Fundación: cómo es la ambiciosa épica de ciencia ficción basada en la saga de Isaac Asimov

La vasta obra de Isaac Asimov no cuenta con demasiadas adaptaciones, posiblemente porque sus relatos de ciencia ficción resultan tan fascinantes como complejos al momento de repensarlos para la pantalla. Pero David S. Goyer, autor responsable del guion de la trilogía del Batman de Christopher Nolan, se animó a sumir ese reto y escribió una primera temporada de diez episodios basados en Fundación, una de las sagas emblema del autor nacido en Rusia.

Para saber cómo se desarrolló la serie que estrena este viernes en Apple TV+y cuáles fueron sus objetivos y los desafíos de llevar a la pantalla chica esta ambiciosa épica literaria, LA NACION dialogó con Goyer y algunas de las figuras más importantes de su elenco: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey y Alfred Enoch.

-¿David, ¿cuál pensás que es el principal reto al momento de adaptar a la televisión una saga literaria tan compleja como Fundación?

David S. Goyer: -El mayor desafío fue desde lo emocional, desde el hacerla accesible. Los libros están llenos de ideas cercanas a la filosofía, y muchos consideran que lo más difícil de Fundación es compactar una historia que transcurre a lo largo de cientos de años. Yo sabía que tenía que hacer una serie atractiva para aquellas personas que jamás hubieran leído alguno de los libros, personas que no necesariamente se consideran fans de la ciencia ficción. Y el objetivo fue hacer que la historia pudiera despojarse de los ingredientes típicos de la ciencia ficción, para llevar adelante un relato que funcionara como un drama contemporáneo.

-De algún modo se buscó universalizar la historia, ¿no?

Goyer: -Claro. Un ejemplo de eso, tiene que ver con un joven personaje de esta trama, que a pesar de ser alguien de mucho poder en la galaxia, no se siente conforme en su propia piel. Entonces no importa si sos un hombre, una mujer o una persona un trans, si el país en el que naciste es pobre o rico, porque ahí hay una historia universal, y muchos de nosotros podemos identificarnos con eso. Ese fue mi acercamiento a cada historia, a cada escena. Sentía que si tenía que depender de la ciencia ficción para que la trama funcionara, quizá no estaba tomando el camino indicado.

Hari Seldon (Jared Harris) frente al Emperador de la galaxia (Lee Pace) Helen Sloan - Apple TV+

-Jared, vos trabajaste en dos series clave de la televisión actual, Mad Men y Chernobyl. Luego de esas experiencias, ¿qué sentís que tiene que tener un proyecto para atraerte?

Jared Harris: -Esencialmente lo que hago es buscar algo que no se parezca a nada que haya hecho anteriormente, sea desde el género, desde el personaje o desde el tratamiento propuesto por el guionista. Estaba buscando un guion que me mantuviera despierto en las noches, porque eso es algo bueno. Cuando lees un libreto y sentís ese hormigueo en el estómago, es porque vas por el camino correcto.

Lou Llobell, como Gaal Dornick Patrick Redmond - Apple TV+

-¿Cuál consideran que es el aspecto más relevante de Fundación?

Leah Harvey: -Pienso que si bien el ingrediente de ciencia ficción es muy importante, el verdadero centro de todo son estos personajes atravesados por su historia, y cómo la gente reacciona a determinados eventos. Eso los hace muy cercanos, y podemos conectar con ellos porque nosotros vivimos reaccionando a lo que nos rodea, es algo que tiene que ver con la vida. Aunque claro que estos personajes son marcados por circunstancias muy intensas, en planetas muy bellos, con vestimenta y tecnología increíble.

Harris: -En Fundación todos enfrentan un futuro incierto. Y en lo personal, mi personaje comprende que hay un destino inevitable, y analiza una posible supervivencia no tanto de la especie, sino de la cultura y la historia que deja la humanidad.

Alfred Enoch: - Me parece que acá la ciencia ficción no es el centro, sino la historia humana, los personajes y sus relaciones, eso fue lo que más me interesó . Y cuando leo un guion, me gusta descubrir lo que hacen los protagonistas, cuáles son sus motivaciones, y Fundación tiene todo eso.

-¿Por qué piensan que el público nunca deja de interesarse por las historias de ciencia ficción?

Lou Llobell: -Quizá porque tratan de mundos distintos, que no se parecen a nuestra realidad. Estas son fantasías, uno no puede llegar ni estar ahí. Son historias que te llevan a otros lugares, y eso es increíble. Me encanta la idea de que podamos ver personas en mundos tan épicos y amplios, tan lejanos a lo que vivimos en nuestra cotidianeidad.

Harvey: -Creo que estamos muy interesados en el futuro, porque no sabemos cómo será. Podemos tener una infinidad de fantasías, el mañana puede ser de cualquier manera, y hoy todo resulta creíble. Vos podés ver algunas cosas y pensar que quizá puedan existir en el futuro, y eso lo hace todo más interesante. En mi cabeza, el universo que presentamos en Fundación podría ser probable, y eso asusta un poco, pero también es muy emocionante .

Escena de Fundación, la nueva serie de Apple TV+ basada en los libros de Asimov Apple TV+

-David, no hay muchas adaptaciones al cine o la televisión a partir de la obra de Asimov, ¿pensás que hay como un miedo reverencial de acercarse a sus libros para llevarlos a otros medios?

Goyer: -No sé si hablaría de un miedo reverencial, pero sí creo que tiene más que ver con que en el medio no existían las herramientas apropiadas para hacerle justicia a sus ideas. Pero ahora que contamos con grandes ficciones en plataformas streaming, donde una historia puede desarrollarse como una novela, a lo largo de varias temporadas, y con audiencias que muestran paciencia para verlas, la situación cambió. Hace veinte, treinta o cuarenta años, no hubiera sido el momento de hacerlas, pero ahora sí lo es, y con Fundación esperamos abrir las puertas a otras grandes sagas de ciencia ficción que también se podrían adaptar, pero que en el pasado, hubieran sido inviables.

-¿Qué fue lo que más disfrutaron de formar parte de este proyecto?

Lee Pace: -Disfruté interpretar a un personaje, que no es solo un hombre, sino a una serie de hombres que a lo largo de la historia fueron emperadores de la galaxia. Parece una idea absurda que solo una persona tenga el control de toda la vía láctea y que decida quién vive o muere entre miles de millones de personas, y que incluso engañe a la muerte clonándose a sí mismo. Esta no es una historia sobre un rey y una reina y quién debe reclamar el poder, porque acá hay una persona que no tiene un igual, nadie puede competirle en poder. Entonces invito al público a acercarse para investigar con nosotros qué significa ser un humano, porque en esta historia, el emperador de la galaxia es un ser todopoderoso, que elige la violencia, frente a otro personaje que sin nada de poder, carga con la misma responsabilidad, pero eligiendo siempre otro tipo de solución.

Lee Pace, como Brother Day Apple TV+

Harvey: -Una cosa muy particular que disfruté muchísimo, fue visitar distintos países durante la filmación. A mí me tocó filmar muchas escenas en lo que se denomina “La hora mágica”, que son esos pocos minutos que transcurren entre la puesta del sol y la llegada de la noche. Es un momento en el que el cielo se tiñe de rosa y otros colores, y nunca en mi vida pensé que iba a ver la belleza de tantos atardeceres.

Harris: -Yo amo la ciencia ficción, es un género muy popular pero que muchas veces no es tomado en serio. De este proyecto me atrajo no solo la épica y ambición del relato, sino que me interpelaron las ideas que David Goyer proponía, y algunos de los temas con los que había que lidiar, anclados en lo más profundo de la naturaleza humana. Preguntas que todos enfrentamos, como nuestra muerte, la fantasía de la inmortalidad o qué significan el alma o la fe. Discutir estos conceptos en el contexto de una aventura tan enorme, es algo realmente muy emocionante.

-David, ¿qué te gustaría pensar que Asimov hubiera opinado sobre esta adaptación de Fundación?

Goyer: -Puedo decirte que lo más cerca que estoy de Asimov es a través de su hija, que es productora ejecutiva de la serie. Ella es una suerte de guardiana de la obra de su padre, y cuando empecé a trabajar en Fundación, le acerqué los primeros guiones que escribí junto a Josh Friedman, y afortunadamente se mostró muy feliz del enfoque que elegimos. Ella sabía, y hasta incluso el propio Asimov lo sabía en su momento, que cualquier adaptación de Fundación iba a necesitar tomarse algunas licencias. La televisión es un medio completamente distinto a una novela, y él estaba muy al tanto de eso. Me siento agradecido que al menos su familia esté contenta con lo que hicimos, y creo que le hicimos justicia a la obra original.