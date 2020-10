Disney+ : la plataforma de streaming adelantará sus series por TV

The Mandalorian. Crédito: Disney+

Falta menos de un mes para que la guerra del streaming tenga su primera batalla en Latinoamérica. Cuando el 17 de noviembre se lance aquí Disney+, el panorama de las plataformas de contenido cambiará definitivamente. Con el catálogo de los estudios Disney y todas sus adquisiciones concentrado en un solo lugar, la competencia por la atención del espectador y contra sus horas de sueño será más reñida que nunca.

Está claro que el lanzamiento de Disney+ será muy distinto del que experimentaron Netflix y Amazon Prime Video, por citar a sus rivales más establecidos. Es que por su propio origen y nombre la nueva plataforma tiene el reconocimiento del público asegurado y para promocionar sus nuevas producciones cuenta con todo el poder de difusión de sus canales tradicionales.

The Imagineering Story Crédito: Disney+

Así, se anunció hoy que seis días antes del estreno de Disney+ algunos de sus ciclos más esperados tendrán sus adelantos en la TV. La primera en salir al ruedo, el 11 de noviembre a las 22, por la señal National Geographic será la serie documental The Imagineering Story. El programa, del que se emitirá el primer episodio, cuenta la historia poco conocida del equipo que hace más de medio siglo diseña y desarrolla los juegos y las atracciones de los parques creados por Walt Disney. Narrados por Angela Bassett, los seis episodios del ciclo, que estarán disponibles en Disney+ desde el día de su lanzamiento, exploran en la relación del creador de los estudios y los parques con los artistas que hicieron y hacen realidad sus fantasías.

Tess Romero en Diario de una futura presidenta. Crédito: Disney+

El 12 de noviembre será el turno de la ficción Diario de una futura presidenta, cuyo primer episodio se verá a las 21, en Disney Channel. Con producción de Gina Rodriguez, esta serie juvenil cuenta la historia de Elena Cañero-Reed (Tess Romero), una niña norteamericana de origen cubano de 12 años que en el futuro se convertirá en presidenta de los Estados Unidos. Pero, más allá de contar su carrera política, la ficción toma ese momento de la vida de Elena que la forjó como una líder: la secundaria. El elenco de la serie incluye a las talentosas Rodriguez (Elena de adulta), Selenis Leyva (Orange is the New Black) como la mamá de Elena y Rachel Bloom (Crazy ex Girlfriend), que interpreta a una de sus profesoras.

El ristorantino de Arnoldo, una producción local para Disney Crédito: Disney+

Para los espectadores más chicos, el 13, a las 20, llegará a Disney Junior el primer episodio de El ristorantino de Arnoldo. Se trata de una producción original de la señal para Disney+, producida íntegramente en América Latina que protagoniza Diego Topa (Junior Express). La serie se centra en las andanzas gastronómicas de Arnoldo y Francis, dos personajes que se desprenden de Junior Express, la exitosa serie original de Disney Junior que lleva numerosas temporadas en el canal.

Star Wars: La guerra de los clones. Crédito: Disney+

Se sabe que una de las joyas más preciadas del universo Disney es Lucasfilm y más específicamente la saga de Star Wars. Por eso, además de tener varias series en producción y contar ya con las dos temporadas de The Mandalorian que se podrán ver en la plataforma, el 14 de noviembre a las 21, en Disney XD y a las 22 en la señal FX, se verán los primeros dos episodios de la temporada final de Star Wars: la guerra de los clones: la serie animada ganadora de un premio Emmy creada por el propio George Lucas, favorita de los fanáticos que tiene como productor ejecutivo a Dave Filoni, director y guionista de The Mandalorian, se emitirá doblada al castellano en Disney XD y en FX estará disponible la versión en inglés original subtitulada y sin cortes comerciales.

La serie que confirmó el éxito de Disney+ en el mundo y le abrió el camino de los premios Emmy, The Mandalorian, se podrá ver el 15 de noviembre a las 22, por Fox. Se emitirán los dos primeros episodios de la ficción creada por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal junto al tierno Baby Yoda, el inesperado fenómeno de la serie cuya primera temporada estará disponible integramente en Disney+, mientras que los nuevos episodios de su segundo año llegarán cada semana al mismo tiempo que en el resto de los países donde funcione la plataforma.

High School Musical: El musical: la serie Crédito: Disney+

Finalmente, unas horas antes de la gran inauguración de la era Disney+ en Latinoamérica, el 16 de noviembre a las 20, por Disney Channel se verá el producto que mejor representa el poder del estudio de crear éxitos y recrearlos según sus necesidades. Se trata de High School Musical: El musical: La serie. Con ese título, largo e intencionalmente repetitivo, la falsa serie documental cuenta la historia de los alumnos de la escuela donde se supone grabaron los telefilms de Disney que se transformaron en un fenómeno global e hicieron famosos a Zac Efron y Vanessa Hudgens. Los alumnos, que eran bebés cuando se estrenaron las películas, deciden que su nueva obra escolar estará basada en ellas, lo que, entre un número de baile y canto y el otro, da lugar a muchos guiños y divertidas referencias sobre el pasado.

