Game of Thrones: qué sabemos del capítulo 4 de la octava temporada

Pasada la esperada y temida batalla de Winterfell, la pregunta es ¿qué sigue ahora? Y es justamente en eso en lo que se va a basar el próximo capítulo de Game of Thrones , que podrá verse por HBO este domingo, a las 22. Se trata del cuarto episodio de los seis que cierran esta megaproducción. La cuenta regresiva para el final de la serie basada en los libros de George R.R. Martin avanza rápidamente y los fans tienen esa sensación agridulce de querer saber cómo termina y de no querer que se termine.

Justo después de que se emitiera el tercer capítulo, se pudo ver un pequeño adelanto de cómo sigue la historia tras la muerte del Rey de la noche. En las imágenes, donde se puede apreciar la gran cantidad de bajas que dejaron los caminantes blancos y lo poco que quedó del ejército de Daenerys Targaryen ( Emilia Clarke ), también queda claro que sean cuántos sean la meta de la madre de los dragones sigue siendo la misma: recuperar el Trono de Hierro.

"Hemos ganado la gran guerra, ahora vamos a ganar la última guerra", dice la khaleesi y el Norte brinda con ella. De un lado, la acompaña Missandei ( Nathalie Emmanuel ) y, del otro, Lord Varys (Conleth Hill). Mucho más al sur, Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) y Cersei Lannister ( Lena Headey ), desde King´s Landing observan a los hombres de la compañía dorada, que la reina regente compró para que luchen por ella. Quiere defender el Trono, después de traicionar la confianza de sus enemigos, quienes le habían pedido una tregua y ayuda para combatir contra los muertos y ella rompió el pacto, sabe que es su momento. La amenaza quedó muy debilitada y ella cuenta con soldados nuevos.

Este nuevo capítulo seguramente tendrá dos escenarios: por un lado, el Norte y cómo se repliegan las fuerzas tras la batalla de Winterfell y, por otro, King´s Landing y cómo Cersei prepara su ataque. En cuestiones tácticas, tanto Jon Snow ( Kit Harington ) como Daenerys, con la ayuda de Tyrion Lannister (Peter Dinklage), tendrán que pensar bien cómo hacer frente a la nueva guerra. Después de la masacre que vivieron contra los caminantes blancos quedaron bastante debilitados. En el nuevo avance pueden verse algunos pocos inmaculados -sabemos que Gusano Gris (Jacob Anderson), el hombre de confianza de Dany, sigue vivo-, también a los dos dragones y a Fantasma, el lobo de Jon.

Sobre los dragones

Si bien sabíamos que Drogon no había muerto, porque el final del tercer capítulo es quien se acerca a consolar a Daenerys cuando llora desconsolada tras ver morir a Jorah Mormont (Iain Glen), quien luchó para salvarle la vida. No había información sobre Rhaegal, tras la caída de Jon en plena lucha contra el Rey de los muertos. En el adelanto, Sansa ( Sophie Turner ), otra vez desde lo alto del castillo nevado, ve no solo a Drogon sino también a Rhaegal en el aire.

"La arrancaremos de raíz y tallo", promete Daenerys mientras se ve a Cersei junto a su último aliada, Euron, y parte de la compañía dorada. Jon y Davos (Liam Cunningham) montan a caballo; Arya ( Maisie Williams ), algo herida, besa a Gendry (Joe Dempsie) apasionadamente, ¿antes de salvar otra guerra?

De lo que no hay pistas es de cómo quedaron las cosas entre Dany y Jon. En la última conversación que habían tenido antes de que inicie la gran guerra, él le había contado cuál era su verdadera identidad: no solo es su sobrino -es el hijo de Rhaegar Targaryen, el hermano de Dany- sino que es hijo legítimo. Lo que lo ubica como el verdadero heredero del Trono de Hierro. Más allá de que la tradición entre las Targaryen sea justamente casarse entre familiares, no se sabe qué harán ellos con esta información ni en qué medida Dany está dispuesta a abandonar su lucha por recuperar el trono en post de cedérselo a Jon, quien nunca estuvo interesado en gobernar Westeros. Otro de los interrogantes que tendrá que contestar el capítulo es qué posición tomará la dama de Winterfell, Lady Sansa, ante la guerra. En conversación con Dany, capítulos atrás, le había dejado claro que el Norte era un reino en sí mismo.

Este cuarto capítulo, que también durará una hora y 20 minutos como el anterior, promete tener menos acción pero dar algunas respuestas más. ¿Dónde se fue Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) durante la batalla? Lo vimos salir de sí y meterse en los cuervos que volaban con el Rey de la Noche. Otra de las preguntas que dejó en los espectadores el episodio pasado es cómo llegó Arya hasta el árbol justo cuando el líder de los caminantes estaba por matar a Bran. También habrá que ver si Bronn (Jerome Flynn) es capaz de traicionar a sus dos amigos, los hermanos Lannister, para cumplir con el pedido de Cersei de asesinarlos a ambos.

Quiénes murieron y quiénes quedaron vivos

En GOT una de las premisas es: no te encariñés con ningún personaje. Sin embargo, en el capítulo que parecía la final del mundial, por cómo lo vivieron los seguidores de la serie, las pérdidas no fueron consecuentes con este pensamiento. Hubo muertos, sí, pero ninguno de lo más importantes del juego. Murieron Edd Tollett, uno de los mejores amigos de Snow e integrante de la Guardia de la Noche; Lyanna Mormont, la entrañable niña que se despide después de asesinar a un gigante; Beric Dondarrion, el hombre que había sido revivido una decena de veces por el Señor de la Luz; Theon Greyjoy, después de conseguir su redención tras proteger a Bran, también Jorah y, por último, Melisandre, la bruja roja se saca el brazalete y desaparece en la nieve.

Pero sobreviven: Jon Snow, Arya, Sansa y Bran Stark; Daenerys Targaryen, Jaime y Tyrion Lannister; Gendry, Ser Davos, Gusano Gris, Brienne de Tarth, Lord Varys, Tormund y el Perro.