Home Before Dark: una niña de 9 años investiga un sorprendente caso policial

Brooklynn Prince, la estrella del film Proyecto Florida, se pone al hombro esta serie que tiene una correcta primera temporada Crédito: Gentileza Apple TV

Home Before Dark (Estados Unidos, 2020). Creada por: Dana Fox y Dara Resnik. Dirección: Jon M. Chu, Rosemary Rodriguez, Kat Candler, Jim McKay y Kate Woods. Elenco: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Joelle Carter. Disponible en: Apple TV+ . Nuestra opinión: buena.

Inspirada en la vida de la joven Hilde Lysiak, quien actualmente tiene 13 años y publica artículos periodísticos siguiendo los pasos de su padre, Home Before Dark, otra de las ambiciosas apuestas de Apple TV+, es un drama que toma muchos riesgos, triunfando y fracasando en consecuencia.

La producción de 10 episodios de Dana Fox y Dara Resnik comienza con la mudanza de la familia Lisko, de Nueva York al pueblo Erie Harbor. Cuando Matt (Jim Sturgess) es despedido de un diario por obsesionarse con un caso policial desde su rol periodístico, se ve obligado a volver, a su pesar, a ese pequeño lugar de donde es oriundo. Y lo hace acompañado de su esposa y sus tres hijas. Una de ellas, Hilde (Brooklynn Prince) es la verdadera protagonista del relato.

Fuerte, curiosa, vehemente y con el mismo olfato periodístico que su papá, la joven de 9 años pisa el pueblo y todo cambia. Desde la ventanilla del auto ya comienza a observar a los habitantes, sus modismos, sus trabajos y sus conexiones familiares. Para la pequeña, ese escenario aparentemente tranquilo es una fachada, y hay algo mucho más oscuro que ella se propondrá sacar a la superficie.

Trailer de Home Before Dark - Fuente: AppleTV+ 02:03

El puntapié de su cruzada por resolver la verdad, el motor que la hace estar en contacto con el mundo adulto -y nada menos que con el mundo criminal-, es un viejo caso que involucra a su padre y que tiene relación con la partida de Matt de su pueblo: el secuestro de su mejor amigo, que se produjo frente a sus ojos. Si bien se condena a un habitante de Erie Harbor por el hecho, una nueva muerte pone a Hilde y a su familia en alerta. ¿Realmente el verdadero responsable es quien está tras las rejas o el secuestrador está suelto?

Fox y Resnik saben que tienen una gran actriz en Prince, quien había brillado en Proyecto Florida -esa excelente película de Sean Baker que le abrió las puertas de Hollywood a la joven-, y ponen todo el peso de la acción en sus hombros. Podríamos decir que es precisamente por eso que el drama (con toques de humor y thriller, no siempre bien fusionados) sale airoso de ciertas decisiones estéticas y narrativas que la actriz, a su corta edad, lleva a buen puerto.

Home Before Dark está basada en un increíble caso real Crédito: Gentileza Apple TV

Una de esas decisiones es ubicar a Hilde en situaciones de riesgo de manera constante con escasa supervisión de sus padres, quienes fomentan su pasión por el periodismo y se unen a su investigación, pero al mismo tiempo la dejan a la deriva. Por lo tanto, cuando Hilde se enfrenta a adultos con irreverencia y simpáticos one-liners, se vuelve ineludible suspender la incredulidad para poder seguir viendo su cruzada. De lo contrario, varios hechos bordearían el realismo mágico.

Asimismo, Home Before Dark trastabilla cuando los personajes satelitales a la familia Lisko carecen de complejidad, y están allí solo para funcionar como "los sospechosos de turno" de cada capítulo. Lo contrario sucede cuando se explora en profundidad el trauma de Matt, un padre atormentado por el regreso al mismo lugar donde perdió la inocencia -los flashbacks de él y sus amigos recuerdan a Cuenta conmigo, una de las películas a las que se alude, junto a Todos los hombres del presidente, la más mencionada-, situación que lo obliga a abrirse a su esposa (la ex The Sinner Abby Miller, en un muy buen trabajo), y a hacer las paces con el pasado enterrado.

Como muchas producciones de Apple TV+, Home Before Dark tiene una impecable factura técnica Crédito: Gentileza Apple TV

Como todas las producciones originales del servicio de streaming, Home Before Dark es impecable a nivel técnico -la música y la fotografía también son su fuerte-, y se agradecen los guiños a Veronica Mars, otra serie sobre una joven investigadora (en ese caso, adolescente) que se mueve codo a codo con su padre, como sucede con Hilde quien, sobre el final, nos anticipa que el drama podría volver con una segunda temporada al poner en palabras un cliffhanger cuya previsibilidad también es otro punto debatible.

Dónde verla. Los 10 episodios de la primera temporada de Home Before Dark están disponibles en Apple TV+ .