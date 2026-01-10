Ranking mundial: estas son las 50 mejores series de la historia según la crítica y la audiencia

Un nuevo ranking, construido a partir del promedio de calificaciones de plataformas especializadas en cine y series como IMDb, Rotten Tomatoes, JustWatch y FilmAffinity, entre otras, dio a conocer cuáles son las 50 series más destacadas de todos los tiempos. El estudio tomó como base los datos de once sitios reconocidos a nivel internacional y, tras analizar esas puntuaciones, ubicó a las producciones más aclamadas por la crítica y el público.

Entre las propuestas mejor posicionadas aparecen títulos más recientes que marcaron a la audiencia global, incluidas varias producciones originales de Netflix y series de culto que, con el paso del tiempo, consolidaron su prestigio y mantienen vigente su popularidad.

Las cinco series que lideran el ranking global

1. Breaking Bad

Breaking Bad fue elegida como la mejor serie de la historia Foto: Britann

En el primer puesto del ranking aparece Breaking Bad, la serie protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, que encabeza la lista con una calificación promedio de 9,32 puntos sobre 10. Para gran parte de la crítica y la audiencia, se trata de una verdadera obra maestra, que marcó un antes y un después en la forma de contar historias en la pantalla chica. Su guion preciso, las actuaciones memorables y la profunda evolución de sus personajes la convirtieron en un título de referencia obligada cada vez que se habla de ficción de calidad.

2. Game of Thrones

Tráiler oficial de Game of Thrones

En el segundo lugar del ranking se ubica Game of Thrones, que pese a haber generado opiniones divididas con su desenlace, conserva una valoración general muy elevada. Su promedio de 8,85 puntos refleja el enorme impacto que tuvo, en especial por su nivel de exigencia visual y narrativa. El universo creado por George R. R. Martin y llevado a la pantalla por HBO continúa vigente y activo entre los fans, que sostienen su popularidad a lo largo del tiempo.

3. Chernobyl

Tráiler oficial de Chernobyl

En el tercer puesto aparece Chernobyl, la miniserie de 2019 basada en la catástrofe nuclear que sacudió a la Unión Soviética. Su enfoque crudo y su notable rigor histórico le otorgaron un promedio de 8,60 puntos, consolidándola como una de las recreaciones dramáticas de hechos reales más impactantes y mejor logradas de la televisión.

4. The Sopranos

Tráiler oficial de The Sopranos

En el cuarto lugar del ranking se ubica Los Soprano, con una puntuación promedio de 8,50. La serie sigue la historia de Tony Soprano, un jefe de la mafia de Nueva Jersey que, tras sufrir ataques de pánico, comienza terapia con la doctora Jennifer Melfi, y desde allí se despliega un retrato profundo de sus conflictos personales y profesionales.

A lo largo de la trama, la ficción explora su doble vida —la del líder criminal y la del padre de familia— y pone el foco en sus crisis existenciales, su compleja relación con su esposa y sus hijos, y las tensiones de poder dentro de la organización.

5. Band of Brothers

Tráiler oficial de Band Of Brothers

Cerrando el Top 5 aparece Band of Brothers, con una puntuación promedio de 8,48. La miniserie retrata la historia de los soldados de la Easy Company durante la Segunda Guerra Mundial, desde su entrenamiento en 1942 hasta la caída de la Alemania nazi en 1945. Entre sus momentos más recordados se encuentra el salto en paracaídas sobre Normandía el 6 de junio de 1944. Por su realismo y su potencia emocional, es considerada una de las producciones más impactantes.

Las 50 mejores series de la historia, según el ranking

Además de las series que integran el Top 5, el ranking amplía la mirada y reúne un total de 50 títulos considerados entre los más aclamados de la historia, con nombres que van desde clásicos populares como Friends hasta fenómenos más recientes como Stranger Things, Sherlock y Peaky Blinders.

A continuación, el listado completo:

Las 50 ficciones más aclamadas según crítica y audiencia