Alfonso Herrera como Lorenzo en Sitiados: México

"Me siento un afortunado", le expresó a LA NACION en una entrevista telefónica en la que se explayó sobre su reciente desafío: Sitiados: México, la tercera entrega de la franquicia que estrenó FOX Premium este viernes 26, y que está ambientada en Veracruz, México, entre los años 1660 y 1680. Para Herrera, la producción que muestra la puja entre nativos, invasores, piratas y españoles -con el abordaje ficcional de la pluma del argentino Willy Van Broock, y con la dirección de Sebastián del Amo y Álvaro Curiel- es fundamental para ayudarnos a reflexionar sobre cuánto han cambiado las cosas a lo largo de las décadas. Para el actor, no demasiado.

"Seguimos teniendo personas con poder que hacen justicia con la balanza desequilibrada", explica el mexicano, quien interpreta a Lorenzo, un pirata con doble cara cuyas aspiraciones van mutando a lo largo de los episodios de esta serie, que comenzó en 2015 - en su segunda temporada pudimos ver a Benjamín Vicuña y la China Suárez-, y que revisita los hechos con una óptica extremadamente detallista.

-Las temporadas previas de Sitiados pusieron la vara muy alta; ¿cómo describirías la tercera?

-Es una temporada que habla de los saqueos en Veracruz. Hay una mezcla de ficción y eventos que ocurrieron en el Siglo XVII, ya que Willy Van Broock se tomó algunas licencias poéticas, como el incorporar los piratas, y el encuentro de éstos con los gobernadores, los clientes, los peninsulares de esa época en Veracruz.

-¿Cómo describirías a tu personaje dentro del amplio espectro de roles que interpretaste a lo largo de tu carrera?

Herrera asegura que Sitiados es una serie que habla sobre la identidad

-Lorenzo se divide en dos. Él llega al puerto de Veracruz con una máscara, personificando a alguien de las cortes europeas, ya que todo el mundo en ese momento aspiraba a lo que venía de España, de Europa en general. Lamentablemente hoy en día seguimos pensando de la misma forma, pero esa es otra historia. Por otro lado, tenemos al Lorenzo pirata, que conforme la serie avanza, él va apareciendo, y creo que esa ambivalencia es lo más interesante. En la serie, los departamentos de arte y de fotografía encontraron los elementos específicos para recrear una época muy particular, y eso de alguna forma te da un reto.

-"Para encontrar la verdad en vos mismo, tenés que encontrarla en tus personajes", expresaste una vez. ¿Cuán obsesiva fue la preparación para personificar a Lorenzo?

-Tuve la posibilidad de recuperar mucha información de la época, hubo un proceso de investigación de las batallas que va a atrapar mucho a la gente. Es una serie que puede competir con cualquier ficción mundial por los valores de producción que tiene, y eso también ayuda, como el hecho de aprender a andar a caballo, y a usar la espada: fue una preparación bastante amplia.

-¿Considerás que el lenguaje cinematográfico está cada vez más presente en las ficciones televisivas?

-Sí, totalmente. Eso se aplaude. Este lenguaje cinematográfico que está llegando a la TV te da una profundidad en cuanto a la estética, a las personajes, a la fotografía, y los detalles son más meticulosos. Lamentablemente, lo que no cambia son los tiempos de producción, pero eso te hace ejercitar como actor. En este caso, tuvimos un mes y medio de ensayo antes de empezar a filmar.

-¿Dirías que Sitiados es una serie sobre la exploración de la identidad?

-Sí, porque a pesar de que estamos hablando del Siglo XVII, te das cuenta de que siguen existiendo paralelismos con la actualidad. Hay comunidades indígenas que siguen siendo relegadas, y en esa época existían en las colonias infinidad de castas que eran tratadas según su procedencia. Ahora seguimos con prejuicios ante las clases sociales, el ver el pasado nos hace posicionarnos y decir: "Creo que las cosas no han cambiado tanto". Seguimos teniendo personas que buscan el poder de forma depredadora, instituciones de justicia que tienen la balanza desequilibrada. El poder cambia, el poder implica un reajuste, un esfuerzo, una responsabilidad, un trabajo de conciencia sumamente arduo en el individuo. Hablando por mi país, por México, puedo decir que Sitiados es una radiografía de nuestro pasado, pero también una radiografía peligrosa de lo que seguimos repitiendo en el presente.

-En tu carrera hiciste tanto cine como TV, trabajaste en teatro, y en un breve período incursionaste en el canto con RBD; ¿en qué formato te sentís más cómodo?

Herrera es un todoterreno: hizo cine, TV, teatro y formó parte de una banda juvenil

-A mí me gusta mucho trabajar, contar historias, interpretar personajes que me saquen de mi zona de confort, el formato es eso: simplemente la forma. Lo que a mí me importa es el fondo, me encanta poder contar historias que me interesen.

-¿Cuándo advertiste que querías ser actor?

-Yo te voy a ser completamente honesto: yo quería ser aviador. Estudié aviación en San Antonio, Texas, me aceptaron allí, pero al mismo tiempo asistía a un taller de teatro amateur, y la mujer de un director de cine que estaba ahí me convocó para el casting de una película y quedé...

-Para Amar te duele, de Fernando Sariñana, ¿no? ¿Ese fue tu debut, en 2002?

-Exactamente, y a su vez allí estaba el productor de un programa de televisión donde participé, después llegó otro, y seguí trabajando, trabajando, trabajando. Ese fue mi proceso y me siento muy afortunado.

