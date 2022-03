Halo: los secretos detrás de esta épica de ciencia ficción que indaga en el heroísmo y la esperanza

Cuando el videojuego Halo debutó en 2001, ni las predicciones más optimistas anticiparon el rotundo éxito en el que iba a convertirse. 21 años más tarde, este universo cuenta con 15 juegos, otras tantas novelas, numerosas historietas, cortometrajes, una miniserie de animación y hasta bandas de sonido. Se trata de una saga en expansión constante que ahora agrega una ambiciosa producción televisiva.

Paramount+ estrena este jueves una serie de ciencia ficción basada en esa franquicia, que busca conquistar al público ajeno al mundo Halo y también entusiasmar a los especialistas en la materia. Y para conocer todos los secretos detrás de este gran estreno, LA NACION viajó a México para dialogar con Pablo Schreiber, encargado de interpretar a Master Chief, protagonista de la serie, y a Kiki Wolfkill, diseñadora en varios juegos de esta saga y productora de este título que es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming para esta primera mitad del año.

La importancia de Master Chief

La historia de Halo transcurre en el siglo XXVI, en un futuro en el que la humanidad busca sobrevivir a la amenaza del Covenant, un conglomerado de razas alienígenas con el que está en guerra. La mejor opción para combatir a ese invasor es el ejército de Spartans, un grupo de soldados modificados genéticamente que pueden pelear de igual a igual contra los enemigos extraplanetarios. Y en el centro de ese grupo se encuentra Master Chief, el mejor soldado del equipo élite, pero también un hombre que se encontrará ante un secreto revelado que pondrá en crisis su mirada sobre la situación.

El de Halo es un mundo tan amplio como apasionante de razas en conflicto, dramas humanos y guerras de gran espectacularidad. “ Cuando leí los primeros guiones, entendí que estaba frente a un gigantesco drama galáctico. El alcance de este universo y la guerra entre el Covenant y la humanidad es algo enorme pero, sin embargo, el verdadero atractivo está puesto en la conexión humana y las relaciones entre los personajes, principalmente entre Master Chief y la Doctora Halsey (Natascha McElhone). De alguna manera, ellos son madre e hijo, ya que ella creó la flota de Spartans, y él es el mejor de todos, es su niño prodigio. Entonces hay una relación muy compleja entre ambos, que desnuda secretos del pasado. Y ante eso, Master Chief deberá descifrar qué quiere hacer”, adelanta Schreiber.

Que Schreiber mencione a la doctora Halsey como una pieza clave de la trama no es casual. Más allá de las atractivas escenas de acción, el gran motor de la historia es el lugar que ocupa el héroe central, y la dinámica que tiene con esa mujer. Así lo entiende Kiki Wolfkill: “Yo tengo un amor muy profundo por Halsey. Hay muchos ángulos desde los que podés observarla: puede ser una heroína, una villana, una madre, o solo la creadora de los Spartan. Es una mujer fuerte, compleja, e increíblemente inteligente. Soy una gran fan de ella”.

Pero no todo en Halo tiene que ver con personajes ambiguos o éticas en las que desbordan los grises. En esta historia, los héroes están entregados a la lucha por liberar a los humanos de la amenaza alienígena. En ese sentido, Master Chief es un personaje de raíces vinculadas a héroes clásicos de la aventura, cuya valentía no puede más que entusiasmar a los espectadores. “ Él es un símbolo de heroicidad para todos nosotros, es un bastión de lo que significa el valor bajo fuego, el coraje bajo circunstancias extraordinarias. Master Chief es un tipo que va hacia adelante aun cuando todo está en su contra, y siempre hará lo mejor con tal de lograr su objetivo, aunque cuente con un pasado muy complejo y deba cargar con una mochila muy pesada. Pero jamás pensaría en él como un antihéroe”, sostiene Schreiber.

El triunfo de Halo (y de los videojuegos)

Sonic, The Last of Us, Mortal Kombat, Uncharted y Mario Bros entre muchos otros, son proyectos basados en distintos videojuegos, un rubro al que la industria del cine mira con creciente interés. Y Wolfkill, considerada una de las diez mujeres más poderosas en la industria del gaming, opinó al respecto: “Creo que el de los videojuegos siempre fue un mundo increíble, y valoro que durante los últimos años Hollywood haya comenzado a reconocer esto. La experiencia de sumergirse en un juego es muy poderosa, y para mí es muy gratificante ver este reconocimiento por parte de la industria del entretenimiento”.

Kiki Wolfkill, una de las figuras fuertes del panorama actual de los video juegos. Captura INstagram

Adentrarse en esta épica de ciencia ficción, no es una tarea fácil. Y Schreiber sabe eso a la perfección. “Creo que soy un privilegiado, y siento una gran responsabilidad con todos los fans que aman el material original”, reconoce el actor Por ese motivo, llevó adelante un detallado trabajo de investigación, con el fin de mantenerse fiel al espíritu de Master Chief, pero a la vez ser capaz de darle una impronta propia. “Se trata de una saga muy larga, en la que podés navegar hasta casi el infinito. Busqué familiarizarme todo lo que pude con ese mundo, y desde luego que hablé con Steve Downes, que hace la voz del personaje para los videojuegos. Pero más allá de eso, también indagué en mí mismo, en qué significa ser humano y en comprender mis propios lugares de dolor, todas situaciones con la que debía estar en contacto a lo largo de la historia”, asume.

Uno de los retos que enfrentó la producción de Halo, fue contar una historia original, respetuosa de la tradición establecida en los videojuegos, pero con una trama independiente capaz de seducir a un público no familiarizado con ese mundo. Y Kiki Wolfkill explicó de qué manera ella y su equipo trabajaron para lograr dicho objetivo: “Cuando un videojuego es llevado a la televisión, creo que lo más importante es preservar su espíritu, y que la gente pueda conectar con eso. En el caso de Halo, nuestros pilares son la esperanza, el heroísmo y la humanidad, esos son los núcleos que quisimos preservar”.

El corazón de la historia

Aunque asegura que parece “un disco rayado”, Kiki Wolfkill habla de Halo y se refiere una y otra vez al heroísmo como principal elemento de la trama, ese ingrediente que, asegura, tiene que ver con la idea sobre cómo “cualquiera puede ser un héroe, inspirando a jugadores y espectadores al respecto”. A fin de cuenta, esa es la esencia de esta serie, el corazón de un relato que entusiasma desde sus escenas de acción pero conquista a través de un personaje con el que resulta fácil empatizar. Por su parte, Schreiber comparte esa mirada sobre una historia que busca el equilibrio entre la acción y el drama de sus protagonistas: “Me gustan estos personajes humanos que tienen sus fallas. Y como actor me interesan los desafíos que me permiten ir hacia nuevas direcciones, y Master Chief en sí mismo es uno de los mayores retos que acepté”.

Una vez más, las historias de género fantástico son las que mejor reflexionan sobre la actualidad. La ciencia ficción, enfrascada en mundos lejanos y tecnología de punta, refleja cuestiones trágicamente cercanas. Y cuando Kiki Wolfkill y su equipo pusieron en marcha Halo, la intención fue desarrollar una fantasía bélica que tuviera eco en el aquí y el ahora, y sobre eso la productora concluye: “Creo que cualquier pieza de ciencia ficción es capaz de enseñarnos algo sobre el mundo. Lo más interesante de este género es que proyecta cómo podría llegar a ser nuestro futuro, a partir de lo que ocurre en el presente. Yo pienso que la esperanza, y más teniendo en cuenta lo que se está viviendo ahora, es una necesidad humana básica, sea en el siglo XXI o en el siglo XXVI. Y creo que ese es el elemento más importante dentro de la historia que contamos en Halo”.