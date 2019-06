Así es cómo se veían las personas reales de la serie Chernobyl

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 10:46

Aunque Chernobyl llegará a su fin esta semana, durante un mes se convirtió en la serie de la que todo el mundo habló. De hecho, es considerada la mejor de la historia según IMDB. Si bien gran parte de lo que ocurre allí es ficción, los personajes principales de la producción de HBO son reales, aunque Ulana Khomyuk, la física nuclear interpretada por Emily Watson, no existió en la vida real.

A pesar de que no tengamos la oportunidad de ver cómo era la verdadera - y valiente - Khomyuk, el casting de los actores y actrices que participaron de la serie fue muy minucioso. A continuación, los verdaderos protagonistas de esta catástrofe nuclear.

1. Jared Harris como Valery Legasov

Harris es reconocido por interpretar a Lane Pryce en Mad Men y al Rey George VI en The Crown, entre muchas otras cosas. Legasov era un químico físico que encabezaba la comisión que investigó el desastre de Chernobyl. Murió el 27 de abril de 1988 un día después del segundo aniversario del desastre.

2. Stellan Skarsgård como Boris Shcherbina

Skarsgård es conocido por sus roles como Bill Turner en las películas de la saga Piratas del Caribe, Bill Anderson en Mamma Mia!, y el Dr. Erik Selvig en Thor: The Dark World y Avengers: Age of Ultron. Shcherbina fue viceprimer ministro en la Unión Soviética y presidente de la comisión especial nombrada para investigar el desastre. Después de una larga enfermedad, murió el 22 de agosto de 1990.

3. Jessie Buckley como Lyudmilla Ignatenko, esposa del bombero Vasily Ignatenko

Buckley empezó su carrera en un show de talentos de la BBC. También participó de West End y la serie de televisión Guerra y paz. La verdadera Ignatenko sigue viva hoy, vive con su hijo en Kiev. Sin embargo, no se manifestó públicamente sobre Chernobyl y su esposo porque quiere "seguir con su vida".

4. Paul Ritter como Anatoly Dyatlov, el ingeniero a cargo de Chernobyl

Ritter es conocido como Eldred Worple en Harry Potter y el Príncipe Mestizo y Guy Haines en Quantum of Solace. Dyatlov fue ingeniero a cargo del reactor No. 4 en la central nuclear de Chernobyl cuando ocurrió el desastre. Finalmente, fue declarado culpable de negligencia criminal y condenado a 10 años de prisión. Murió de insuficiencia cardíaca el 13 de diciembre de 1995, más de nueve años después del desastre.

5. Con O'Neill como Viktor Bryukhanov, gerente de Chernobyl

O'Neill actuó en varias películas y programas de televisión británicos, incluyendo C riminal Justice y la miniserie The Bible. El verdadero Bryukhanov también cumplió una condena de 10 años de prisión por su participación en el desastre. A partir de 2006, todavía estaba vivo y viviendo en Kiev.

6. Adrian Rawlins como Nikolai Fomin, el ingeniero jefe de Chernobyl

Rawlins es probablemente mejor conocido por interpretar a James Potter en las películas de Harry Potter y a Arthur Kidd en The Woman in Black, pero también apareció en varias otras películas y series de televisión, incluyendo Doctor Who. Fomin también fue condenado a 10 años de prisión. No hay una confirmación clara sobre su estado y paradero actual.

7. Sam Troughton como Aleksandr Akimov, el supervisor del turno noche

Troughton es el nieto de Patrick Troughton, estrella de Doctor Who, y ha aparecido en programas británicos como Robin Hood y The Town. Akimov fue el supervisor de turno del equipo nocturno que trabajó la noche del desastre. Murió dos semanas después del accidente debido a la alta exposición a la radiación

8. Ralph Ineson como el General Nikolai Tarakanov

Ineson es mejor conocido por sus papeles en Game of Thrones, Harry Potter, The Witch y la versión original de The Office para la BBC. Tarakanov, ahora de 85 años, según los informes, ha estado viviendo con la "enfermedad de la radiación".

9. Y finalmente, David Dencik como Mikhail Gorbachov

Dencik es un actor sueco-danés y ha tenido papeles en películas como Tinker, Tailor, Soldier, Spy y The Girl with the Dragon Tattoo. Gorbachov fue el primer presidente de la Unión Soviética, desde 1990 hasta 1991. Ganó el Premio Nobel a la Paz por ayudar a acabar con la Guerra Fría y sigue activo politicamente hasta el día de hoy.