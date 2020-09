¿Qué veo? Cinco comedias imperdibles que coquetean con la tragedia

Katherine Ryan en Casi una duquesa

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2020 • 20:23

"El humor es tragedia más tiempo". La frase del escritor norteamericano Mark Twain, muchas veces citada y readaptada según la ocasión, es una de las definiciones más sucintas de la comedia y sus raíces. Claro que en algunas ocasiones, aun con el debido paso del tiempo, el drama no se disuelve del todo y en cada carcajada están incluidas las lágrimas, el nudo en la garganta que las risas aflojan pero no desatan. Esas comedias que abrazan la tragedia como motor para luego reírse de ella o, aun mejor, con ella, son algunas de las mejores del género. Al mismo tiempo alivio cómico y reflexión profunda sobre la vida. Y la muerte, claro.

Madre e hija en Casi una duquesa

Casi una duquesa. Katherine Ryan es una comediante canadiense afincada en Londres que en sus rutinas de stand up suele hablar sin tapujos sobre su vida privada en divertido detalle. Y la misma fórmula aplica su personaje en esta nueva serie que toma muchas de las experiencias reales de Ryan y las combina con elementos de ficción para crear un personaje tan irreverente como ella. Madre de una hija que adora sin medida y separada de un exmarido que odia con igual intensidad, la protagonista de la serie está decidida a tener otro hijo. Claro que no tiene ningún interés en compartirlo más y así decide intentar la inseminación artificial con un donante anónimo. Cuando ese método no la convence y su amoroso novio le parece demasiado cercano para participar de la concepción, las cosas se complican mucho. Con un diseño de vestuario que homenajea a la Carrie Bradshaw de Sex and the City y haciendo gala de una inmadurez feroz, Ryan interpreta a su peculiar modo la idea del empoderamiento femenino. Una temporada. Disponible en Netflix

Una escena de la nueva temporada de What We Do in the Shadows

What We Do in the Shadows. Nominada para diez premios Emmy, incluido el de mejor comedia, esta serie que acaba de estrenar su segunda temporada por Fox Premium toma la obsesión de la cultura popular con las historias de vampiros y con la ayuda de la parodia las da vuelta por completo. Basada en la película Casa Vampiro, escrita y protagonizada por Taika Waititi y Jemaine Clement, como en el film, la serie imagina lo que sucedería si un grupo de chupasangres de distintos orígenes y épocas compartieran una casa en un barrio como cualquiera. En el caso del ciclo televisivo el lugar de residencia de los vampiros es Staten Island, la vecina -menos agraciada- de Manhattan. Allí, en una mansión, conviven Nandor, Lazlo y su esposa Nadja, Colin Robinson y el humano Guillermo, asistente de Nandor y aspirante a convertirse en vampiro. Con un humor que toma lo macabro y lo vuelve cotidiano y hasta prosaico, la serie nunca deja de sorprender. 2 temporadas. Disponibles en Fox Premium

Josh Thomas, creador y protagonista de Please Like Me en una escena de la serie

Please Like Me. Pocas series caminaron tanto y tan bien en la frontera entre la comedia y el drama como este ciclo australiano creado por Josh Thomas que también es su protagonista. Cada momento de la vida del protagonista de la historia -un joven veinteañero que es abandonado por su novia que amablemente le explica que él es gay- puede funcionar en los dos registros. La relación con su padre, que formó una nueva pareja luego del divorcio; el estado mental y anímico de su madre, que no lo superó aun y los vínculos con sus amigos pasan de angustiantes a hilarantes en un suspiro. Pero eso no implica que esos temas sean banalizados o encarado con superficialidad. Todo lo contrario. A través del humor y su mirada disparatada sobre casi todo Please Like Me se me sumerge en las profundidades de la salud mental, la desigualdad entre los géneros y las luchas de la comunidad LGBTQI. Recomendada cada tanto por todo cultor de las comedias que se precie, volver a ver -o descubrir-, esta serie podrá servir también como un ejercicio de paciencia para esperar que se estrene por estos lados la nueva producción de Thomas: Everything's Gonna Be Okay.4 temporadas. Disponibles en Netflix

Lauren Socha y Ellie White como las hermanas Catherine de The Other One

The Other One. En primera instancia, la muerte de un familiar cercano no parece la mejor base para una comedia. Sin embargo, esa premisa inicial le permite a esta serie británica contar de una manera graciosa lo que sucede cuando Catherine pierde a su padre de manera repentina. Además de tener que atravesar el dolor de la pérdida, ella y su madre se enteran de que no solo el muerto tenía una amante, sino que de ese romance nació su otra hija Catherine. Sí, para sumarle más trauma a todo el asunto, las dos hijas se llaman igual. Pero hasta ahí llegan las similitudes entre ambas. Es que mientras que una es una mujer controladora y un tanto reprimida, la otra es tan simpática como despistada. Obligadas a compartir el duelo y el desconcertante asunto de la doble vida del muerto, el dúo de hermanas recurre al humor como punto de encuentro e imprescindible válvula de escape. Una temporada. Disponible en AcornTV

McBride, Goodman y Devine en The Righteous Gemstones

The Righteous Gemstones. La fe como una empresa multimillonaria, el avance de las iglesias evangelistas sobre la vida pública y los conflictos familiares son pasados por el particular filtro de Danny McBride, creador, protagonista y director de esta serie de HBO. Los Gemstone, comandados con mano de hierro por el patriarca Eli (John Goodman), un pastor que lidera una comunidad de feligreses inmensamente rentable, son un grupo muy peculiar. De las actitudes mafiosas del padre a sus ostentosos, manipuladores y celosos tres hijos Jesse (McBride), Kelvin (Adam Devine) y Judy (Edi Patterson), las disputas por el poder y el futuro de la empresa/iglesia que creen es su derecho divino están a la orden del día. Repleta de personajes graciosos y originales -como el inolvidable exsatanista amigo de Kelvin convertido en fiel seguidor-, The Righteous Gemstone utiliza la exageración y el ridículo para señalar ese oscuro espacio en el que la fe religiosa y los negocios se dan la mano. 1 temporada. Disponible en HBO Go.