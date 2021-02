Gillian Anderson, de Margaret Thatcher a Eleanor Roosevelt y a su reconciliación con Peter Morgan

Tras su destacada interpretación de Margaret Thatcher en The Crown, Gillian Anderson se pondrá en la piel de otra figura relevante de la historia política contemporánea al encarnar a Eleanor Roosevelt en la serie antológica The First Lady.

La nueva ficción tendrá como coprotagonistas a Viola Davis y a Michelle Pfeiffer, quienes darán vida a otras de las primeras damas más carismáticas de la política estadounidense: Michelle Obama y Betty Ford, respectivamente.

Anderson se encargará de recrear el legado de quien ocupó el lugar de primera dama entre 1933 y 1945, durante los cuatro mandatos ejercidos por Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca, que también incluyeron el período de las grandes guerras.

Activa en el terreno político, Eleanor volcó sus opiniones a través de columnas en la prensa norteamericana e hizo llegar su mensaje sobre los hechos que acontecían a través de la radio. También alzó su voz en favor de los derechos de la población negra y logró la adhesión de su país a la Organización de las Naciones Unidas.

Dirigida y producida por Susanne Bier, la serie se presenta como un replanteamiento revelador del liderazgo estadounidense contado a través del lente de las mujeres en el corazón de la Casa Blanca.

Las tres estrellas de la serie, junto con Bier, están actualmente nominadas para los premios Globo de Oro: Gillian por su interpretación de Thatcher en The Crown; Pfeiffer por French Exit, Davis por La madre del blues y Bier por The Undoing, de HBO.

Los coprotagonistas de la nueva producción son Aaron Eckhart, Rhys Wakefield, Judy Greer, Jayme Lawson y Kristine Froseth.

Anderson y el creador de The Crown, reconciliados

Gillian Anderson y Peter Morgan volvieron a apostar al amor GROSBY GROUP

Tras su ruptura con Peter Morgan, el creador de The Crown, el pasado diciembre, Anderson fue vista nuevamente junto a él en Praga, donde la actriz está rodando su nueva película, White Bird: A Wonder.

Según informó el medio británico The Daily Mail, Morgan habría mantenido en estos meses un breve romance con la productora y periodista británica Jemima Khan. Según la misma fuente, el guionista se encuentra ahora con Anderson en la República Checa y la acompañará durante las semanas de rodaje.

La relación de la pareja se remonta a cuatro años atrás y, si bien nunca llegaron a la convivencia, ambos sí se acompañaron mutuamente en sus diferentes compromisos laborales, desde estrenos hasta premiaciones.

Morgan es padre de cinco hijos, fruto de su relación con Lila Schwarzenberg, con quien estuvo en pareja hasta 2014. Anderson es madre de Piper, a raíz de su matrimonio con Clyde Klotz, con quien estuvo casada entre 1994 y 1997, y también tuvo otros dos niños, Felix y Oscar, con Mark Griffiths, de quien se separó en 2012.

LA NACION