“Comfort Murders”: detectives vocacionales para descubrir con una taza de té en la mano

“Nunca me gustaron los podcasts sobre asesinatos pero ustedes consiguieron hacer uno acogedor. Hicieron acogedor al asesinato”, dice Amy Schumer en el primer episodio de la segunda temporada de Only Murders in The Building, que se estrena el martes en Star+. Y aunque la frase de la comediante, quien se interpreta a sí misma, pretende ser una broma sobre la avidez del público por las historias de crímenes verdaderos, lo cierto es que también resulta una definición perfecta del subgénero al que pertenece la divertida serie protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short. La fórmula de crimen más humor menos solemnidad le dio extraordinario resultado al trío menos pensado, y reafirmó que en la ficción televisiva entre oscuros antihéroes, policiales sombríos y tragedias desgarradoras también hay espacio para la risa y sí, la acogedora investigación de algún asesinato a cargo de detectives amateurs que suelen no tener idea de lo que hacen.

Por supuesto que Only Murders in The Building no es la primera serie que descubre lo bien que funciona la combinación de la comedia y el misterio que transcurre en una locación casi idílica y que coquetea con el drama pero logra esquivarlo, en buena parte gracias a sus inteligentes aunque metidos protagonistas. De hecho, la producción televisiva británica dedica buena parte de sus esfuerzos a crear programas que logran que los espectadores jueguen a ser ellos mismos sagaces investigadores desde el sillón, siempre con una taza de té caliente a mano.

Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short en la segunda temporada de Only Murders In The Building Craig Blankenhorn

El éxito de la serie de Star+, probable nominada en la categoría de mejor comedia en los premios Emmy que se entregarán el 12 de septiembre, se explica en el talento de sus protagonistas y en unos guiones hechos a su medida por el equipo comandado por John Hoffman (Grace & Frankie) y también en la inspiración de clásicos de la pantalla chica como Reportera del crimen, la serie de doce temporadas y ¡264 capítulos! que encabezó Angela Lansbury. Allí, la actriz británica interpretaba a la novelista Jessica Fletcher, una viuda con la dudosa habilidad de estar siempre en el lugar en el que ocurrían los asesinatos. Ausente de las plataformas de streaming pero hallable en YouTube, de todos modos es posible reconocer su espíritu en muchas ficciones actuales que combinan el estilo de los detectives literarios de Agatha Christie con la curiosidad burguesa de los personajes de Misterioso asesinato en Manhattan, aquel film de Woody Allen que, como Only Murders in The Building, transformaba una coqueta torre neoyorquina en la escena del crimen. A continuación un recorrido por algunos de estos comfort murders.

Only Murders in the Building. La segunda temporada comienza exactamente donde terminó la primera: con Mabel (Selena Gomez), cubierta de la sangre de Bunny, la maliciosa presidenta del consorcio del Arconia, asesinada en su departamento. Y aunque se sabe -y se dice en el episodio- que las segundas partes no suelen ser buenas o estar a la altura del original, la nueva investigación del trío entusiasma. Esta vez se trata de lograr limpiar sus nombres para emprender los nuevos proyectos que la inesperada fama podcastera les consiguió. Con la aparición de la comediante Amy Schumer como una versión por demás egocéntrica de sí misma y la participación de la legendaria Shirley McLaine, los nuevos episodios tienen todo para cumplir con las altas expectativas del público. Dos temporadas. Disponibles en Star+

Ashley Jensen es Agatha Raisin

Agatha Raisin. Basada en la serie de novelas de la escocesa M. C. Beaton, esta serie pone en pantalla las aventuras de la mujer del título, una expublicista que, con los fondos suficientes y cansada de la vida de Londres, decide jubilarse anticipadamente y mudarse a un encantador pueblito de la región del Costwold. Claro que el ritmo sosegado del lugar no encaja del todo con la personalidad de Agatha (Ashley Jensen) quien pretende volverse una parte esencial del pueblo pero no puede contener su curiosidad sobre sus vecinos. Así, termina como una de las sospechosas de un asesinato local y para lograr demostrar su inocencia le pone uso práctico a su habitual fisgonería. Bajo el formato del “detective casual”, la serie cumple con muchos de los requisitos del subgénero: personaje principal gracioso y peculiar y un paisaje soñado como el escenario de una serie de crímenes tratados con notable liviandad. Cuatro temporadas. Disponibles en Acorntv

Miss Scarlet and the Duke Bernard Walsh

Miss Scarlett and the Duke. En la Londres victoriana, el progreso era cosa de todos los días. Claro que en la sociedad británica, en pleno proceso de modernización, algunas cosas permanecían iguales, especialmente para las mujeres. En ese contexto transcurre la serie policial que gira en torno a Eliza Scarlet (Kate Phillips), quien se resiste a reducir su existencia a ser esposa de un candidato que le interesa poco. De hecho, criada por su padre inspector de policía (luego detective privado), Eliza espera poder seguir adelante con el negocio familiar cuando su padre fallece inesperadamente. Sin embargo, su proyecto se choca de frente con la oposición del inspector Stuart Wellington, el aprendiz de Mr. Scarlet, quien hace lo posible por impedírselo. Con un diseño de vestuario y una ambientación notables, la serie logra combinar el suspenso de la investigación con los modos de una entretenida -aunque casta- comedia romántica. Una temporada. Disponible en DirecTV Go.

Emilia Fox en Signora Volpe Moris Puccio/AcornTV - Acorn TV

Signora Volpe. De la fría y neblinosa Londres a la soleada y cálida campiña italiana. Sylvia Fox (Emilia Fox), una eficiente agente del servicio secreto británico, se desilusiona de los tejes y manejes políticos que le impiden hacer su trabajo, y decide mudarse al pueblo italiano en el que viven su hermana y su sobrina. Claro que más allá del rotundo cambio de escenario, Fox no puede cambiar su naturaleza y cuando su familia se ve involucrada en un asesinato decide poner toda su experiencia al servicio de la investigación. Mientras el comandante de los carabinieri sospecha con razón que tras la fachada de tía preocupada se esconde una investigadora que no respeta la ley y mucho menos su autoridad, Fox (zorro en inglés y volpe en italiano), comienza a adaptarse a los modos de su nuevo y bello escenario. Una temporada. Disponible en Acorn TV.

Partners in Crime, la serie basada en los cuentos de Agatha Christie

Partners in Crime. Basada en el libro de Agatha Christie Matrimonio de sabuesos, que reúne catorce relatos protagonizados por Tommy y Tuppence Beresford, esta serie de la BBC toma dos de los casos del libro y los traslada a la Guerra Fría. El matrimonio es un dúo inusual: Tommy (interpretado por el comediante David Walliams), no encuentra su lugar en el mundo y sueña con planes imposibles como ser productor de miel, mientras que Tuppence (Jessica Raine) tolera sus delirios y peculiaridades porque ella misma busca algo más que cumplir con el rol de esposa y madre que le asigna la sociedad. Siempre curiosa y con una gran capacidad para la fantasía y la deducción, Tuppence arrastrará a su marido a una labor detectivesca que les cambiará la vida. Una temporada. Disponible en Acorn TV.

Kristen Bell en La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana por Netflix Netflix

La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Tarde o temprano iba a suceder: de las novelas a las películas adaptadas de ellas, el subgénero de historias que tienen a una mujer en diferentes estados de ebriedad, distracción y curiosidad observando a otra, víctima de un crimen difícil de explicar, casi vienen con su propia parodia incluida. Esa fijación con el voyeurismo y las mujeres que no tienen otra cosa que hacer de sus días que mirar por la ventana fue la inspiración para esta serie cómica que toma todos los estereotipos de la fórmula y los lleva a niveles absurdos. En el centro de la escena aparece Anna (Kristen Bell), una mujer divorciada que perdió a su hija y se sienta día tras día a beber vino y mirar por la ventana por la que ve al apuesto nuevo vecino que se instala en la casa de enfrente junto a su pequeña hija. Cuando Anna crea ver un sangriento asesinato del otro lado de la calle comenzará una búsqueda tan desesperada como absurda por descubrir la verdad. Una temporada. Disponible en Netflix.

Lucy Lawless en My Life is Murder Sarah Enticknap

My Life is Murder. Esta serie australiana protagonizada por la fantástica Lucy Lawless, conocida por su papel de Xena, la princesa guerrera, cuenta la historia de Alexa Crowe, una detective retirada de la policía que dice estar muy contenta con sus días de pleno ocio y sus intentos -infructuosos-, de fabricar pan. Tentada por un viejo colega que busca su ayuda para resolver un caso difícil, Alexa rápidamente se da cuenta de que la vida de jubilada no la satisface como los diversos disfraces y subterfugios que utiliza en su investigación. Con humor y muchos recursos, el personaje le da un nuevo giro a su vida a medida que la trama empieza a revelar los verdaderos motivos que la alejaron de la profesión que evidentemente ama. Dos temporadas. Disponible en Acorn TV.

James Norton en Grantchester AcornTv

Grantchester. “El corazón humano es su responsabilidad. Usted puede preguntar lo que sea a quién sea”, le dice uno de los personajes involucrados en la muerte que ocupa al párroco Sidney Chambers en el primer episodio de la serie. Y tiene razón, en su condición de representante de la iglesia en el pueblo de Grantchester, Chambers puede llegar hasta donde ni la policía puede acceder y esa posibilidad hace que termine involucrado en muchos de los crímenes que se cometen en el lugar. Basada en la serie de novelas de James Rancie, el programa transcurre a principios de los años 50 y gira alrededor de las peripecias del joven párroco amante del jazz y veterano de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno de sus feligreses se suicida, Chambers termina convertido en investigador con la sospecha de que el hombre podría haber sido asesinado. El personaje, interpretado por James Norton (Happy Valley), establece una informal sociedad con el policía a cargo del condado tan pintoresco como letal. Tres temporadas. Disponible en Acorn TV.