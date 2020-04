Diez series dirigidas por cineastas consagrados

Zero zero zero, la serie sobre el narcotráfico global de Amazon Prime Video, tiene como uno de los directores principales a Pablo Trapero

Pablo Trapero en ZeroZeroZero. El realizador de Mundo grúa, El bonaerense, Familia rodante, Nacido y criado, Leonera, Carancho, Elefante blanco, El clan y La quietud es uno de los productores ejecutivos y dirigió los últimos cuatro episodios (sobre un total de ocho) de esta producción basada en el best seller CeroCeroCero: Cómo la cocaína gobierna el mundo , del napolitano Roberto Saviano (autor de Gomorra ), que tuvo su estreno mundial en la Mostra de Venecia 2019. Un elenco multinacional encabezado por Andrea Riseborough y Gabriel Byrne da vida a esta ambiciosa historia que muestra los alcances del narcotráfico en distintos puntos del planeta. A puro talento y estilización, el cineasta argentino filma escenas de acción de violencia extrema en una serie que generó la aclamación de hasta Stephen King . Disponible en Amazon Prime Video.

Juan José Campanella en La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales. El ganador del Oscar por El secreto de sus ojos es un veterano de las series (desde Dr. House hasta Colony , pasando por Halt and Catch Fire ), pero una de las franquicias en las que más ha incursionado es en ese clásico de clásicos que es La ley y el orden con una veintena de capítulos dirigidos en las últimas dos décadas. El creador de El hijo de la novia regresa en esta 21ª temporada con el episodio 20 que, si no hay cambios de último momento por el coronavirus, se verá el jueves 16 en Universal Channel. Las temporadas anteriores están disponibles en Amazon Prime Video.

Alex Garland en Devs. Director de culto gracias a las películas Ex Machina (2014) y Aniquilación (2018), el londinense Garland debutó en la TV con esta ambiciosa, audaz desconcertante y fascinante serie de ocho episodios de FX para la plataforma Hulu, aún inédita en nuestro país. Entre el cine de Christopher Nolan y el ideario distópico de Black Mirror, Devs describe en el inicio el asesinato del joven programador (¿y espía ruso?) de una poderosas corporación tecnológica y la investigación que su novia Lilyi (Sonoya Mizuno) emprende para desentrañar el misterio.

Paolo Sorrentino en The Young Pope y The New Pope. Con películas como La grande bellezza (ganadora del premio Oscar) y Juventud , el italiano Sorrentino se consagró en el ámbito del cine, pero eso no impidió que se decidiera por las series con la provocadora The Young Pope (2016) y hace pocas semanas con esa suerte de secuela que es The New Pope , que llegará el viernes 10 a las pantallas locales. Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Cécile de France, Javier Cámara y Ludivine Sagnier integran un elenco tan eclético y multinacional como encantador. Disponible en Fox Play y Flow.

David Fincher en Mindhunter. Mientras esperamos el estreno de su biopic Mank en Netflix , el realizador de Pecados capitales, El club de la pelea, Zodíaco, Red social y Perdida sigue participando en distintas series. Luego de sus aportes a las dos primeras temporadas de House of Cards , filmó varios episodios de las dos temporadas y produjo Mindhunter , la notable (y no del todo reconocida) historia de un grupo de investigadores (Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv ) especializados en asesinos seriales durante la década de 1970. Disponible en Netflix .

Michel Gondry en Kidding. Seis episodios en la primera temporada y dos en la segunda recientemente estrenada. Ese fue el aporte del cineasta francés de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Soñando despierto y Rebobinados a esta delirante comedia negra y deforme de Showtime, aún sin pantalla local, concebida para el lucimiento de Jim Carrey , acompañado por Frank Langella, Judy Greer y Catherine Keener.

Ava DuVernay en Así nos ven. Tras la consagratoria Selma: El poder de un sueño , esta combativa productora, guionista y directora californiana tuvo una primera incursión en Netflix con Enmienda 13 (13th), documental sobre la criminalización y estigmatización de los afroamericanos en las cárceles de los Estados Unidos. Luego llegó el turno de la multipremiada serie Así nos ven (When They See Us), reconstrucción del tristemente célebre caso de cinco adolescentes de Harlem acusados y condenados injustamente por un brutal ataque ocurrido en 1989 en pleno Central Park.

Jean-Marc Vallée y Andrea Arnold en Big Little Lies. El canadiense Vallée ( Mis gloriosos hermanos, La joven Victoria, Café de Flore, Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados y Alma salvaje ) en la primera temporada y la británica Arnold ( Red Road, El rebelde mundo de Mia, Cumbres borrascosas y American Honey ) en la segunda dirigieron todos los episodios de esta prestigiosa y multipremiada serie de HBO con un estelar reparto femenino encabezado por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoë Kravitz y Laura Dern. En el caso de Vallée, fue además el máximo responsable de Sharp Objects , la serie protagonizada por Amy Adams, Patricia Clarkson y Chris Messina . Disponible en HBO Go.

David Lynch en Twin Peaks. Aunque ya han pasado más de dos años del regreso de Twin Peaks, aquellos 18 episodios todavía permanecen inalterables en la memoria de los cinéfilos. Y decimos cinéfilos y no seriófilos porque Lynch fue uno de los pocos que logró trasladar a la pantalla chica su estilo, su capacidad de experimentación y sus obsesiones (que habían arrancado con la primera versión de la historia a principios de la década de 1990) en toda su dimensión y esplendor (disponible en Netflix).