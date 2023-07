DT: La misión, una serie familiar que rescata los valores del deporte y la importancia de las segundas oportunidades

escuchar

Los ingredientes fantásticos y cabuleros están presentes en DT: La Misión, serie que se estrena este jueves por la TV Pública y habla sobre la importancia de las segundas oportunidades a través de una historia de superación que transita tanto el protagonista como el equipo de fútbol que dirige .

La trama gira en torno a Abel Moreti (Francisco Suárez), un hombre de 33 años que vive con su madre, sin pareja ni amigos. Es conductor de Uber y en el pasado fue futbolista, pero solo llegó hasta las inferiores de Racing porque antes de su debut en la primera división sufrió una lesión grave. Esto marcó un antes y un después en la vida de Abel quien, por enojo, frustración y resentimiento, se alejó de las canchas. Diecisiete años después, el destino le dará otra oportunidad y su ángel guardián del fútbol (Sergio Goycochea) le encomendará una gran misión: convertirse en el DT de un equipo infantil y lograr que el Club Argentino de Mendoza gane el campeonato.

“ Abel siempre soñó con ser futbolista y por diversas razones no lo logró. Después estudió para ser director técnico y, aunque se recibió, nunca pudo trabajar de DT. Necesita un empuje para poder avanzar. Ahora tiene otra oportunidad y vivirá un montón de cosas que no se espera ”, adelanta Suárez en diálogo con LA NACIÓN. Este primer protagónico lo toca a Suárez muy de cerca porque tiene mucho en común con su personaje: “En mi infancia era muy parecido a él. No me animaba, me paralizaba. Sigo teniendo miedo, pero ahora tengo más fuerzas para enfrentarlo”.

Ángel y demonio

El gran condimento fantástico de esta historia es el Ángel Guardián del Fútbol (Sergio Goycochea), personaje que además de ser un “gancho” para atraer a los futboleros de las familias, tiene una gran responsabilidad en la trama: salvar al equipo de baby fútbol del club mendocino con la certeza de que Abel es el elegido, y al mismo tiempo dejarle profundas enseñanzas para mantenerlo a flote. “ Mi personaje dispara el hilo de la historia y tiene una relación muy directa con el protagonista. Tengo la responsabilidad de darle el empuje que tanto necesita para conseguir una segunda oportunidad ”, cuenta el exarquero del seleccionado nacional.

Suárez y Goycochea, protagonistas de DT: La misión

Hace años que Goycochea es conductor de televisión y periodista deportivo, pero también hizo varias participaciones en diferentes programas de ficción y hasta en una puesta teatral dirigida por José María Muscari. “Trabajé en Por amarte así, una telenovela de Telefe que se emitió en 2016 y 2017. La verdad es que me siento cómodo actuando. Particularmente elegí este proyecto porque tenía el condimento del fútbol y me divertía; la pasé muy bien, por eso no descarto hacer proyectos de actuación en el futuro ”, agrega.

Esteban Prol y Fabián Vena, en una escena de la serie de 8 episodios que estrena este jueves

El villano es Claudio “Látigo” Gómez (Fabián Vena), un reconocido entrenador de baby fútbol del Club Palermo. Además, fue un exitoso futbolista que hizo su carrera en River. Pero utiliza tácticas muy despiadadas y deshonestas para lograr su único objetivo: ganar. “Mi personaje es una de las piezas del ajedrez más importante a la hora de mostrar, justamente, lo contrario de lo que genera la serie, donde se resaltan los valores y la superación a través del fútbol. Al estilo Cobra Kai, ‘Látigo’ quiere quebrar al otro para ganar. Por contraste, en esta serie aparece lo que verdaderamente vale la pena: los valores de humanidad, la empatía, y la importancia de jugar por jugar”, cuenta Vena.

El “mufa”

“Kiricocho” es una palabra muy utilizada en el ambiente futbolero, que tiene como objetivo intentar “mufar” a un rival. En este caso, el personaje Kiricocho (Esteban Prol) tiene el “poder” de traer mala suerte y es fanático de Estudiantes de la Plata. Él ayudó a su club a ganar el campeonato de 1982, pero desapareció después de que su club perdiera la final contra Boca.

“Kiricocho vive exiliado en Bolivia, trabaja en un Casino y no quiere que nadie lo reconozca. Sin embargo, vienen los barrabravas del Club Argentino de Mendoza y lo van a secuestrar para que ayude al equipo que dirige Abel”, dice Prol.

Prol interpreta a uno de los personajes que le suma grandes dosis de humor a la serie

“Todo el mundo merece una segunda oportunidad y el personaje de Abel transita ese camino. Otro tema interesante es que se grabó en Buenos Aires, Mendoza y en Bolivia. La pasamos tan bien durante la grabación que cuando se apagaban las cámaras seguíamos divirtiéndonos con todo el equipo”, agrega el actor de Montaña rusa y Como vos y yo.

También forman parte del elenco Katja Alemann, Luis Ziembrowski, Laura Cymer, Federico Nanyo, Cande Molfese y el Turco Naim.

Escenarios naturales

Tal como adelanta Prol, la serie se grabó en la Argentina y Bolivia. Dentro de nuestro país, los escenarios principales fueron Guaymallén, en Mendoza, y la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en el país vecino se grabó, principalmente, en Santa Cruz de la Sierra. “ Es la primera serie televisiva de la historia realizada entre Argentina y Bolivia, puesto que posee productores y elenco de ambos países ”, aseguran desde la producción.

Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, es una de las ciudades donde se filmó DT: La misión

DT: La misión está integrada por ocho capítulos de 24 minutos cada uno y ganó el concurso Renacer Audiovisual otorgado por el Ministerio de Cultura y la Secretaria de Medios y Comunicación Pública de la Nación; también cuenta con el apoyo de la Provincia de Mendoza, y fue declarado de Interés Cultural Provincial en 2019 por el Ministerio de Cultura.

¿Se viene segunda temporada? “Todavía no es un hecho, pero estamos haciendo mucha fuerza para que se pueda realizar. Queremos generar contenido que sea federal, es decir, que no ocurra solo en Buenos Aires. Y, además, deseamos que sea más latinoamericano. La primera temporada la hicimos en Bolivia y planeamos hacer una segunda temporada en Paraguay”, revela Suárez.