¿Qué veo el fin de semana? Cinco series animadas y para adultos

Creada por la comediante Amy Poehler y los guionistas de Los Simpson Mike Scully y Julie Thacker Scully, esta nueva serie está centrada en Duncan, un adolescente de 16 años como cualquier otro. Un poco nerd, muy amigo de sus amigos y bastante enamorado de Mia (Rashida Jones), una compañera de escuela tan canchera como amable, la vida de Duncan no tiene nada de especial. Sin embargo, con el objetivo de contar la historia de una familia reconocible y adorable, Duncanville cumple su cometido. Con humor, buenas ideas y las suficientes referencias a la cultura popular, la serie se destaca además por el talento de su elenco de voces. La talentosa Poehler le presta su voz al adolescente Duncan y a su mamá Annie, una mujer que debe ejercitar una paciencia casi budista para lidiar con su tierno, pero despistado marido, un fanático de la música que cuenta con la voz de Ty Burrell, el Phil Dunphy de Modern Family. Una temporada. Disponible en Flow.

Aggretsuko

Aggretsuko, tierna por fuera, metalera por dentro

Con el aspecto de un personaje diseñado para vivir en mochilas, cartucheras, stickers y remeras de niños alrededor del mundo, Retsuko es un producto de Sanrio, el gigante japonés responsable de la eterna Hello Kitty. Claro que a diferencia de la tierna gatita -más allá de su exterior de peluche-, la protagonista de esta serie de Netflix, una panda roja, tiene una vida interior agitada. Su enojo y frustración se suele manifestar en unos arrebatos que la transforman en una desaforada cantante de Heavy Metal. Con una mirada aguda sobre los usos y las costumbres de la sociedad japonesa actual, la serie aprovecha a su elenco de animales para explorar temáticas como la cultura del trabajo, las expectativas sobre el matrimonio y hasta el universo del J-Pop. Aunque de apariencia infantil, los conflictos que atraviesan Retsuko y sus amigos ilustran los aspectos más complicados de la adultez. 3 temporadas. Disponibles en Netflix.

Big Mouth

Big Mouth y Connie, el monstruo de las hormonas

Un poco autobiografía y una buena cantidad de delirio esta serie creada por Nick Kroll exhibe la pubertad en toda su espantosa gloria. Los personajes de la historia son chicos que con la infancia ya en el pasado están a punto de convertirse en adolescentes y ninguno está preparado para lo que eso implica. La transformación de sus cuerpos, sus cambios de humor y el despertar sexual forman un combo explosivo que Kroll decidió transformar en una comedia en la que a las pequeñas humillaciones cotidianas se le suman un par de "monstruos de las hormonas", una criaturas que intentan "guiar" a los jóvenes en su nueva etapa. Connie, el monstruo femenino cuenta con la voz de Maya Rudolph nominada a un premio Emmy por su trabajo en la serie. 3 temporadas. Disponibles en Netflix.

Animals

Animals, una serie de animación con espíritu de cine independiente

Si el cine independiente americano en su versión y un especial de comedia stand up se combinaran con una novela gráfica el resultado podría parecerse mucho a esta serie de HBO que producen los hermanos Mark y Jay Duplass, representantes del cine indie como actores y productores. Las dos primeras temporadas de la ficción que seguía a ratas, gatos y palomas en sus paseos y experiencias por Nueva York, personajes con preocupaciones típicas de los jóvenes millennials aunque en forma animal, en su tercer año devino en un experimento distinto. Con la aparición de algunos personajes humanos y una línea de relato que imagina una Nueva York postapocalíptica en la que ahora los animales son los únicos sobrevivientes. Claro que lejos de pasarla bien muchos penan por la ausencia de los humanos, como el perro de Steve Buscemi que necesita terapia para superar la pérdida de su amo. 3 temporadas. Disponibles en HBO Go.

Hoops

Hoops

Perdedor, malhablado, desubicado y desesperado por cambiar su suerte el protagonista de esta nueva serie animada para adultos no debería ser ejemplo de nadie. Sin embargo, resulta que Ben Hopkins (Jake Johnson) es el entrenador de básquet del equipo de la escuela secundaria de su pueblo. Y no sólo eso: cansado de no acertar en nada, Ben está decidido a conseguir un triunfo con el equipo. El hecho de que sus jugadores son pésimos y que nunca ganaron un partido no lo desalienta. Especialmente cuando descubre a un alumno impresionantemente alto que podría cambiar su suerte. Repleto de malas palabras y malas ideas, el personaje tiene poca conciencia de su influencia en los jóvenes que entrena y como, aunque no sea su intención, los ayuda a sentirse un poco mejor consigo mismos. A pesar de ser un desastre en la cancha. Una temporada. Disponible en Netflix.