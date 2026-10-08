Bridgerton se expande: Netflix anunció una nueva serie sobre la historia de amor de Lady Violet

El universo de Bridgerton sigue creciendo. Mientras avanza la producción de su quinta temporada, Netflix y Shondaland anunciaron este jueves 8 de octubre una nueva serie derivada de la exitosa ficción de época. Esta vez, la historia no estará centrada en ninguno de los ocho hermanos que protagonizan la saga, sino en la mujer que los acompañó en sus respectivos romances: Lady Violet Bridgerton.

La plataforma confirmó que prepara una serie que explorará los orígenes de la matriarca y su historia de amor con el vizconde Edmund Bridgerton, el hombre con quien formó su familia. La ficción, que por el momento no tiene nombre, retrocederá varias décadas respecto de los acontecimientos de la producción original para presentar una versión más joven de Violet y reconstruir los comienzos de su relación sentimental.

Adjoa Andoh como Lady Agatha Danbury y Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton, en una escena de La reina Charlotte. Después de cuatro temporadas acompañando las historias de amor de sus ocho hijos, la matriarca tendrá su propia serie, que explorará su juventud y su romance con Edmund Bridgerton Netflix

El anuncio marca una nueva expansión de la franquicia producida por Shonda Rhimes, que desde su estreno en diciembre de 2020 se convirtió en uno de los títulos más populares de Netflix. Según informaron, Rhimes y Nicholas Nardini serán los responsables del guion, la producción ejecutiva y la conducción creativa de la nueva serie. A ellos se sumará Tom Verica, quien estará a cargo de la dirección y también se desempeñará como productor ejecutivo, mientras que Betsy Beers completará el equipo de producción.

Por ahora, los detalles del proyecto son escasos. La plataforma todavía no anunció quiénes interpretarán a Violet y Edmund en su juventud, cuántos episodios tendrá la ficción ni cuándo comenzará su rodaje. Tampoco se confirmó una fecha de estreno.

La historia de amor que dio origen a los Bridgerton

Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth son los ocho hijos de Violet y Edmund Bridgerton Netflix

Aunque hasta ahora su pasado ocupó un lugar secundario en la trama, Violet Bridgerton es una de las figuras fundamentales de la serie. Interpretada por la actriz británica Ruth Gemmell, la matriarca se convirtió en el principal sostén de sus ocho hijos: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth.

Desde la primera temporada, su personaje se caracteriza por defender los matrimonios por amor en una sociedad en la que los compromisos estaban atravesados por la posición económica, los títulos nobiliarios y las expectativas familiares. Esa convicción está estrechamente relacionada con su propia experiencia junto a Edmund, con quien mantuvo una relación amorosa que marcó el modo en que educó a sus hijos.

Sin embargo, el matrimonio terminó de manera trágica. Edmund murió repentinamente después de sufrir una picadura de abeja, cuando Violet estaba embarazada de su hija menor, Hyacinth. La pérdida dejó a la familia en una situación difícil y obligó a Anthony, el primogénito, a asumir el título de vizconde y las responsabilidades que hasta entonces habían estado en manos de su padre.

Jonathan Bailey y Simone Ashley protagonizaron la segunda temporada de Bridgerton como Anthony Bridgerton y Kate Sharma

Ese episodio adquirió especial relevancia durante la segunda temporada de Bridgerton, protagonizada por Jonathan Bailey y Simone Ashley, cuando la ficción reconstruyó parte del pasado familiar a través de los recuerdos de Anthony. En aquellas escenas, Rupert Evans interpretó a Edmund, mientras que Gemmell mostró una faceta de Violet atravesada por el duelo.

A lo largo de las siguientes entregas, el personaje continuó acompañando las decisiones sentimentales de sus hijos, aunque también comenzó a recuperar espacio para su propia vida amorosa. Su acercamiento a Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), hermano de Lady Danbury, abrió la posibilidad de una nueva relación después de años de viudez.

En la cuarta temporada, Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) se permitió volver a enamorarse de Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), hermano de Lady Danbury. Aunque llegaron a comprometerse, la matriarca finalmente decidió no volver a casarse y ambos terminaron su relación JULIEN DE ROSA - AFP

La cuarta temporada profundizó en ese vínculo, pero Violet finalmente decidió no volver a casarse por el momento. Su historia planteó así una nueva etapa personal para un personaje que, hasta entonces, había dedicado buena parte de su vida a procurar la felicidad de los demás.

La futura precuela permitirá conocer una faceta anterior de Violet, cuando todavía no se había convertido en madre ni había atravesado la pérdida de Edmund. Será la primera producción de la franquicia centrada específicamente en el romance de la pareja, cuya historia hasta ahora había sido narrada de manera fragmentada.

El futuro de Bridgerton: una quinta temporada en marcha

La quinta temporada de Bridgerton ya se encuentra en producción en Londres y tendrá como protagonistas a Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza).

La nueva entrega seguirá a Francesca después de la muerte de su esposo, John Stirling, ocurrida durante la cuarta temporada. Dos años después de esa pérdida, la joven decidirá volver a buscar pareja por motivos prácticos, pero el regreso de Michaela a Londres la enfrentará con sentimientos que podrían modificar sus planes.

De esta manera, la ficción continuará explorando las vidas amorosas de los hermanos, luego de dedicar su cuarta temporada a Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha).

Luke Thompson y Yerin Ha protagonizaron la cuarta temporada como Benedict Bridgerton y Sophie Baek, una pareja que debió superar las diferencias de clase social para vivir su historia de amor. Según Netflix, la entrega debutó en el primer puesto del ranking global de series en inglés e ingresó al Top 10 de 92 países

El éxito de esta última entrega volvió a demostrar el alcance internacional de la producción. De acuerdo con los datos difundidos por Netflix, la cuarta temporada debutó en el primer puesto de su ranking global de series en inglés y consiguió ingresar al Top 10 de 92 países.

La plataforma también destacó la permanencia de las temporadas anteriores entre sus contenidos más populares. La primera entrega, estrenada en 2020 y centrada en Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y Simon Basset (Regé-Jean Page), continúa en el séptimo puesto de su lista histórica de series en inglés más vistas, mientras que la tercera, protagonizada por Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), ocupa el décimo lugar.

Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page fueron los protagonistas de la primera temporada de Bridgerton, estrenada en diciembre de 2020. Su historia de amor, como Daphne Bridgerton y Simon Basset, duque de Hastings, inauguró la saga basada en las novelas de Julia Quinn LA NACION

La repercusión de Bridgerton, basada en las novelas de la escritora estadounidense Julia Quinn, trascendió fuera de la pantalla. A lo largo de los últimos años, Netflix desarrolló distintas experiencias vinculadas con la ficción, como The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, una propuesta inmersiva inspirada en los bailes de la alta sociedad, y Bridgerton Concerts by Candlelight, una serie de conciertos que recuperan la música de la producción. También desarrollaron una colección de productos vinculados con su universo, que incluye artículos de moda y decoración.

El antecedente de La reina Charlotte

La nueva ficción sobre Violet será la segunda serie derivada de Bridgerton después de La reina Charlotte: una historia de Bridgerton, que llegó a Netflix en mayo de 2023 y contó la juventud de la monarca y su relación con el rey Jorge III.

La reina Charlotte: una historia de Bridgerton, estrenada en 2023, fue la primera serie derivada de la franquicia. La producción se centró en la juventud de la reina Charlotte y su matrimonio con el rey Jorge III Prensa Netflix

Aquella precuela, protagonizada por India Amarteifio y Corey Mylchreest, también permitió conocer una versión más joven de Violet. Connie Jenkins-Greig interpretó a Violet Ledger, antes de su matrimonio con Edmund, y mostró algunos aspectos de su entorno familiar y su relación con los personajes que años después formarían parte de la historia principal.

Connie Jenkins-Greig interpretó a una joven Violet Ledger en La reina Charlotte, donde se exploraron algunos aspectos de su infancia y de la familia en la que creció antes de convertise en la matriarca Bridgerton Prensa Netflix

Por el momento, Netflix no informó si alguna de las actrices que interpretaron a Violet regresará para este nuevo proyecto. Lo que sí está confirmado es que la franquicia continuará ampliándose en paralelo con las próximas temporadas de Bridgerton, mientras prepara una ficción dedicada a contar cómo comenzó la historia de amor de los padres de la familia.