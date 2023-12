escuchar

A esta altura del año, el compromiso que para muchos supone comenzar a ver una nueva serie quizás resulte excesivo. En cambio, lo poco que queda para que comience 2024 parece ser el momento ideal para ponerse al día con esas ficciones que tantos vieron y recomendaron durante el año que se termina. E incluso pasar el 1 de enero repasando algunos de los programas ya vistos.

Entre un festejo y otro, las comedias y las miniseries siempre tienen las de ganar: las primeras suelen tener episodios no demasiado extensos y las segundas garantizan un final definitivo a los espectadores en busca de cerrar etapas. Además, aquellas ficciones que no requieran mucho esfuerzo de búsqueda y que permitan ser vistas con una concentración fluctuante probablemente resulten en el plan ideal para estas fechas. Especialmente aquellas que, como los cinco títulos que siguen, además ofrecen algunas de las historias mejor contadas del año .

Frasier

Una heredera directa de las sitcoms clásicas, la nueva vuelta de Frasier, la ficción derivada de Cheers, otra gloria del género, tuvo una temporada que fue de menor a mayor, en la que el elemento más destacado fue siempre la interpretación que Kelsey Grammer hace del personaje que conoce a la perfección. Después de todo, lo interpretó durante once temporadas en 263 capítulos emitidos entre 1993 y 2004. La comedia considerada el spin off más exitoso de la TV con un acumulado de 37 premios Emmys -y más de 100 nominaciones-, pone a su conocido y algo viejo personaje en un nuevo escenario. Ya superada su etapa de estrella de la TV, el doctor Frasier Crane regresa a Boston, donde se formó académicamente, para estar más cerca de su hijo Freddy, un hombre adulto que no está muy convencido de querer lidiar con las muchas excentricidades de su cariñoso padre. Con la aparición de algunos personajes del pasado-ahí está, en el capítulo 7, la extraordinaria Bebe Neuwirth interpretando a Lilith, la madre de Freddy y exesposa del protagonista-, y la ausencia de otros-el actor David Hyde Pierce que encarnaba a Niles, el hermano menor de Frasier, no forma parte del proyecto-, la sitcom resulta un sólido argumento en favor del clásico género.

Una temporada, disponible en Paramount+.

Lecciones en química

Brie Larson en Lecciones de química Captura

La ganadora del Oscar Brie Larson protagoniza y produce esta ficción, basada en la novela de la escritora norteamericana Bonnie Garmus, que cuenta la historia de Elizabeth Zott (Larson), una inteligente y decidida científica que busca-sin suerte-, ser reconocida por sus colegas en los años cincuenta. La trama comienza con Zott convertida en una chef y conductora televisiva con una legión de seguidoras que aprecian sus consejos y ocurrentes soluciones para la mujer moderna. A través de un largo flashback, los espectadores se enteran de cómo fue que la graduada en química terminó en la TV. Así, con un espléndido diseño de producción y vestuario y un notable trabajo de interpretación de Larson, la ficción detalla el pasado del personaje en sus tiempos como asistente de científicos mucho menos talentosos y dedicados que ella. Ignorada por sus pares y despreciada por las autoridades del centro de investigación en el que trabaja por no haber logrado cursar una carrera de posgrado, cuando Elizabeth conoce al peculiar doctor Calvin Evan, interpretado con solidez por Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), su vida cambia de modos inesperados.

Una temporada, disponible en Apple TV+.

El oso

Jeremy Allen White en la segunda temporada de El oso Gentileza de Star+/Chuck Hodes/FX

Cuando se estrenó a mediados de 2022, nadie esperaba demasiado de la serie grabada en Chicago repleta de personajes memorables pero sin las estrellas a las que muchas ficciones televisivas apelan para diferenciarse del montón. Sin embargo, la serie creada por Christopher Storer y protagonizada por Jeremy Allen White tenía un par de cosas que muchas de sus competidoras carecen: un corazón enorme y una historia fascinante que contar. El regreso de Carmy (White), un talentoso chef de alta cocina, a su ciudad natal tras el suicidio de su hermano mayor, logró desde el principio equilibrar su carga dramática con sus elementos de comedia sin traicionar el espíritu de ninguno de los dos géneros. Tras el triunfo de su primera temporada, aún con una inspirada dirección de fotografía, unos guiones que administran el caos en cada escena y la seguridad en el relato a desarrollar, los nuevos episodios de El oso podrían haber caído en la auto indulgencia, un tropiezo que muchos éxitos televisivos suelen atravesar. Sin embargo, con un cambio de eje en el relato que le dio espacio para brillar a sus personajes ya conocidos y logró que las apariciones especiales resultaran tan llamativas como ricas emocionalmente, la serie ya tiene un par de temporadas muy cerca de la perfección.

Dos temporadas, disponible en Star+.

La reina Charlotte: una historia de Bridgerton

Luego del fenómeno de público que resultaron las dos primeras temporadas de Bridgerton, la saga romántica originada en los libros de Julia Quinn y producida por Shonda Rhimes, los espectadores esperaban encontrar en esta precuela el mismo espíritu presente en el relato original. Y lo cierto es que la miniserie centrada en la juventud de la reina del título tiene algo de sensual comedia de modales de las temporadas anteriores, a las que al mismo tiempo les suma contexto y matices dramáticos. A partir de la historia del matrimonio entre el rey Jorge y la reina Charlotte, el programa cuenta también los orígenes de la sociedad racialmente diversa que tanto se le discutió a Bridgerton y le aporta explicación a los comportamientos futuros de algunos de sus personajes centrales. Claro que entre lo más destacado de la ficción está la interpretación de India Amarteifio, la actriz elegida para encarnar la versión adolescente de la monarca que en la serie original encarna la extraordinaria Golda Rosheuvel. Con 21 años y una amplia experiencia como actriz infantil tanto en teatro como en TV, Amarteifio logra transmitir la ingenuidad, la inteligencia y la sensibilidad de su personaje, además de aportar indicios sobre las motivaciones detrás de las decisiones que ya la vimos tomar en el futuro. La historia de amor entre Charlotte y Jorge redefine el concepto del final feliz que todos los cuentos de hadas prometen desde el inicio y lo hace con una sensibilidad que nadie estaba esperando.

Una temporada, disponible en Netflix.

Succession

Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin en la última temporada de Succession

A siete meses de la emisión del último capítulo de la extraordinaria serie creada por Jesse Armstrong, el impacto de la ficción sigue presente. Más allá de que probablemente resulte la más premiada en la ceremonia de los premios Emmy que se realizará el 15 de enero, lo cierto es que en cuatro temporadas y 39 episodios repletos de intrigas, traiciones y ambiciones desmedidas, Succession logró lo que pocos consiguen: dejar la fiesta en su mejor momento. Si otros programas con similar reconocimiento global estiraron su marcha hasta traicionar su relato original y dilapidar su calidad inicial, el ciclo de HBO hizo todo lo contrario. De principio a fin, la idea de los guionistas era explorar las miserias privadas de unos personajes que, en público, se presentaban como una familia tan rica como feliz. O al menos unida. Con un tono satírico que algunos confundieron con drama, la ficción hizo de la búsqueda de poder y dinero una comedia de enredos que solo podía terminar en tragedia para sus personajes centrales. Las desventuras del despótico y manipulador Logan Roy (Brian Cox) y la imposibilidad ontológica de sus hijos Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin) para estar a la altura de las expectativas de papá resultaron en escenas tan absurdas como divertidas y desgarradoras, que fueron creciendo en intensidad desde la primera temporada a la última. Una máquina narrativa perfectamente aceitada, habitada por personajes extraordinarios y actuaciones enormes, Succession es una de esas series que resisten el repaso y en las que siempre es posible detectar algún elemento nuevo y genial que se había pasado de alto entre tantas secuencias inolvidables.

Cuatro temporadas, disponible en HBO Max.