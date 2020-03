Cristina Yang fue el personaje interpretado por Sandra Oh durante diez, de las 17 temporadas de Greys Anatomy

9 de marzo de 2020 • 14:27

Cristina Yang, la emblemática cirujana de Grey's Anatomy que interpretó durante diez años Sandra Oh , fue tendencia en Twitter durante el Día de la Mujer .

Este 8 de marzo, usuarios y fanáticos de la serie se encargaron de revivir a la doctora mediante la recapitulación de las punzantes frases sobre el rol de la mujer, que el personaje decía con frecuencia.

De ácido humor y "corazón frío", Cristina Yang se fue del Seattle Grace Hospital por una oportunidad imposible de rechazar en Alemania. Pero en esas diez temporadas, dejó reflexiones que hoy adquieren aún más valor.

1. No odio a los niños. Los respeto. Creo que deben tener padres que deseen tenerlos."

2. "No soy hermosa, soy brillante. Si quieres hacerme un cumplido, elogía mi cerebro."

3. "Él quería que fuera algo que yo no era y me convertí en lo que él quería. Un día yo, Cristina Yang, de pronto me encontré a mi misma mintiendo por él, poniendo mi carrera en juego, aceptando casarme y usar un anillo, siendo 'la novia'. Hasta que estaba ahí parada, en un vestido de novia sin cejas y ya no era Cristina Yang. Y aún así, me hubiera casado con él. Lo hubiera hecho. Me perdí a mí misma durante mucho tiempo, y ahora soy nuevamente yo. Y eso. no va pasar nunca más".

4. "No dejes que lo que él quiere eclipse lo que tú necesitas. Él es muy encantador, pero él no es el sol. Tú lo eres."