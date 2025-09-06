Mark Ruffalo habló sobre la posible aparición de Hulk en el nuevo film de Spider-Man

Desde la primera película de Los Vengadores estrenada en el año 2012, Mark Ruffalo compuso a Hulk en numerosas oportunidades. Para ese actor, darle vida a Bruce Banner o a su alter ego gigantesco, es siempre motivo de festejo, y nunca dudó en aceptar las muchas ofertas de Marvel para interpretarlo en cine o televisión. Por ese motivo, y frente a los crecientes rumores que señalan a Hulk como invitado en la próxima película de Spider-Man, Ruffalo no dudó en compartir su opinión al respecto.

Hulk (Mark Ruffalo) junto a Thor (Chris Hemsworth), Valkyrie (Tessa Thompson) y Loki (Tom Hiddleston), en Thor: Ragnarok

En el marco de una entrevista con Entertainment Tonight, Ruffalo contestó sobre su posible aparición en Spider-Man: un nuevo día, y dijo: “¡Todavía no lo sé! Aún estoy esperando tener noticias”. Si bien él subrayó que le encantaría ser nuevamente Hulk para ese proyecto, todavía desconoce si eso sucederá, y concluyó: “Todavía no leí el guion. Pero si eso llegara a ser así, sería increíble”.

Tom Holland en el rodaje de la nueva SPider-Man Grosby Group - Mega/The Grosby Group

En varias oportunidades, el intérprete destacó su pasión por ese superhéroe. Y lejos de cansarse de componer a ese personaje, Ruffalo no deja de mostrarse interesado por volver a la piel de Hulk, cuantas veces sean necesarias. “Cambió mi vida de la mejor manera posible”, dijo Mark en la nota, y agregó: “Todas las veces hay un nuevo director y un nuevo mundo, es tan excitante. No hay nada parecido, y eso es lo estimulante alrededor de Marvel”.

Spider-Man: un nuevo día tiene su estreno pautado en Argentina para el 31 de julio de 2026. Junto a Tom Holland como el héroe principal, también se encontrarán Zendaya como MJ, y Jacob Batalon como Ned. La aparición que sí está confirmada, es la de Jon Bernthal como Punisher. Por otra parte, la actriz Sadie Sink debutará en el universo Marvel, aunque su rol aún es un misterio.

El nuevo desafío de Ruffalo en Task

Mark Ruffalo en la serie Task HBO

El próximo domingo 7 de septiembre, Mark Ruffalo estrenará una miniserie llamada Task, que estará disponible en MAX. Esta ficción está ambientada en los suburbios de Filadelfia y sigue las andanzas de un policía del FBI que busca poner fin a una serie de robos violentos en la zona. Al hablar de las características de su rol, el actor -y también productor- reveló que tuvo que subir mucho de peso para este papel y confesó cómo lo logró. “Comí muchos sándwiches Philly Cheesesteak”, le confesó a People.

Ruffalo se refería a ese plato regional de Filadelfia que consiste en un sándwich formado por tiras de carne con queso cheddar o provolone fundido. “Subí un montón de peso”, aseguró quien disfrutó por demás la gastronomía del lugar durante las semanas que duró el rodaje.

Mark Ruffalo es Tom Brandis en Task HBO

Sin embargo, no es lo único que la estrella de Marvel hizo a la hora de preparar su papel. Además de los cambios físicos, el actor tuvo varios encuentros con un agente del FBI para conocer de cerca el trabajo de policía o detective. “Pasé mucho tiempo con el agente Scott Duffey. Eso fue prácticamente lo máximo que hice”, relató quien, si bien ya se puso en la piel de un policía en La isla siniestra y Zodiaco, está muy emocionado por este nuevo desafío en su carrera.

Mark Ruffalo Chris Pizzello - Invision

Esta no es la primera vez que Mark Ruffalo decide cambiar su apariencia a la hora de encarnar un proyecto. En 2020, el actor fue parte del cast de I Know This Much Is True, donde interpretó a los gemelos Dominick y Thomas Birdsey. Para ello, se sometió a una rigurosa dieta de 1000 calorías diarias que lo llevaron a perder casi 10 kilos.

“Comía una clara de huevo para el desayuno. Luego, no podía comer durante tres horas o si lo hacía, sólo podía consumir una barra de granola que tenía 120 calorías o algo así. Se moría de hambre”, recordó el director de la miniserie, Derek Cianfrance, sobre el sacrificio que Ruffalo llevó a cabo para crear a Dominick, “un tipo simplemente delgado y agresivo.”