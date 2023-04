Generación ‘07: la inminente llegada del fin del mundo, con el foco en una hilarante reunión escolar

escuchar

Generación ‘07 (Class of ‘07, Australia/2023). Creadora: Kacie Anning. Elenco: Emily Browning, Megan Smart, Caitlin Stasey, Steph Tisdell, Emma Horn. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: muy buena.

En Generación ‘07 convergen varias pesadillas. Por razones lógicas, una debería tener mayor peso que la otra. Sin embargo, las líneas están difuminadas en esta brillante comedia de ocho episodios creada, escrita y dirigida por la australiana Kacie Anning, que se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video. El primer pánico que acecha a las jóvenes que comandan la ficción es el clásico reencuentro escolar en ese colegio católico que creyeron haber dejado atrás en 2007, cuando recibieron su diploma y siguieron adelante con sus respectivas vidas; al verse nuevamente las caras en esa celebración que no es más que una excusa para mirarse con lupa y sucumbir al chisme, cada una es asaltada por inseguridades, traumas y cuestionamientos que padecieron en ese espacio que se encuentra tal cual lo dejaron.

Como toda visita al pasado (aquí con muchas referencias a la cultura pop made in 07), la reunión acentúa las carencias de un presente en el que muy pocas pudieron convertirse en las personas que deseaban ser cuando la ingenuidad primaba por sobre cualquier choque contra las limitaciones y responsabilidades de la vida adulta.

Mientras la celebración transcurre con una tensa calma, Generación ‘07 retrata en paralelo el derrotero de la protagonista, Zoe (Emily Browning), quien primero observa esa gran pesadilla que será el puntapié narrativo de la comedia: las señales de que el mundo está por llegar a su fin como consecuencia del cambio climático. A sus 28 años, Zoe atraviesa una crisis existencial cuando es humillada en un reality show y tiene un colapso nervioso que se viraliza de manera inmediata. Como método de autopreservación, se refugia en el motorhome de su padre, en total aislamiento, hasta que esos signos de que algo alarmante está por suceder la conducen a ese colegio donde, al igual que sus compañeras, la aguarda la confrontación con errores que no pudo subsanar.

La desconexión de Zoe con la realidad es tal que no sabía que en el edificio se estaba llevando a cabo el festejo, por lo que solo acude allí porque lo considera el mejor escenario para refugiarse de la catástrofe. Su llegada al lugar es la segunda disrupción que plantea la serie, especialmente cuando cruza miradas con quien fuera su mejor amiga, Amelia (Megan Smart, excelente), y queda en claro que entre ellas hay un gran conflicto a resolver. En este punto, Anning realiza una interesante observación sobre la dinámica entre excompañeras de colegio que no necesariamente se querían demasiado cuando estudiaban juntas. Por el contrario, la showrunner toma como excusa el componente apocalíptico para aludir a cómo el prejuicio no está solo circunscrito a una única generación, y a cómo muy pocas personas se muestran genuinas en ese contexto en el que, aunque se nutren amistades, también todo parece pender de un hilo .

Por lo tanto, cuando las jóvenes quedan efectivamente aisladas de un mundo que -se presume- está en ruinas, deberán abstraerse de sus miedos particulares (Anning excluye del relato esa suerte de “otro mundo”, aquel en el que habitan las familias de las jóvenes, y es un gran acierto en pos de no atestar la narrativa) y mirar al costado. El deterioro inexorable del entorno las lleva a conocerse a la fuerza, a encontrar en las demás virtudes para formar su propio aquelarre y sobrevivir. Así, las jóvenes que fueron invisibilizadas en la época escolar son las que tienen diversas herramientas para no sucumbir al desánimo, mientras que aquellas que prejuzgaban y eran desconsideradas con sus pares deben dilucidar cómo revincularse con figuras a las que nunca hubiesen querido volver a ver.

Si bien Generación ‘07 nunca pierde el humor (uno que por momentos recuerda al de Derry Girls, aunque con énfasis en el absurdo, además de presentar algunas similitudes narrativas con Yellowjackets), se vuelve más atractiva cuando ahonda en las razones por las que a ciertos personajes les aterra más el no poder salir de ese colegio que cualquier catástrofe que esté sucediendo a nivel global. En esos momentos, la serie levanta vuelo y se destaca la interpretación de la actriz de Sonríe, Caitlin Stasey, en el rol de Saskia, la bully del grupo reconvertida en maestra zen que, a pesar de mostrarse diferente, calma y conciliadora, igual deberá expiar sus pecados cuando las víctimas de sus actos aberrantes ya no tengan nada por perder.

Pese a que se consigue un notable equilibrio de todas las subtramas, el corazón de Generación ‘07, sus tramos más conmovedores, se encuentran en la metamorfosis del vínculo entre Zoe y Amelia, esas mejores amigas que, por razones que se irán develando sin premura, se distanciaron por completo. A la inversa de esa dupla, quienes no se conocieron (porque no quisieron o no pudieron) en su época estudiantil demuestran un auténtico interés por formar nuevos lazos. De esta manera, el fin del mundo es el camino ideal que encuentra Generación ‘07 para referir a cómo las segundas oportunidades, de ser aprovechadas, son una guía para conquistar lo imposible.

La primera temporada de Generación ‘07 está disponible en Amazon Prime Video.