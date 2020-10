His Dark Materials, Lyra en el nuevo mundo Crédito: Prensa HBO

20 de octubre de 2020

El próximo 16 de noviembre estrena la segunda temporada de His Dark Materials, la serie, basada en los libros de Philip Pullman, que cuenta las aventuras de Lyra (Dafne Keen), una niña huérfana que descubre sus orígenes y que, sin saberlo, es la clave para el final de "la gran guerra".

Luego de la primera temporada de esta gran apuesta fantástica, que contaba el descubrir de esta joven que fue dejada en un colegio por Lord Asriel (su tío, que resultó ser su padre), llegan nuevos episodios de la serie que sucedió a Game of Thrones en la pantalla de HBO. Esta vez, la historia se centrará en el segundo libro de la trilogía, La daga, donde esta niña es casi una adolescente y se encuentra en otro mundo, al que accedió gracias al portal que abrió su padre luego de sacrificar al mejor amigo de su hija.

Trailer de His Dark Materials 2

Video

En el trailer se puede ver que a Lyra, quien está constantemente en peligro, la buscan en los dos mundos. Pero ahora, la joven no está sola, sino que se reunió con el otro protagonista de la profecía, Will (Amir Wilson). Según la sinopsis, la historia comienza después de que Lord Asriel abriera el puente hacia un nuevo mundo. Angustiada por la muerte de su mejor amigo, Lyra lo sigue y llega a una misteriosa ciudad abandonada. En ese viaje, conoce a Will y, juntos, descubren que sus destinos están ligados. Algo en lo que hace hincapié el avance a través de la voz de las brujas, quienes saben que su misión es proteger a estos dos jóvenes.

Lin-Manuel Miranda en la piel de Lee Crédito: Prensa HBO

Mientras tanto, su madre, la empleada del magisterio Marisa Coulter (Ruth Wilson) busca a la niña para regresarla a su mundo. Entre peligros que la acechan, personas que harán cualquier cosa por encontrarla y el insistente Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda), Lyra seguirá encontrando aliados, como lo fue el oso polar en la primera temporada, para lograr mantenerse segura mientras sigue averiguando cosas de su pasado que sin duda afectarán su presente y su futuro.

¿Una madre que lo hará todo por su hija o la gran villana? Crédito: Prensa HBO

No faltarán "deamons" -los animales que están unidos a sus amos y representan sus almas-, brujas, ni otros elementos fantásticos en esta serie de gran inversión donde lo sobrenatural transita cómodamente entre personajes reales. Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas completan el elenco, que en esta temporada suma a Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.

No estará en esta entrega James McAvoy, quien le dio vida al papá de Lyra en los primeros capítulos de la serie que tuvo su versión cinematográfica años atrás.

