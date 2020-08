Cuáles son los proyectos de Underground a un año de ser vendida a Telemundo

Sebastián Ortega, en su oficina en Buenos Aires, previo a la venta de su productora Underground a la cadena norteamericana Telemundo Crédito: Ignacio Sanchez

"Hay veinticinco proyectos de Underground que están en pleno desarrollo a pesar de la pandemia. Esperamos grabar algunos de ellos en la Argentina con talento internacional. Otros van a desarrollarse desde aquí y otros lugares para el mundo", adelantó a LA NACION Marcos Santana, presidente de Telemundo Internacional, al cumplirse hoy un año de la compra de la productora argentina por parte de la cadena norteamericana.

Santana confirmó que el último miércoles, en la víspera del aniversario, concluyeron las grabaciones de la segunda parte de la versión de 100 días para enamorarse grabada en Miami y Houston por Telemundo para el mercado latinoamericano y el público de habla hispana de Estados Unidos a los que llega esta señal.

Esta variante de la exitosa tira argentina lleva el título de 100 días para enamorarnos, cuenta con un elenco integrado por actores de distintos orígenes latinoamericanos (tuvo una actuación especial de Carla Peterson, protagonista del cuento original) y cerró con buena repercusión su primera temporada en julio. La fecha de emisión de la segunda dependerá de la evolución de la pandemia.

El proyecto corrobora el papel central de Sebastián Ortega, creador y máximo responsable de Underground, en la continuidad del trabajo de la productora en este primer año de integración a Telemundo. "Nunca tuve dudas del paso que dimos. Ya habíamos demostrado todo lo que éramos capaces de hacer en la Argentina y teníamos que pasar a una etapa nueva, la de globalizar nuestros contenidos", le cuenta Ortega a LA NACION. Tanto Ortega como Pablo Culell, su mano derecha, siguen al frente de Underground y a la vez participan con voz privilegiada del equipo creativo de Telemundo Global Studios.

"En este tiempo de pandemia no se puede avanzar en otra cosa que no sea el desarrollo de proyectos. Lo hacemos con el mismo nivel de intensidad que antes, pero concentrado en reuniones creativas y de elaboración y revisión de ideas con los autores y los productores", detalla Ortega. Cuenta que Underground no solo está trabajando en proyectos directos para Telemundo. También estarían surgiendo desde allí ideas en marcha para Netflix, Amazon, MGM y Peacock, la flamante plataforma de streaming creada por el poderoso conglomerado NBCUniversal, del que forma parte Telemundo como expresión hispana y latina. Y, por extensión, también Underground.

Por ahora no hay revelaciones ni anuncios concretos respecto de esos proyectos que están ya en marcha. Santana y Ortega se limitaron a hablar de la continuidad de El marginal, que había sido confirmada poco antes de la aparición del coronavirus y debió interrumpir su preproducción cuando ya estaba muy cerca el comienzo del rodaje de la cuarta y la quinta temporada, que van a grabarse al mismo tiempo. Lo que se sabe hasta ahora es que la cuarta temporada retoma la línea temporal del primer tramo, protagonizado por Juan Minujín. Luego hubo distintos saltos, sobre todo hacia atrás.

A la vez, Ortega y Culell se sumaron desde un papel central a la elaboración de la segunda temporada de El recluso, serie que adaptó al mercado estadounidense los hechos y los personajes surgidos de El marginal, con el argentino Ignacio Serricchio en el papel principal. La primera está disponible en Netflix. Desde otra temática, Underground también retomó un proyecto nacido en 2019 en el que participarán Mex Urtizberea y Pedro Saborido. "Estamos en una búsqueda de ideas y proyectos con nuestro sello y nuestro lenguaje -apunta Ortega-. Esta búsqueda nos sigue llevando hacia lo que siempre hicimos: tratar de salir de los parámetros conocidos y de las convenciones".

Para Santana, esas características son las que llevaron a Telemundo y a NBCUniversal a interesarse en la adquisición de Underground. "La empresa que integramos es la segunda más grande del mundo en entretenimiento. Junto con Disney creemos que somos los únicos en plantear la misma dirección, con eje central en el contenido. Y como Underground tiene el mismo ADN del estudio fue muy fácil la integración con ellos", detalla Santana.

Para el ejecutivo de origen venezolano, la Argentina sigue siendo una incubadora de gran talento creativo en música, cine, teatro, danza y televisión. "Es una pena para ustedes que tantos argentinos hayan emigrado. Hoy, otros países aprovechan esa inteligencia. México, por ejemplo, está repleto hoy de talento argentino", destaca.

Santana cree que en nuestro país están dadas todas las condiciones potenciales para que nuestro país funcione como un lugar de realización de grandes producciones para el mundo. "Además de gente muy talentosa en todos los rubros, ustedes tienen locaciones que permitirían recrear cualquier punto del planeta. En grandes crisis como esta nacen siempre las grandes oportunidades y todos los involucrados deben entenderlo", señala.

Dice, por ejemplo, que los sindicatos que agrupan a los actores y los técnicos deben "entender que hoy están desfasados" y que tienen que adaptarse a la nueva situación. "Ellos velan por los intereses de sus afiliados y hoy una sola producción nuestra puede generar hasta 1500 empleos directos genuinos, de los cuales el 95 por ciento es gente que cobra por día de trabajo. Sin embargo, por políticas adversas de los propios gremios las producciones internacionales prefieren ir hacia México y no a la Argentina. No ayudan tampoco las normas que se fijan allí para las jornadas de trabajo. No son competitivas. Apelamos a que quienes representan a los actores y a los técnicos entiendan qué es lo mejor para sus afiliados y colaboren para generar producciones hechas en la Argentina para el mundo", dijo Santana.

El ejecutivo de Telemundo fue todavía más allá. Espera que en un nuevo escenario el gobierno argentino aporte incentivos para generar empleo y riqueza a través de la llegada de proyectos internacionales de contenidos para la TV y las plataformas de streaming. "Si miras hacia todo lo que viene después de la pandemia, el área de TV está truncada en vuestro país. Cuando empezamos a interesarnos en Underground ustedes tenían 36 producciones en marcha, y antes del Covid-19 se habían reducido a cinco. Una curva casi de extinción, repleta de dificultades, que es posible corregir", aseguró.

Ortega observa desde la perspectiva del productor un escenario de fuertes cambios, acelerados por el nuevo escenario que impuso a la fuerza el coronavirus, sobre todo en la TV abierta. Esta situación obligó a poner en stand by el proyecto de Volver a empezar, la tira que Underground preparaba hace un año, poco antes de anunciarse su venta a Telemundo, como una suerte de buque insignia de su producción. Iba a seguir la línea de las ficciones previas de la productora en el horario central de Telefe, de nuevo con Peterson y Minujín como protagonistas. Ahora, el futuro de este proyecto y probablemente también de las clásicas tiras de largo aliento, con cinco emisiones semanales y centenares de episodios si las cosas van bien, ingresa en una encrucijada.

"La tira -explica Ortega- apunta a un público que esté dispuesto a bancarse cuatro cortes comerciales por capítulo y acepta someterse a un horario determinado para verla. Lo que vemos cada vez más es un cambio en la manera de ver televisión y esta pandemia llevó a la gente encerrada a consumir cada vez más contenidos. Y en el caso de la ficción, que es lo que más se busca, está muy claro que se está ejerciendo cada vez más el poder de decisión respecto de lo que uno quiere ver y que nadie se banca más la idea de esperar para ver lo que quiere".

El creador de Underground ratifica lo que viene diciendo desde hace tiempo. Está convencido de que la TV abierta se limitará de aquí en adelante a ofrecer solamente programación en vivo (noticias y deportes más que nada) y el resto migrará hacia las plataformas, sobre todo las ficciones. En el medio está el cable, que a juicio de Ortega solo podrá encontrar viabilidad para sus proyectos de ficción (Underground hizo varios, como Un gallo para Esculapio) en la medida en que se asocien al menos tres soportes simultáneos (un canal abierto, una productora independiente y una plataforma, por ejemplo) para financiarlos. "La gente está sedienta de ficción -insiste Ortega- y lo que más quiere es ver contenidos originales y apoyar a quienes corren riesgos".

Santana agrega que el entretenimiento será imprescindible para cuando llegue la etapa de depresión económica que inevitablemente seguirá a este tiempo de emergencia sanitaria: "Va a ser otra pandemia y el público va a necesitar de nosotros más que nunca. Yo pienso o igual que Bill Gates, puede que esta situación se lleve puesto también el 2021 y encontremos la normalidad recién en 2022. Para enfrentarlo debemos aprender a desenvolvernos y adaptarnos como lo hizo el resto de las industrias. Y si las cosas se resuelven antes, pues tendremos un conocimiento enorme para salir adelante con todo lo que nos ha pasado en este tiempo".