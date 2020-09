Elite: Danna Paola contó por qué no estará en la cuarta temporada de la serie

Danna Paola como Lu Montesinos en la tercera temporada de Elite Crédito: Netflix

17 de septiembre de 2020

Una de las series de Netflix que más aprovechó el éxito inesperado y rotundo de La casa de papel fue Elite, la ficción española pensada para el público juvenil que consiguió atrapar a los espectadores con una combinación de intrigas policiales, romances estudiantiles y unos personajes con más secretos que todos los ladrones imaginados por Alex Pina.

Después de tres temporadas y con otras dos anunciadas, ya se sabe que muchos de los integrantes del elenco original y algunos de los que se sumaron en el transcurso de la serie no regresarán. Entre ellos, una de las queridas por el público: la mexicana Danna Paola, que interpretaba a la caprichosa y mimada Lu Montesinos.

La chica que comenzó como una de las villanas del colegio Las Encinas tuvo uno de los arcos dramáticos más significativos de todo el programa y por eso muchos fanáticos esperan que pueda volver, aunque al final de la tercera temporada deje pocas posibilidades de que eso ocurra.

Claro que más allá de las necesidades de la trama los seguidores de la artista mexicana seguían insistiendo a través de las redes -el canal más efectivo para conmover a los productores televisivos- por su regreso, y entonces fue la propia Danna Paola la que aclaró las razones de su salida: en una charla virtual con sus fans en Tik Tok, la actriz explicó que dejó la ficción para dedicarse enteramente a la música.

"Mi corazón se pone chiquito, echo mucho de menos a mis 'compis'. Tomé la decisión de no estar en la cuarta temporada para dedicarme cien por ciento a la música este año. Entonces para mí era una cosa o la otra, porque soy muy perfeccionista y entregada en ese sentido", señaló la mexicana.

Además, Danna Paola contó que por ahora su carrera como actriz está en pausa y que ya está trabajando en lo que será su próximo disco. "En este momento no voy a actuar, me voy a dedicar a la música. La música requiere un 24/7, en un rodaje tienes un plan de horarios y de tantos meses. La música es diaria, todos los días estoy produciendo, componiendo y planeando", dijo la artista que no será la única baja en la nueva temporada de Elite. Ester Expósito (Carla), (Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio), Sergio Momo (Yeray) y Leïti Sène (Malick) tampoco formarán parte del elenco de las próximas temporadas.

