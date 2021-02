Anya Taylor-Joy, sobre una secuela de Gambito de dama: “Nunca digas nunca en Hollywood”

Desde el momento en que concluyó su lectura de la lectura de la novela de Walter Tevis Gambito de dama, Anya Taylor-Joy, la actriz que nació en Miami pero fue criada entre la Argentina y Reino Unido, supo cómo iba a personificar a Beth Harmon, la mujer que con su genio inigualable revoluciona el mundo predominantemente masculino del ajedrez en los años ’60.

“En ese momento me dije: ‘Si empezáramos a filmar mañana, sé exactamente qué haría, sé cómo querría hacerlo, entiendo a esta mujer tan bien’”, dijo Taylor-Joy a Deadline, en referencia a su personaje de la exitosa serie de Netflix que lleva el mismo nombre que la novela original. La semana pasada, la joven de 24 años fue doblemente nominada a los Globos de Oro por ese rol –también le valió una nominación a los premios SAG– y por su participación en la adaptación fílmica del clásico de Jane Austen Emma.

Taylor-Joy describió a Beth, a la vez feroz competidora y joven huérfana atormentada adicta al alcohol y los tranquilizantes, como alguien con un “único objetivo, un impulso y un hambre por algo, donde nada más importa”. “Otras prioridades, como: ‘Espero que esta persona no me considere descortés, si soy demasiado abrupta con ella’... Eso no lo registra. Solo piensa en su objetivo”, aseguró.

Trailer de Gambito de reina - Fuente: Netflix

Por otra parte, la protagonista de Gambito de dama se refirió a las expectativas que genera una posible segunda temporada, que no estaba originalmente en los planes de los creadores de la serie. “Es surreal y maravilloso que la gente quiera una segunda temporada, porque nunca lo pensamos y tampoco lo hablamos. Dicho esto, nunca digas ‘nunca’ en Hollywood”, declaró Taylor-Joy e imaginó un hipotético desafío para su personaje: “Sería muy interesante ver cómo Beth se desempeña como madre, ahora que está sobria y más consciente de los demonios que la tiran hacia abajo”.

Hasta ahora, Netflix no se pronunció sobre el futuro de la miniserie más vista en la historia de la plataforma, que fue reproducida en 62 millones de hogares durante los primeros 28 días desde su estreno.

Si bien su carrera ya había despegado antes de tomar el rol de Beth Harmon –con 19 años participó de la película de terror de culto La bruja (2015), dirigida por Robert Eggers, luego trabajó con M. Night Shyamalan en Fragmentado (2016) y su secuela Glass (2019), además de aparecer en Peaky Blinders–, su caracterización de la jugadora de ajedrez la catapultó al estrellato y hoy es una de las actrices más demandadas del cine y la TV.

Desde el estreno de Gambito de dama, Taylor-Joy ya consiguió un papel en la precuela de Mad Max que dirigirá George Miller –protagonizará a una joven Imperator Furiosa, el personaje que encarnó Charlize Theron en la última entrega de la saga– y otro en la nueva película de David O. Russell, que ya comenzó a filmarse en Los Ángeles. Asimismo, se espera un reencuentro entre la actriz y el director de Gambito de dama Scott Frank en su próximo proyecto, una nueva adaptación de la novela de Vladimir Nabokov Risa en la oscuridad.

Por último, Taylor-Joy atribuyó a las cuarentenas provocadas por la pandemia de Covid-19 una parte del éxito de la miniserie, que trascendió el público de nicho al que apuntaba y se convirtió en un hit masivo. “Hay algo que decir sobre un personaje cuyo peor enemigo es sí misma. Creo que todos los que estuvimos viviendo en casa, encerrados, nos confrontamos mucho más a nosotros mismos de lo que estábamos acostumbrados, porque estamos habituados a distraernos. Cuando estás encerrado en tu casa, solo hay una cierta cantidad de espacio para huir de ti mismo”, dijo la actriz, y destacó el “hermoso” mensaje de la serie: “Aunque seas brillante, necesitás ayuda. Trabajamos mejor con soporte y creo que Beth ve la belleza en el respaldo que consigue eventualmente”.

