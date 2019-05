Game of Thrones: seis locas teorías que le quitan el sueño a los fanáticos

Los fanáticos de la serie esperan que en el sexto y último episodio se confirmen algunas de sus más descabelladas teorías Fuente: Archivo - Crédito: HBO

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019 • 21:14

Uno de los efectos secundarios más entretenidos e imaginativos que provoca la cuenta regresiva hacia el final de Game of Thrones de esta noche son las conjeturas que elaboran los fanáticos de la serie. El espectro de elucubraciones e hipótesis van desde aquellas que se apoyan en la minuciosa observación de todas las temporadas de la serie de HBO y la lectura de los cinco libros de la saga literaria creada por George R.R. Martin , hasta las que se apoyan en argumentos delirantes y en expresiones de deseo sin más sustento que la fantasía. Acá siguen seis de las que todavía podrían cumplirse durante los últimos ochenta minutos del programa.

Los últimos momentos de Cersei y Jaime

No está muerto quien pelea. Uno de los elementos narrativos que distingue a esta serie de las demás es su habilidad para deshacerse de algunos de sus personajes más destacados y populares. Desde la primera temporada quedó claro que nadie, ni siquiera los héroes del cuento, estaban a salvo. La certeza de que nadie tenía la continuidad asegurada le agregó un ingrediente a la fórmula ganadora. Sin embargo, en las últimas dos temporadas, a las sorpresivas muertes de personajes queridos se sumó la sorprendente supervivencia de algunos otros. Ya no se trataba del mágico regreso a la vida de Jon Snow sino de escapes más bien increíbles. Sucedió cuando en la séptima temporada Jaime Lannister y Bronn se salvaron del fuego de los dragones y ocurrió también en el episodio de la semana anterior cuando el insufrible Euron logró escapar de la furia de Drogon. Por eso, no parece tan descabellado que algunos fanáticos especulen con la posibilidad de que Jaime y Cersei hayan podido salvarse del derrumbe en las profundidades del castillo. Muchos afirman que como no hubo una imagen de sus cuerpos todavía es posible que los gemelos no tan fantásticos aparezcan en el último episodio.

Dos consejeros y un posible traidor Fuente: Archivo

El plan secreto de Varys. Después de la emisión del quinto episodio muchos espectadores que se niegan a aceptar que Daenerys está más allá de cualquier posible redención, justifican su raid incendiario con las muchas traiciones que sufrió la reina. Entre ellas, especulan, está la de Varys que antes de ser ajusticiado bajo el fuego del dragón estaba planeando envenenar a Dany. Esa hipótesis surge de la escena en la que el consejero recibe el informe de Martha, una de sus pequeñas espías, sobre si la reina había comido o no. "Lo volveremos a intentar en la cena", promete Varys cuando la niña le cuenta que Daenerys no comió nada.

La furia de Daenerys Crédito: HBO

La abuela de los dragones. Antes del ataque contra King's Landing y con el temor de que las fuerzas reunidas para destronar a Cersei lo serían suficientes después de la batalla de Winterfell, algunos seguidores de la serie recordaron que durante la cuarta temporada hubo un tiempo en que Drogon había volado con destino desconocido para luego volver aparentemente del mismo modo en que se había ido. Según los expertos en el universo creado por George R.R, Martin existe la posibilidad que su desaparición tuviese que ver con la posibilidad de que Drogon sea un dragón hembra que, secretamente, se había alejado para cuidar tres huevos que en cualquier momento podrían aparecer como los tres pequeños dragones que están representados en uno de los lados del astrolabio que se ve en la presentación del programa.

Daenarys y Jon, un vínculo cada vez más complicado

Todo queda en familia. Para algunos fanáticos el vínculo entre Jon Snow y Daenarys es aun más cercano del que se reveló al final de la séptima temporada. No contentos con que los amantes sean en realidad tía y sobrino Targaryen hay quien postula que en realidad son medio hermanos. El argumento a favor de esa teoría se sostiene en un comentario que hizo el actor Alfie Allen (Theon Greyjoy) que comparaba la historia familiar de Jon Snow a la situación de Luke Skywalker en Star Wars. La idea es que Dany no sería la hermana del rey Rhaegar sino su hija legítima que fue llevada lejos de King's Landing tras la muerte de Rhaegar y ocultada en Dorne para evitar a la familia Baratheon. La misma estrategia que había aplicado Ned Stark al ocultar el verdadero origen de Jon Snow.

Tyron Lannister (Peter Dinklage) Fuente: Archivo - Crédito: HBO

El secreto de Tyrion. Una de las escuelas de pensamiento dedicadas a Game of Thrones afirma que Tyrion Lannister podría ser en realidad otro de los descendientes de los Targaryen. La hipótesis es que el rey loco Aerys Targaryen fue amante de Joanna, la esposa de Tywin Lannister y madre de Tyrion. Así se explicaría porqué Tywin odiaba tanto a su hijo menor y le daría un sentido mucho menos metafórico del pensado a la frase: "no sos mi hijo", que le dijo Tywin justo antes de ser asesinado por Tyrion.

Jon Snow: el secreto de la profecía

El príncipe prometido. Según la profecía de Melisandre, el príncipe prometido para ser el monarca de los Siete Reinos tendría sangre de dragón y renacería entre humo y sal. Elementos que apuntan a que Jon Snow sería el esperado Azor Ahai, el guerrero de la Luz. Además, las visiones en el fuego de la hechicera siempre se relacionaba con la nieve y el espíritu de sacrificio por el bien común de Jon coincide con las leyendas sobre el origen de Azor Ahai . Claro que hay quienes creen que el príncipe prometido sería Ser Davos que, según esta interpretación, habría renacido entre humo y sal cuando fue rescatado del mar durante la batalla de Blackwater. Otra de las teorías sobre la profecía postula que en el segundo episodio de la séptima temporada Melisandre había sugerido que el príncipe prometido podría ser Daenerys, ya que, como se explica en el programa, la palabra príncipe en Valyrian, el idioma en el que fue escrita la profecía, no hace distinción entre géneros.