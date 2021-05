El elenco de la serie de High School Musical adelantó cómo será la nueva temporada

Luego de una exitosa primera temporada, Disney+ estrena un nuevo año de High School Musical: El Musical, la serie, una original producción que se inspira en la querida saga de películas para darle un nuevo giro y presentar un nuevo grupo de adolescentes que deben mostrar sus habilidades para el canto y la danza mientras descubren quiénes son. A horas de su estreno, LA NACION dialogó con su elenco, que debe enfrenta el desafío de honrar el legado de la franquicia y darle su sello propio.

La serie fue una de las primeras producciones que anunció Disney+ para su plataforma y generó algo de controversia entre los fanáticos de los films originales porque sentían que aún era muy pronto para una remake. Sin embargo, pronto se supo que la propuesta era otra: se trata de una ficción centrada en un grupo de estudiantes que van al colegio en donde se filmaron las películas y que deciden hacer una producción teatral sobre la primera película.

“Cuando me presenté al casting no estaba seguro de qué esperar de la serie... ¿sería una remake? ¿sería una historia en el mismo universo de la trama original? ¡Había tantas posibilidades! Y cuando quedé y me pasaron el primer guion me enamoré del proyecto y de mi personaje. Y a medida que me iban contando las nuevas personas que se sumaban al proyecto más y más contento me ponía. Me siento muy afortunado de formar parte de esta familia porque creo que le estamos dando nueva vida a una historia muy querida en todo el mundo”, dijo a LA NACION, desde Los Ángeles, el joven actor Joshua Bassett, quien es noticia por estos días por haber confesado en un video que “salía del closet”.

Su compañero de elenco Matt Cornett, por su parte, confirmó que todos los adolescentes vivieron con mucha ansiedad el rodaje del primer año: “Empezamos a grabar antes de que se anunciara Disney+, así que al comienzo todo era raro y bastante hermético. Y cuando se anunció nuestra serie fue extraño porque muchos creyeron que haríamos una remake y trataban de pensar quién haría cada rol. Las películas de High School Musical tienen su propia entidad y un peso específico en la cultura popular y lo queríamos respetar. Creo que nosotros pudimos ponerle nuestro propio estilo y sello a las canciones, además de nuevas historias dramáticas”.

Tras una primera temporada en la que High School Musical: El Musical tuvo buena repercusión en el público adolescente, llegó en diciembre una emisión especial de Navidad y ahora es el turno de una segunda temporada, en donde habrá más conflictos y nuevos personajes. “Este año habrá mucho más de lo que más le gustó a nuestra audiencia: más canciones, más historias de amor, más sorpresas... Creo que hay personas de todo el mundo que quedaron ansiosas por conocer más de los personajes y queremos cumplir con esa expectativa. Aún no conocemos en detalle los sueños y esperanzas de cada uno de los alumnos de East High y ahora vamos a centrarnos en eso”, contó Larry Saperstein, quien en la serie interpreta a “Big Red”.

Diverso y actual, el elenco de High School Musical: El Musical. La serie ya tiene miles de fanáticos en todo el globo

En esta nueva temporada el equipo original, los Wildcats de East High, deberán enfrentarse al colegio rival North High nada menos que haciendo la versión musical de La bella y la bestia, un desafío vocal y de producción mucho mayor que cuando hicieron las canciones de la primera película de High School Musical. “¡Me sorprendí muchísimo cuando lo supe! No sé, creo que como muchos en la audiencia todos en el elenco pensamos que íbamos a hacer la segunda película original de High School Musical y, sin embargo, ¡bum! ¡este sorpresón! Pero es un sueño hecho realidad aunque hay canciones muy difíciles de cantar y que están en el corazón de varias generaciones... ¡No será tarea fácil!”, reveló Dara Renee, quien en la serie interpreta a Kourtney.

Cornett confirmó la sorpresa y el entusiasmo: “¡Es uno de los musicales más icónicos de Broadway, vamos! No voy a negarte que hay algunos nervios por hacerlo lo mejor posible y respetando una obra como esa, pero cuando recibimos los guiones nos pasó que todos sabíamos las canciones”.

Esta competencia hizo que se sumaran al elenco nuevos actores y actrices jóvenes, que tienen su gran oportunidad de brillar. Esto es algo que Bassett destacó con gran énfasis: “Es emocionante agrandar aún más el universo de High School Musical. Los nuevos integrantes del elenco no sólo son grandes actores e intérpretes sino que también son grandes personas. Y todos veían la serie, así que también es lindo que se sumen a algo que conocen y que en algunos casos son fans y que hicieron las audiciones deseando estar en un proyecto que conocían”.

“East High se volvió una gran y amorosa familia. Cuando conocimos a los nuevos integrantes del elenco tratamos de unirlos y mostrarles lo bueno que es el clima en el que trabajamos. El coronavirus impidió abrazarnos más o hacer más actividades para integrarnos en el set, pero la integración se fue dando de manera natural”, explicó Renee.

De hecho, la pandemia obligó a suspender las grabaciones cuando ya llevaban cuatro semanas trabajando y pudo reiniciarse una vez que se tomaron numerosas medidas de seguridad para todos. Este clima volvió más emotivo lo que sucedía en el set, en una temporada en la que se acentuarán las historias emotivas.

Julia Lester, Sofia Wylie y Dara Renee, tres de las caras de la serie de Disney+

De acuerdo con Julia Lester: “High School Musical... es una serie sobre la importancia de aceptarse como uno es, sobre aprender de nuestros errores y crecer. De todo lo que pasó en la temporada uno nuestros personajes sacaron valiosas lecciones que vamos a ver aprendidas en estos nuevos capítulos, pero también habrá nuevos desafíos”.

A tono con los tiempos que corren High School Musical... presenta un elenco diverso y toca temáticas actuales. “La serie hace un gran trabajo en el área de representatividad porque busca reflejar cómo son realmente las sociedades, las escuelas, las familias. Antes se mostraba un sólo tipo de persona. Y ahora está abierto el diálogo a la increíble diversidad humana porque la TV llega a sitios inesperados y soy una creyente en el poder de la representatividad”, puntualizó Renee.

Junto con las canciones de La bella y la bestia, cuya selección e interpretación se mantienen guardadas bajo siete llaves hasta el estreno, esta temporada presentará nuevas canciones escritas e interpretadas por Olivia Rodrigo y Joshua Bassett.

Dónde verla. La segunda temporada de High School Musical: El Musical se estrenará el 14 de mayo, con nuevos episodios cada semana sólo por Disney+