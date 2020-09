HBO: El tercer día, una serie que promete una experiencia única

Jude Law es el protagonista de los primeros tres episodios de El tercer día, la nueva serie de HBO Crédito: gentileza HBO

Hernán Ferreirós 17 de septiembre de 2020 • 11:06

El tercer día (The Third Day, 2020). Creada por Dennis Kelly y Felix Barrett. Elenco: Jude Law, Emily Watson, Naomie Harris, Paddy Considine y Katherine Waterston, Se emite los lunes, a las 22, por HBO y HBO Go. Nuestra opinión: buena.

En los últimos años hubo un resurgimiento del llamado "horror folk", un subgénero del terror iniciado hace medio siglo a partir de películas como The Blood on Satan's Claw (Piers Haggard, 1971) y, sobre todo, de la influyente The Wicker Man (Robin Hardy, 1973). Aquello que caracteriza a estos films es que transcurren en una comunidad rural y asilada donde persisten antiguos ritos y tradiciones, generalmente vinculados a cultos paganos. La llegada de alguien ajeno a esas costumbres desencadena un choque cultural, con consecuencias fúnebres para el extranjero. Midsommar (Ari Aster, 2019) es el ejemplo reciente más fiel al modelo, pero hay otros como El ritual (David Bruckner, 2017), La Bruja (Robert Eggers, 2015) o The Kill List (Ben Wheatley, 2011). Y ahora corresponde agregar a esta lista a El tercer día, nueva miniserie de HBO protagonizada por Jude Law y Naomie Harris.

Tras un comienzo enigmático, la narrativa lleva a Sam (Jude Law), un exmaestro con problemas financieros y un pasado trágico, hasta la isla de Osea, separada del continente por un camino que queda tapado por la marea durante la mayor parte del día. (Incidentalmente, esta isla es un sitio real, propiedad del productor musical del girl group Sugababes, que cuenta con un estudio de grabación, un spa y un centro de rehabilitación de adicciones: el retiro ideal para un estrella pop). En la ficción, el lugar se prepara para un evento anual, que combina la recreación de una bacanal celta con un concierto de rock a fin de generar dinero para sus 93 habitantes. Esta isla separada del mundo, la mención de la inminencia de una festividad pagana y la impresión de que los lugareños tienen un entendimiento mutuo a espaldas de los visitantes inevitablemente preparan nuestras expectativas para el mapa propuesto por The Wicker Man, algo que no le presta un gran servicio a este relato tan cargado de misterios porque los vuelve predecibles.

Si bien la sociedad insular que sus integrantes desean preservar del exterior es un tropo del género, en la actualidad también se puede pensar que, en esta serie de origen británico, es una alusión directa al Brexit y, además, una que pone a los "brexiters" en el lugar de fanáticos anclados en el pasado. El guion pertenece a Dennis Kelly, el creador de la provocativa Utopia y los primeros episodios, como en esa serie, están dirigidos por Marc Munden, quien también utiliza aquí una paleta de colores saturados y una cámara que hace sentir su presencia a través de desenfoques y jump cuts. La pirotecnia visual, que incluye algunas imágenes extraordinarias y marida bien con el tono alucinatorio que va ganado la serie a medida que avanza, a la vez no consigue disimular cierta morosidad que probablemente sea voluntaria aunque eso no la hace más llevadera.

El tercer día tiene una estructura inédita: una primera entrega de tres episodios (los protagonizados por Law) titulada Verano; luego vendrá un programa especial, que será emitido en vivo (al menos en los Estados Unidos) a comienzos de octubre, de ¡12 horas de duración! llamado Otoño (este estará comandado por Felix Barrett, director de la compañía teatral Punchdrunk, especializada en experiencias escénicas "inmersivas", en las que el público puede "habitar" una obra en lugar de contemplarla pasivamente) y, finalmente, otros tres episodios, agrupados bajo el rótulo Invierno, protagonizados por Naomie Harris. Si bien la idea es innovadora y probablemente nunca antes una ficción haya incluido un episodio en vivo, en tiempo real, con los actores conviviendo ininterrumpidamente todo un día como si fueran sus personajes, este teletón con pretensiones suena más como un logro organizativo que uno estético. Sin embargo, sería impropio sacar una conclusión sobre la serie sin haber visto una parte tan importante y distinta. Esta reseña cuenta solo para los primeros episodios.

