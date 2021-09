Confirmado: la serie La ley y el orden tendrá una nueva temporada, a 10 años de su final

Desde septiembre de 1990 a mayo de 2010, NBC puso al aire la serie La ley y el orden, original de Dick Wolf, uno de los dramas criminales de mayor éxito en las pantallas. Este miércoles, según publicó The Hollywood Reporter, la cadena confirmó que habrá una nueva temporada de la serie sobre casos policiales.

Rick Eid, uno de los colaboradores frecuentes de Wolf, servirá como showrunner en lo que se anuncia como la temporada 21 de la ficción. “Hay muy pocas cosas en la vida que son literalmente sueños hechos realidad. Este es el mío”, dijo Wolf, quien sigue siendo reconocido como el creador y productor ejecutivo de La ley y el orden.

Aún no se ha determinado un recuento de episodios y no está claro si el estreno se dará durante la temporada de transmisión 2021/2022 que comenzó recientemente o si, en cambio, se destinará a la temporada 2022/2023. Se espera que algunos exmiembros del elenco de la serie regresen para la temporada 21, aunque no está claro quiénes serían de la partida.

Once años después de su cancelación, NBC revive la #LawAndOrder original para una vigesimoprimera temporada. pic.twitter.com/ARJmJOnlny — lovingseries (@lovingseries) September 28, 2021

La noticia oficial de que NBC traerá de vuelta a La ley y el orden, un proyecto sobre el que ha estado trabajando durante meses, llega más de seis años después de que la cadena planteara la idea de un regreso del programa que lanzó los spin-offs La ley y el orden: Intento criminal, La Ley y el Orden: Trial by Jury, Crimen organizado y la serie en horario estelar de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense, La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales. Sam Waterston, el segundo miembro del elenco más antiguo de La ley y el orden, reveló en 2015 su interés en regresar a la serie. “Me encantaría. Tengo que batir el récord“, le había dicho a The Hollywood Reporter sobre la posibilidad de un retorno.

Con la nueva temporada, Law & Order intentará romper algunos records de la televisión norteamericana

En el momento de su cancelación, La ley y el orden estaba a una temporada de romper el récord de 20 temporadas de Gunsmoke como la serie de televisión de mayor duración en horario estelar. Wolf estaba furioso cuando la serie se canceló abruptamente después del final de su vigésima temporada, antes de que pudiera romper el récord, como finalmente terminaría haciendo hace unos años con La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales.

“La ley y el orden es simplemente uno de los programas más icónicos de la historia de la televisión, y la idea de continuar con su legado y asociarse con Dick en una temporada completamente nueva es nada menos que emocionante”, dijo Susan Rovner, presidenta de contenido de entretenimiento de NBC Universal Television and Streaming, “Esta es una gran noticia para NBC y para los fanáticos de la televisión en todas partes”.

La trama de la serie se desarrolla en la ciudad de Nueva York, en donde un grupo de investigadores del departamento de policía local, junto a fiscales del distrito, se encargan de individualizar y procesar a los acusados de crímenes en los juicios. A lo largo de sus diversas temporadas, recibió numerosos reconocimientos y es, después de Los Simpson, la ficción de mayor tiempo de emisión, con 20 temporadas, empatando con Gunsmoke en número de temporadas pero no de episodios. El episodio piloto fue producido por la cadena CBS en 1988, aunque fue finalmente presentado en la NBC como el episodio número 6 de la primera temporada en 1990. Con el paso del tiempo, NBC anunció el fin de La ley y el orden el 14 de mayo de 2010 y el 24 de mayo siguiente, tras una esporádica baja en su nivel de audiencia, trasmitió el último episodio.

La ley y el orden fue nominado a más de 50 premios Emmy y se llevó a casa el trofeo a la mejor serie dramática en 1997. El ejecutivo de Wolf produce junto con Eid y sus colaboradores de Wolf Entertainment, Arthur Forney y Peter Jankowski. A lo largo de los años, del elenco participaron George Dzundza, Chris Noth, Dann Florek, Michael Moriarty, Paul Sorvino, Benjamin Bratt y Angie Harmon. El elenco de la nueva temporada, por ahora, es un misterio