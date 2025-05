De Kun por Agüero a lo nuevo del creador de Succession: cuáles son los estrenos más importantes de Flow, Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV

La nueva ficción del creador de Lost, la vuelta del artífice de Succession y un documental sobre una argentino muy querido en el mundo del fútbol, son algunos de los títulos más relevantes que las plataformas estrenarán este mayo que recién comienza.

Tierra de mafia (primera temporada)

El director Guy Ritchie tiene preparada una nueva serie. Luego del éxito de Los caballeros, el realizador llega ahora con Tierra de mafia, una ficción que hace foco en una familia vinculada al crimen organizado. Los Harrigan son violentos, tienen el control de buena parte de Londres e intentan fortalecerse a través de oscuros negocios. Al frente de ese clan se encuentra Conrad Harrigan (Pierce Brosnan), un brillante estratega criminal que entablará una relación con Harry Da Souza (Tom Hardy), un peón de su bando que pronto demuestra un gran potencial. Las decisiones de Harry y el rol de Maeve (Helen Mirren), la poderosa matriarca de esa familia, llevará a los Harrigan hacia una terrible encrucijada. La primera temporada de Tierra de mafia es una de las principales apuestas del mes y su estreno está pautado para el 30 de mayo en Flow.

Kun por Agüero (miniserie documental)

A lo largo de su carrera deportiva, Sergio “Kun” Agüero generó pasiones en varios países del mundo y su paso por la Selección Nacional fue aplaudido por una nación entera. Sin embargo, sus problemas de salud lo llevaron a alejarse del fútbol y a enfrentarse a la necesidad de reinventarse desde otros ámbitos, una prueba que también superó con creces. Por ese motivo es que el documental Kun por Agüero resulta tan prometedor, porque es un recorrido por las muchas vidas que atravesó el Kun, cuando ni siquiera cumplió cuarenta años. A lo largo de cuatro episodios, la miniserie encuentra al propio Agüero recordando los momentos más importantes de su trayectoria personal y profesional, repasando instancias muy conocidas pero también otras que reservó para su intimidad. Y junto a él, en el documental también se encuentran otras figuras de la talla de Lionel Messi, Pep Guardiola, Ibai Llanos y Nicolás Otamendi. Muchísimo material inédito y testimonios imperdibles son el combo que conforma esta imperdible producción. Kun por Agüero se estrena el 7 de mayo por Disney+.

Duster (primera temporada)

Hace poco más de veinte años, Lost cambió el panorama de las series. La ficción creada por J. J. Abrams y Damon Lindelof fue un adictivo plato que dio pie a toda clase de acaloradas discusiones en la web, que ponían al espectador en un rol muy activo. Y J. J. Abrams intenta ahora repetir ese éxito, con un nuevo titulo que, no casualmente, lo protagoniza también una estrella de Lost. Aquí la acción se ubica en el suroeste de Estados Unidos durante la década de los setenta, en un mundo dominado por las bandas criminales. Jim (Josh Holloway, quien interpretó a Sawyer en la mencionada Lost) es un experto chofer que maneja para un grupo delictivo y cuya habilidad al volante es casi una leyenda. Sin embargo, su trabajo cambiará rápidamente cuando lo contrate Ninca (Rachel Hilson), una agente del FBI que intentará desarticular a una de esas bandas. Entre ambos personajes surge una sociedad inesperada, que terminará por afectar los respectivos mundos en los que ambos se mueven. Detrás de esta serie, se encuentra no solo Abrams, sino también la guionista LaToya Morgan, una de las principales escritoras de las últimas temporadas de The Walking Dead. Duster llega el 15 de mayo a Max.

Matabot (primera temporada)

Esta es una de las propuestas más originales del mes, que supone una vuelta de tuerca a los tradicionales relatos de robots asesinos. En Matabot, el protagonista es una inteligencia artificial que habita en un poderoso cuerpo preparado para el combate. Su objetivo es cumplir toda clase de misiones mortales y eliminar a las decenas de humanos que intenten detenerlo. Para este androide, obedecer las directivas de sus superiores siempre fue la única opción de vida, hasta que esta inteligencia artificial logra hackear su propio sistema y adquirir voluntad propia. Pero sin intención de revelar su descubrimiento, Matabot disimula que cumple con todas sus misiones, mientras que en realidad solo le interesa ocupar su tiempo reflexionando sobre el abismo de la existencia, a la vez que desarrolla una profunda pasión por las telenovelas. Matabot estará disponible a partir del 16 de mayo en Apple TV+.

La fuente de la juventud (película)

Guy Ritchie por partida doble durante este mayo. Porque aparte de Tierra de mafia, el director también estrenará su nuevo largometraje, titulado La fuente de la juventud. Se trata de una aventura para toda la familia, con la que el director busca homenajear a títulos clásicos en la línea de Indiana Jones, combinando acción, misterios y viajes por el mundo. El elenco lo encabezan dos nombres muy populares en Hollywood, Natalie Portman y John Krasinski, quienes encarnan a dos hermanos que luego de años de no tener contacto, se juntan para buscar un mítico objeto arqueológico. De ese modo, Luke y Charlotte unen fuerzas con el fin de evitar que la fuente de la juventud caiga en malas manos, sin saber que a lo largo de ese periplo se enfrentarán a toda clase de amenazas y villanos. El film fue realizado a lo largo del 2024 y el rodaje transcurrió en El Cairo y Viena, entre otras locaciones. Estrena el 23 de mayo por Apple TV+.

La mejor hermana (miniserie)

Chloe (Jessica Biel) y Nicky (Elizabeth Banks) son hermanas muy diferentes. Mientras que la primera es una ejecutiva exitosa que lleva una vida modelo junto a su esposo y a su hija adolescente, la segunda vive con lo puesto y a duras penas logra arreglar económicamente. Pero frente a un asesinato que deja a Chloe al borde de la desesperación, Nicky la ayudará a resolver qué razones se escondieron detrás de ese brutal crimen. En el camino, las dos protagonistas deberán hacer las paces no solo entre ellas, sino también con un pasado que las llevó a tomar caminos separados. La mejor hermana es un drama amargo, que navega a través de los oscuros secretos y rencores que definieron la vida de dos mujeres muy distintas. La miniserie de ocho episodios se estrena el 29 de mayo por Prime Video.

Mountainhead (largometraje)

Gracias a Succession, el guionista Jesse Armstrong se convirtió es una figura de enorme prestigio. Con una duración de cuatro temporadas, esa serie se consolidó como un verdadero hit para HBO, y su repentino final dejó al público sediento de ver nuevas historias de Armstrong. Y esa espera llega a su fin de la mano de Mountainhead, el primer largometraje escrito y dirigido por el creador de Succession.

Con el protagónico de Steve Carell, esta película narra el encuentro de un grupo de amigos multimillonarios durante una importante crisis mundial. De esa forma, el guionista una vez más se asoma al mundo oculto de los poderosos, para reflejar de manera irónica las miserias que se tejen en esos exclusivos círculos sociales. Junto al mencionado Carell, el elenco lo completan Jason Schwartzman, Ramy Youssef y Cory Michael Smith. Mountainhead se estrena el 31 de mayo por Max.