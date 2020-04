Killing Eve, una de las series favoritas de los argentinos para ver en tiempos de cuarentena en FLOW

Luego de que se anunciara la prolongación de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, muchos argentinos se volcaron a las ofertas de los servicios on demand para ponerse al día con producciones que quizá habían dejado relegadas.

Aquí, un listado de las 20 series y películas más vistas en FLOW en tiempos de aislamiento social, que oscilan entre dramas aclamados como Game of Thrones y Westworld, y contenido infantil como Paw Patrol y Junior Express.

*1. THIS IS US

La exitosa creación de Dan Fogelman puede ser calificada como "una serie sobre la vida misma" y, por más simplista que suene la nomenclatura, la define a la perfección. El drama familiar que ya lleva cuatro temporadas sigue a la familia Pearson a partir de la muerte del patriarca Jack (Milo Ventimiglia), para luego concentrarse en el duelo de su esposa Rebecca (Mandy Moore) y de sus tres hijos. Con buen manejo de los flashbacks y de los flashforwards y vueltas de tuerca que no atentan contra las escenas intimistas, This Is Us es la elección número de los argentinos para ver en FLOW.

*2. HOMELAND

El thriller creado por Howard Gordon y Alex Gansa sobrevivió a todo. Estrenada en 2011 y a punto de concluir su octava y última temporada , comenzó como un juego de gato y ratón entre Carrie Mathison (Claire Danes), la agente de la CIA especializada en combatir el terrorismo, y Nicholas Brody (Damian Lewis), un prisionero de guerra que debía ser monitoreado por Carrie. Finalmente, la serie ganadora del Emmy demostró ser mucho más que eso y, a pesar de sus desniveles, mantuvo el interés de sus seguidores, y terminó de erigir a Danes en una actriz extraordinaria.

*3. THE WALKING DEAD

Si bien no todas sus temporadas son igual de atractivas -algunas no aportaron demasiado a la historia general- no podemos dudar de que The Walking Dead es un verdadero fenómeno. El drama sobre un apocalipsis zombie toma como punto de partida los cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, y nos muestra cómo sobrevive un grupo de personas ante la invasión de los denominados "caminantes". El creador de la serie es Frank Darabont , responsable de La niebla y Sueños de libertad, dos grandes películas.

*4. OUTLANDER

Con el correr de sus temporadas desde su estreno en 2014, la serie británica-estadounidense Outlander ha generado un alto grado de fanatismo. La producción está basada en la saga literaria homónima de Diana Gabaldon, y su showrunner es Ronald D. Moore, quien con su equipo de guionistas ha sabido cómo alimentar ese fervoroso apoyo de su audiencia, quien quedó subyugada desde el inicial viaje en el tiempo de la enfermera Claire Randall -interpretada por Caitriona Balfe- en adelante.

*5. GAME OF THRONES

Una de las series más famosas de todos los tiempos, Game of Thrones fue creada en 2011 por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO . Su historia está inspirada en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, escritas por el estadounidense George R. R. Martin, y muestra la puja de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio. Game of Thrones batió todos los récords en los Emmy, al cosechar, a lo largo de sus 8 temporadas, 58 premios.

*6. SEPARADAS

En la ficción de Polka para eltrece -que actualmente se encuentra en un impasse por la cuarentena- Clara Valdez (Mónica Antonópulos) interpreta a la esposa de Fausto (Marco Antonio Caponi), quien huye del país tras ejecutar un fraude inmobiliario. Clara deberá responder legalmente ante las personas a las que su esposo estafó; entre ellas, a Martina (Cid), su hermana menor, a Luján Alcorta, la abogada y amante de Fausto (Marcela Kloosterboer); a Inés Fernández (Julieta Nair Calvo); a Paula Kaplan (Julieta Zylberberg); a Carolina, hermana de Inés (Gimena Accardi); y a la policía Romina Baldi (Agustina Cherri). Sin embargo, este es solo el comienzo de la historia.

*7. PARASITE

La familia Kim pelea para subsistir en medio de la pobreza. Cuando un conocido pone en contacto al clan con la adinerada familia Park, de a poco irán consiguiendo trabajo todos los integrantes, lo cual derivará en un clímax inolvidable. Recordemos que el film de Corea del Sur de Bong Joon-ho hizo historia este año cuando se convirtió en el primer largometraje extranjero en ganar en la categoría de mejor película en los premios Oscar. .

*8. THE HANDMAID'S TALE

La serie de Bruce Miller se basó en la potente novela de Margaret Atwood para focalizar en un mundo distópico en el que la tasa de natalidad es baja. En ese contexto, un gobierno totalitario toma el poder y crea la República de Giledad, donde las mujeres fértiles son un mero vehículo para tener niños que deberán entregar a líderes políticos. Protagonizada por una enorme Elisabeth Moss.

*9. WESTWORLD

Westworld es uno de los seis parques temáticos operados por la compañía Delos Inc., que ofrece a sus visitantes la experiencia de sentirse como en el Viejo Oeste, con anfitriones programados para cumplir con diferentes servicios, que luego se rebelarán. Con la impronta de Lisa Joy y Jonathan Nolan , Westworld está basada en la película homónima de 1973 de Michael Crichton.

*10. PAW PATROL, PATRULLA CANINA

Ocho cachorritos llamados Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skie, Everest y Trucker son guiados por un niño que se especializa en tecnología, para proteger a la comunidad Bahía Aventura en todas sus misiones. En FLOW los niños podrán disfrutar de dos temporadas.

Completan el ranking;

*11. FROZEN 2

*12. UN GALLO PARA ESCULAPIO

*13. X-MEN: DARK PHOENIX

*14. JUNIOR EXPRESS

*15. KILLING EVE

*16. THE OUTSIDER

*17. COCO

*18. PEPPA PIG

*19. SEX AND THE CITY

*20. DRAKE Y JOSH

