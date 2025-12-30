Stranger Things: Netflix elimina, sin que te des cuenta, un error obvio

Este miércoles 31 de diciembre, Stranger Things tendrá su final. La serie de los hermanos Duffer estrenará el Volumen 3 de la quinta y última temporada, un episodio de poco más de dos horas que dará por terminada la ficción que desembarcó en Netflix en 2016. En medio de las críticas por lo que fue la entrega del Volumen 2, los fanáticos descubrieron un error que la plataforma eliminó.

El momento en el que Holly lucha contra Vecna

Todo ocurrió en el séptimo episodio, titulado ‘El Puente’. En medio de una de las escenas más tensas de la temporada, mientras Holly Wheeler (Nell Fisher) lucha por huir de ‘El Abismo’ -el lugar donde se gestan los Demogorgones-, un descuido técnico rompió la magia: al subirse accidentalmente la manga de su vestuario, el público pudo ver claramente el logo de Under Armour en su camiseta.

El problema no es solo visual, sino histórico, ya que Stranger Things 5 está ambientada en 1987, mientras que la marca Under Armour no se fundó hasta 1996. Lo que para la producción fue un descuido, para el público es una falta imperdonable que se suma a una serie de desilusiones.

El logo de la marca que vieron la mayoría de los usuarios y que Netflix reeditó

Lejos de dejarlo pasar, los seguidores inundaron las redes sociales con críticas y burlas. Algunos comentarios destacaron el cansancio del equipo de producción: “Es increíble que vestuario le dé a una actriz principal una prenda con una marca tan visible; se nota que ya no le están poniendo ganas”; “Mejor que editen la temporada completa y la rehagan”. Otros fueron más irónicos: “Holly muestra una remera Under Armour en pleno 1987... se le escapó la tortuga al vestuarista”. Incluso hubo quienes vincularon el descuido con la dirección narrativa: “Estaban tan obsesionados con la trama de Will que no vieron un error obvio. Esta temporada no le hace justicia a la serie”.

Algunas de las críticas de los usuarios (Foto: Captura X)

Aunque algunos fans intentaron justificar el logo como una supuesta “pista” de que en El Abismo el tiempo y el espacio se distorsionan, Netflix confirmó la realidad: fue un error humano, por lo que la plataforma ya reeditó el episodio y borró el logotipo de la escena.

Las comparaciones con otros grandes tropiezos de la televisión no tardaron en llegar. Muchos usuarios recordaron el famoso vaso de Starbucks en la última temporada de Game of Thrones, sugiriendo que las grandes producciones tienden a descuidarse en sus tramos finales. “Otro error más; ya se parece a GOT: trama aburrida y fallos de producción”, sentenció un usuario en X.

Muchos compararon el error con el vaso de Starbucks en Game of Thrones (Foto: Captura X)

El inminente estreno del desenlace llega en un contexto enrarecido para la franquicia. Aunque la quinta temporada arrancó con un prometedor 73% de aprobación, el lanzamiento del Volumen 2 durante la Navidad cambió drásticamente el panorama. La insatisfacción de la audiencia fue tal que el puntaje en Rotten Tomatoes se desplomó hasta un 56%, lo que reflejó un desencanto generalizado con el rumbo de la historia.

Sin embargo, el golpe más duro lo recibió el episodio “El Puente”, el cual marcó un hito negativo histórico para la serie al caer en IMDb hasta una calificación de 5,4. Se trata de una cifra alarmante para una ficción que acostumbra promediar un sólido 8,6, y que ahora lucha por mantener su prestigio tras los recientes fallos de producción y guion.

Stranger Things tendrá su final el 31 de diciembre a las 22 h COURTESY OF NETFLIX

Con este escenario de fondo, todas las esperanzas recaen sobre el capítulo de este 31 de diciembre. La pregunta que circula en redes sociales y foros de todo el mundo es la misma: ¿estarán los hermanos Duffer a la altura del cierre más esperado de la década o Stranger Things se despedirá con más sombras que luces?