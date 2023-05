El diario de Alaska: Hilary Swank se destaca en la despareja serie del director de En primera plana

escuchar

El diario de Alaska (Alaska Daily, Estados Unidos/2022). Creada por: Tom McCarthy. Dirección: Tom McCarthy, Clark Johnson, Danis Goulet, Ruba Nadda, Michael Pressman, Patricia Riggen, Catriona McKenzie. Guion: Tom McCarthy, Michael J. Rezendes, Gabriel Sherman, basado en el artículo de Kyle Hopkins, Lawless: Sexual Violence in Alaska. Elenco: Hilary Swank, Jeff Perry, Grace Dove, Matt Maloy, Joe Tippett. Disponible en: Star+. Nuestra opinión: buena.

Creada originalmente para la cadena ABC, la ficción televisiva de Tom McCarthy, cuya primera temporada de 11 episodios ya se encuentra disponible en Star+ , sigue la línea de su película ganadora del Oscar, En primera plana , aquella en la que registraba de manera ascética la investigación del equipo Spotlight, un grupo de periodistas del Boston Globe que descubrió el modus operandi de la iglesia católica ante episodios de abuso sexual perpetrados por sacerdotes que eran encubiertos cuando las víctimas (por lo general, niños y niñas que idolatraban a esos curas que se aprovechaban de su vulnerabilidad) juntaban coraje para hablar sobre lo que les había sucedido.

Sin golpes bajos, En primera plana tampoco necesitó de la autoindulgencia, por lo que no vemos nunca a esos periodistas celebrando ese logro (que además tuvo un impacto en sus respectivas carreras), esa portada que arrojaba luz sobre lo que sucedía puertas adentro de las iglesias de una ciudad repleta de imágenes sacrosantas, que McCarthy hábilmente retrataba con un gran manejo de la profundidad de campo.

Lo importante para McCarthy es, siempre, la búsqueda de la verdad, y con ese lema comienza la serie protagonizada por Hilary Swank -nominada al Globo de Oro por su interpretación- que tenía todo el potencial para convertirse en una medida biopic sobre una investigación periodística, pero que termina tambaleando cuando no sabe con qué tono abordar lo que se suscita en la redacción de The Daily Alaskan, un periódico que no juega en las grandes ligas, pero que tiene redactores con pulso para encontrar esas historias que otros buscan tapar al no resultarles prioritarias.

A esa redacción (pequeña para sus estándares) ubicada en Anchorage, Alaska, llega Eileen Fitzgerald (Swank), una periodista de renombre que solía trabajar para un reconocido diario en Nueva York, hasta que un error en el chequeo de una fuente le cuesta años de intachable reputación . El viaje a Alaska funciona como un escape de ese mundo, de la cultura de la cancelación de la que pasa a ser víctima (por maltratar a sus compañeros y no poder trabajar en equipo) y de la corrupción política que estaba buscando exponer, hasta que ese desliz se lo termina impidiendo. Stanley, un editor que trabajó con ella en sus comienzos, interpretado por el actor de Scandal Jeff Perry, la convoca para ser redactora del Daily Alaskan y Eileen solo accede cuando él le menciona para qué la necesita: investigar la desaparición de cientos de mujeres indígenas y la muerte de una de ellas, Gloria Nanmac.

El diario de Alaska consta de 11 episodios Star+

El caso atrae a la periodista, quien además está buscando redimirse en su trabajo para poder volver a ganarse la confianza de su base de lectores. Cuando arriba a Anchorage, El diario de Alaska no logra eludir los clichés sobre el “sapo de otro pozo” que intenta dialogar con su nuevo entorno, pero cuya ductilidad para hacerlo está lejos de ser óptima. En esos tramos, la serie de McCarthy -quien dirige y escribe tan solo los dos primeros episodios, y esto se vuelve notorio a medida que avanza el relato- bordea la cursilería, sobre todo cuando, en su afán por darles espacio a todos los personajes que trabajan en esa redacción, le saca el foco a lo que verdaderamente importa: la búsqueda del femicida de Gloria y su posible lazo con las otras mujeres desaparecidas.

Hilary Swank fue nominada al Globo de Oro por su interpretación Star+

Por lo tanto, si bien las subtramas del resto de los redactores y sus respectivas investigaciones no resultan disonantes, El diario de Alaska es mucho más atractiva (y menos lineal) cuando muestra el derrotero de Eileen y su compañera en la investigación, Roz (Grace Dove, actriz de El renacido), una periodista novata a quien la violencia contra las mujeres indígenas la toca de cerca por una dura historia personal. Aunque al comienzo hay diferencias entre ellas, ambas no necesitan -al menos no inicialmente- entablar una amistad para poder llegar a la verdad y tanto Swank como Dove logran sacar a sus personajes de cualquier estereotipo.

Los pormenores de su lucha, que estará plagada de escollos debido a la ineficacia policial y a los intereses políticos de turno, sí se asemejan a los que mostraba En primera plana, y la contribución de Michael Rezendes en el guion (uno de los integrantes del equipo Spotlight) termina resultando clave para que la serie no pierda el rumbo, entre narrativas románticas que poco aportan y otros casos que no logran fusionarse armónicamente con la historia principal.

La primera temporada de El diario de Alaska está disponible en Star+.