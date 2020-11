Hilarie Burton se une a su esposo, Jeffrey Dean Morgan, en The Walking Dead Crédito: https://twitter.com/BrandonDavisBD

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 10:53

Hilarie Burton se unió a su marido, Jeffrey Dean Morgan, y ahora será parte del elenco de The Walking Dead. En los capítulos adicionales de la décima temporada de la serie zombi por excelencia, la actriz interpretará a Lucille, la mujer del villano redimido Negan (Morgan).Después del misterio, se develará quién es la mujer detrás del bate de béisbol de Negan y será alguien mucho más que conocida para el actor: marido y mujer en la vida real, ahora tendrán el desafío de serlo también en la ficción.

Según confirmó EW, Burton (One Tree Hill, Council of Dads, Lethal Weapon y Extant) es la estrella invitada para participar de los episodios extra de la décima temporada. "Ha sido bastante difícil mantener esto en secreto", tuiteó la actriz con la noticia. Y sumó: "Pero me encanta trabajar con Jeffrey Dean Morgan. Me encanta verlo convertirse en Negan y asumir esa arrogancia y amo a la familia The Walking Dead. Han sido parte de nuestra familia durante años y estoy muy agradecido por su amabilidad".

De acuerdo a los cómics del escritor Robert Kirkman y el artista Tony Moore, Lucille sufría de cáncer antes de que el brote viral zombi devastara a la humanidad. Negan había tenido una aventura que Lucille conocía. Al enterarse de la enfermedad de su esposa, Negan decide romper con su amante para dedicarle tiempo. Si bien Lucille murió cuando se produjo el brote, en los tiempos postapocalípticos, su marido llamó a su bate de béisbol, envuelto en alambre de púas, con su nombre.

Lo que se viene

Burton aparecerá en uno de los 6 nuevos episodios que AMC agregó a la temporada 10 de The Walking Dead, que continuará en 2021. La incorporación de Burton tuvo que ver con una de las lógicas que asumió Hollywood a raíz de los protocolos impuestos por la pandemia: la de convocar a la pareja del protagonista para rodar escenas románticas sin riesgo a contagios. Otro ejemplo de una decisión similar fue la de Walker, donde Genevieve Padalecki compartirá trabajo con su esposo Jared Padalecki.

Sobre la temporada 11 y el retraso en el rodaje, los creadores explicaron a medios estadounidenses que se ha hecho imposible reunir a 300 extras en medio de la crisis sanitaria del coronavirus. Luego de un retraso en los tiempos de posproducción por la pandemia del coronavirus, se espera que estos capítulos extra funcionen como un buen placebo para los fans que están deseosos de conocer el final de la historia de los muertos vivos, que -prometen- será en la undécima temporada.

Conforme a los criterios de Más información